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Hot girl chạy bộ khởi động nhẹ nhàng cũng dư sức thu hút triệu ánh nhìn

Hoàng Dương
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Phút giải lao, nhảy bắt trend của Mai Ngọc đẹp không góc chết!

Không gò bó trong những hình ảnh tập luyện mồ hôi nhếch nhác hay biểu cảm căng thẳng, trào lưu chạy bộ của giới trẻ ngày nay gắn liền với tinh thần vui tươi, tự do và đậm chất thời trang. Trong số những gương mặt nổi bật trên đường chạy thời gian gần đây, cô nàng Mai Ngọc "đốn tim" cộng đồng mạng nhờ nguồn năng lượng tích cực.

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Với cô nàng, chẳng cần những bài tập phức tạp, cầu kỳ, chỉ vài khoảnh khắc khởi động "chill chill" hay nhún nhảy ngẫu hứng lúc nghỉ giải lao, cô nàng đã thu về hàng nghìn lượt tương tác nhờ sắc vóc tràn đầy sức sống cùng thần thái tự tin, quyến rũ.

Từ những động tác khởi động nhẹ nhàng, chill chill trên đường chạy...


Không cầu kỳ phô diễn kỹ thuật hay tỏ ra quá căng thẳng trên đường chạy, Mai Ngọc thu hút sự chú ý ngay từ những phút giây khởi động ban đầu. Xuất hiện trong trang phục thể thao tối giản, tông màu sáng cùng quần tập gym năng động và chiếc mũ lưỡi trai cá tính, cô nàng thực hiện vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng, xoay khớp và ép tự nhiên. Chính nét thanh thoát, sự tự tin và vóc dáng săn chắc rạng rỡ của Mai Ngọc đã biến những động tác khởi động cơ bản trở nên vô cùng bắt mắt.

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… Đến những khoảnh khắc nhảy nhót giải lao đầy cuốn hút


Không chỉ thu hút trên đường chạy, những phút giây giải lao của Mai Ngọc cũng chính là tâm điểm giữ chân người xem. Lúc ngồi nghỉ ngơi bên chai nước mát hay khi ngẫu hứng bật nhạc nhún nhảy theo giai điệu trending, cô nàng thể hiện trọn vẹn nét quyến rũ ngọt ngào nhưng không kém phần nóng bỏng.

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Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cô nàng tranh thủ thực hiện vài vũ đạo ngắn đầy uyển chuyển trong lúc nghỉ giải lao hay đi dạo buổi sáng đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và hàng trăm lượt bình luận khen ngợi. Dù nụ cười hóm hỉnh hay biểu cảm nhí nhảnh trước ống kính, Mai Ngọc luôn lan tỏa một năng lượng tích cực, yêu đời.

Người xem không chỉ yêu thích Mai Ngọc bởi diện mạo xinh đẹp mà còn vì tinh thần thể thao tích cực mà cô nàng truyền tải. Việc kết hợp giữa rèn luyện sức khỏe (chạy bộ) và duy trì sự vui vẻ, thoải mái (nhảy nhót, sáng tạo video) giúp hình ảnh của nữ runner gần gũi.

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Cộng đồng mạng đã không tiếc lời khen ngợi dành cho cô nàng: "Khởi động thôi mà cũng xinh xuất sắc", "Năng lượng tích cực quá, xem clip xong lại muốn xỏ giày đi chạy ngay", hay "Đúng chuẩn vibe gơn phố vừa khỏe khoắn vừa cuốn hút"...

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Có thể thấy, chính sự tự nhiên, nét quyến rũ rạng rỡ cùng năng lượng tràn đầy sức sống đã giúp Mai Ngọc ghi điểm tuyệt đối trong lòng cư dân mạng, trở thành một trong những cái tên nữ runner nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến hiện nay.

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Tags

mai ngọc

chạy bộ

nghỉ giải lao

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