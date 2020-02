Hot girl miền Tây ôm hận vì loan tin thất thiệt về virus Corona

Ngày 6/2, tin từ Công an TP Rạch Giá, (Kiên Giang), cho biết đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 12.5 triệu đồng đối với Trần Như Ý (18 tuổi, ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch cúm do virus Corona.



Theo thông tin ban đầu, chiều 31/1, Ý sử dụng Facebook mang tên Halen Trần đăng tải thông tin không đúng sự thật với nội dung: "Sợ quá Bệnh viện đa khoa Rạch Giá vừa nhập vô 1 ca nhiễm virus Corona…".

Thông tin thất thiệt trên gây hoang mang dư luận và nhận được sự quan tâm chia sẻ "chóng mặt" từ cộng đồng mạng. Trước thông tin trên, ngành chức năng Kiên Giang tiến hành xác minh và đưa ra kết luận đây là thông tin thất thiệt.

Sau đó, tiến hành mời Ý lên làm việc. Tại đây, Trần Như Ý thừa nhận hành vi đăng tin thất thiệt lên mạng xã hội nhằm mục đích câu view.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Như Ý khai nhận, mục đích đăng tải bài viết trên chỉ để câu like.

