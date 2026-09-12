Hot girl từng bị "ném đá", giờ là vợ của CEO giàu có: Chồng đầu tư hẳn nông trại ở TP.HCM để vợ được "chill"

Từ khi lấy chồng, cuộc đời của cô thay đổi hoàn toàn.

Có một thời, chỉ cần nghe câu "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ", cộng đồng mạng lập tức nhớ đến Trần Thanh Tâm, từ đó biệt danh "hotgirl trứng rán" gắn liền với tên tuổi của cô.

"Hot girl trứng rán" từng bị ném đá vì câu nói vạ miệng, càng lấn sân showbiz lại càng gây tranh cãi

Có lẽ chính sức nóng quá lớn từ cái tên "hotgirl trứng rán" đã thôi thúc Thanh Tâm thử sức với các lĩnh vực trong showbiz.

Tháng 5/2020, cô khoe ảnh đóng phim VTV "giờ vàng" nhưng thực tế chỉ xuất hiện vài giây ở vai quần chúng và bị dân mạng chê "làm màu". Năm 2021, Thanh Tâm tiếp tục có vai diễn thứ hai trong một phim ngắn học đường, tuy nhiên, diễn xuất vẫn bị nhận xét là gượng gạo, thô cứng.

Không dừng lại ở diễn xuất, tháng 10/2022, Trần Thanh Tâm ghi danh "Miss Fitness Việt Nam" và dừng chân ở Top 30. Cuối năm 2022, cô tiếp tục sang Thái thi "Miss Fabulous International 2022". Kết quả đạt Top 9 chung cuộc nhưng đều khiến nhiều người cười ra nước mắt vì cuộc thi chỉ có 11 thí sinh và có hai người đã bỏ cuộc.

Từ những vai diễn chỉ xuất hiện chớp nhoáng, những lần thi sắc đẹp chưa thể tạo dấu ấn, cho đến cuộc thi quốc tế gây nhiều tranh luận, "hotgirl trứng rán" Thanh Tâm liên tục trở thành tâm điểm của dư luận.

Chưa dừng lại ở đó, Trần Thanh Tâm lại tiếp tục làm cho mạng xã hội "nổ" ra một cuộc tranh cãi vô cùng lớn với phát ngôn: "Thà học ngu mà kiếm ra tiền còn hơn mấy đứa thi được 25, 30 điểm mà không kiếm được đồng nào". Nhiều người cho rằng cô nàng hotgirl sinh năm 2000 nói ra những lời lẽ ấy là điều không thể chấp nhận.

Và rồi, sau một thời gian dài sống giữa những lời khen chê, Trần Thanh Tâm dần chọn một con đường khác: rời xa cuộc đua showbiz, kết hôn, sinh con và tận hưởng cuộc sống theo cách của mình.

Người đàn ông thay đổi cuộc sống của "hot girl trứng rán"

Cuối năm 2024, cô kết hôn với doanh nhân Mai Thiên Ân hơn Thanh Tâm 7 tuổi. Đến năm 2025, cô trở thành mẹ của bé gái đầu lòng và tiếp tục gây chú ý bởi cuộc sống gia đình sung túc, những món quà giá trị từ ông xã CEO và cách cả hai vẫn thường xuyên "đu trend" cùng nhau.

Người chồng CEO của cô từng học ngành quay phim tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, sau đó du học Mỹ và tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh tại Everglades University. Anh được giới thiệu là founder, CEO hoạt động trong nhiều lĩnh vực như truyền thông - giải trí, du lịch, đồng thời tham gia sản xuất talkshow, podcast và phim ngắn.

Năm 2025, Thanh Tâm sinh con gái đầu lòng, tên thân mật là bé Bún. Sau khi sinh, hình ảnh của cô trên mạng xã hội cũng thay đổi rõ rệt: thay vì những câu thả thính hay các màn xuất hiện tại sự kiện, nội dung xoay quanh cuộc sống mẹ bỉm, con gái và gia đình xuất hiện nhiều hơn.

Chồng CEO tặng vàng, sổ đỏ, đầu tư hẳn nông trại để vợ kinh doanh, cuộc sống mẹ bỉm của Thanh Tâm ngày càng "chill"

Ngay tại phòng sinh, chồng CEO mang cả sổ đỏ, hồ sơ giấy tờ vào viện để Thanh Tâm lăn tay và ký tên, ít giờ sau khi cô vượt cạn thành công. Hành động này khiến dân tình không chỉ trầm trồ vì giá trị vật chất, mà còn cảm nhận được tình cảm và sự trân trọng mà chồng CEO dành cho vợ.

Tại tiệc đầy tháng của con gái, Thanh Tâm được chồng CEO tặng 3 cây vàng, bao gồm nhiều chiếc nhẫn vàng khiến cô đeo kín cả các ngón tay. Mẹ bỉm vui vẻ khoe ngay món quà "khủng", đồng thời bày tỏ sự xúc động khi được ông xã quan tâm đặc biệt dù là tiệc đầy tháng dành cho con gái rượu.

Không chỉ được chồng CEO tặng những món quà có giá trị, cuộc sống hôn nhân của Trần Thanh Tâm còn thay đổi hoàn toàn khi được chồng đầu tư hẳn một nông trại tại TP.HCM với số lượng các con thú lên tới 400 - 500 con, để cô trực tiếp kinh doanh. Vì một lý do rất đơn giản, Thanh Tâm thích các con vật nhưng vì có con gái nhỏ nên không thể nuôi ở nhà. Chồng cô đầu tư luôn vào nông trại để vợ vừa kinh doanh, vừa chơi đùa với các con thú.

Đặc biệt, ông xã của Thanh Tâm cũng không phải kiểu doanh nhân chỉ đứng sau hỗ trợ vợ. Anh thường xuyên xuất hiện cùng Thanh Tâm trong các video đời thường, sẵn sàng "đu trend", quay clip hài hước và chiều theo những ý tưởng của vợ.

Nhìn lại, cuộc sống hiện tại của Thanh Tâm dường như đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Không còn quá mặn mà với việc phải chứng minh bản thân trong showbiz, cô có gia đình, con cái và công việc kinh doanh riêng để tập trung.

Và nếu ngày trước cái tên "Trần Thanh Tâm" được nhắc đến vì một câu thả thính viral, thì hiện tại, cuộc sống mẹ bỉm và câu chuyện được chồng CEO hậu thuẫn mới là điều khiến cô tiếp tục nhận được chú ý trên MXH.