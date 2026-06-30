Hot girl sinh năm 2008 đại diện tuyển Hà Lan khiến netizen lùng sục vì "chấp" cả cam thường VTV

Vừa lên sóng đã gây bão vì visual quá ngọt ngào, "em út" 10x của Nóng cùng FIFA World Cup 2026 có gì mà ai cũng tìm kiếm?

Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026 đang càn quét khắp các ngả đường, và chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cũng luôn trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt năm nay, sự xuất hiện của một bóng hồng sinh năm 2008 đã phá vỡ mọi tiền lệ 18 năm của nhà đài, khiến netizen "đứng ngồi không yên" vì nhan sắc quá đỗi ngọt ngào.

Ngoại lệ duy nhất lịch sử: Em út 18 tuổi đại diện "Cơn lốc màu da cam"

Thông thường, các hot girl đại diện cho các đội tuyển tại "Nóng cùng World Cup" đều từ 19 tuổi trở lên (ưu tiên sinh viên năm 2, năm 3 Đại học) để đảm bảo độ chín về mặt tâm lý, sự tự tin và kiến thức thể thao vững vàng khi lên sóng trực tiếp. Thế nhưng, ban tổ chức năm nay đã quyết định tạo nên một ngoại lệ duy nhất mang tên Phạm Bảo Thư.

Ngay trong những số phát sóng đầu tiên, các MC của chương trình đã hào hứng xác nhận Bảo Thư chính là thí sinh nhỏ tuổi nhất lịch sử 18 năm của thương hiệu này khi tham gia ở tuổi 18. Vượt qua vòng casting gắt gao với tỷ lệ chọi cực cao, cô gái Hà Nội đã chứng minh năng lực vượt trội để khoác lên mình chiếc áo đại diện cho "Cơn lốc màu da cam" - đội tuyển Hà Lan. Sự trẻ trung, năng động của cô được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho một mùa World Cup đổi mới toàn diện.

Nhan sắc thách thức mọi "cam thường" của VTV

Ngay sau khi lộ diện trên sóng truyền hình, Phạm Bảo Thư đã lập tức gây bão khắp các diễn đàn mạng xã hội. Khác với nỗi sợ bị dìm nhan sắc bởi góc máy truyền hình trực tiếp, visual của Bảo Thư lại bùng nổ một cách xuất sắc. Nhiều khán giả đã nhanh tay chụp lại màn hình và dành cho cô cơn mưa lời khen nhờ nét đẹp trong sáng, ngọt ngào và vô cùng ăn ảnh. Nhiều người thậm chí còn nhận xét cô nàng lên TV trông còn cuốn hút và rạng rỡ hơn cả những bức ảnh tự đăng.

Dù là em út của dàn cast năm nay, Bảo Thư không hề tỏ ra lép vế. Cô nàng ghi điểm tuyệt đối nhờ phong thái tự tin, lối nói chuyện lưu loát, thông minh và không hề bị khớp trước ống kính nhà đài.

Trái ngược với sự lộng lẫy và sức hút truyền thông mạnh mẽ khi lên sóng, cuộc sống đời thường của Bảo Thư lại cực kỳ mộc mạc. Tài khoản Threads và mạng xã hội cá nhân của cô nàng khá khép kín, rất ít khi cập nhật hình ảnh sang chảnh hay chạy theo trào lưu. Chính sự đối lập thú vị giữa một nữ cổ động viên bốc lửa trên truyền hình và một cô gái mộc mạc ngoài đời thực lại càng khiến netizen tò mò, lùng sục tìm kiếm trang cá nhân của cô sau mỗi đêm bóng lăn.

Sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, tươi trẻ và sự duyên dáng tuổi 18, Bảo Thư cùng dàn cast chất lượng năm nay hứa hẹn sẽ làm bùng nổ mùa hè 2026 của người hâm mộ bóng đá nước nhà.