HOT: Doanh nhân Đức Phạm công khai hẹn hò Á hậu Vũ Thuý Quỳnh, đăng ảnh nói 2 chữ cực tình

Tối muộn 11/11, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng khi doanh nhân Đức Phạm đăng tải hình ảnh thân mật bên Á hậu Vũ Thúy Quỳnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em". Chỉ sau ít phút, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đánh dấu lần đầu tiên vị doanh nhân công khai chuyện tình cảm sau nhiều năm ly hôn.

Trong bức ảnh, Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện trong khung cảnh lãng mạn trên du thuyền. Cả hai khoác vai, ôm nhau thân mật, cùng nở nụ cười hạnh phúc. Động thái công khai tình cảm của Đức Phạm khiến dân mạng bất ngờ.

Doanh nhân Đức Phạm công khai ảnh thân mật bên Á hậu Vũ Thuý Quỳnh

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2.

Thời gian qua, Vũ Thuý Quỳnh nhận nhiều sự chú ý khi để lộ loạt hint đáng ngờ với doanh nhân Đức Phạm. Hồi cuối tháng 9, cả hai bị bắt gặp liên tục có nhiều cử chỉ thân thiết, thoải mái trò chuyện trong một giải đấu pickleball. Từ lúc xuất hiện cho đến khi ra về, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hầu như dính như sam, khiến nhiều người không khỏi để mắt.

Cả hai được bắt gặp thân thiết từ cuối tháng 9 vừa qua

Giữa tháng 10, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm cùng xuất hiện tại chung kết Vietnam's Next Top Model. Cả hai được bắt gặp ngồi chung một hàng ghế, chỉ cách nhau đúng 1 chỗ. Điều đáng bàn là chiếc ghế mà Vũ Thuý Quỳnh ngồi lại dán tên của doanh nhân Đức Phạm.

Sau khi chương trình kết thúc, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm tiếp tục bị bắt ra về cùng nhau. Team qua đường quay được doanh nhân Đức Phạm lên xe sang ở vị trí ghế lái, ít phút sau Á hậu Vũ Thuý Quỳnh cũng xuất hiện và ngồi ở hàng ghế sau.

Chưa hết, trong một sự kiện, netizen phát hiện chi tiết được cho cả hai cùng đeo đồng hồ của một thương hiệu, cùng thiết kế nhưng khác phiên bản - một chiếc dành cho nam, một chiếc dành cho nữ.

Loạt hint đáng ngờ giữa Á hậu Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm

Trước khi vướng nghi vấn tình cảm với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng là tâm điểm chú ý khi dính tin đồn hẹn hò với "chị đẹp" Hà Kino. Cuối năm 2023, cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, chia sẻ khung hình chung và để lại nhiều tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, netizen không ngừng "đẩy thuyền" vì độ đẹp đôi và tương tác thân mật giữa hai người. Tuy nhiên, sau một thời gian, cả Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino được cho là đã âm thầm "đường ai nấy đi" khi không còn xuất hiện chung, đồng thời thường chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân.