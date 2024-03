Sáng 18/3, tờ Dispatch tung ảnh độc quyền từ buổi hẹn hò của cặp đôi gây tranh cãi nhất thời điểm hiện tại Han So Hee - Ryu Jun Yeol, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo nguồn tin, Dispatch đã vội đến Hawaii để ghi nhận lại loạt ảnh Han So Hee và tài tử họ Ryu hẹn hò. Cặp đôi được bắt gặp cùng nhau dạo phố, sau đó nán lại tại 1 quán cà phê vào đúng ngày 16/3 khi 2 ngôi sao đồng loạt xác nhận chuyện tình cảm.

Trang tin xứ Hàn cho hay buổi hẹn hò diễn ra trong bầu không khí không mấy vui vẻ, và bạn thân còn liên tục vỗ lưng Han So Hee giống như muốn an ủi, động viên nữ diễn viên suốt chặng đường trở về khách sạn. Han So Hee liên tục nhìn điện thoại và cắn móng tay lo lắng, trong khi Ryu Jun Yeol đi ở phía sau và liên tục nhìn theo phía sau bạn gái nhưng lại luôn giữ im lặng.

Han So Hee - Ryu Jun Yeol lọt vào ống kính của phóng viên Dispatch khi tới hẹn hò ở 1 quán cà phê vào hôm 16/3

Ryu Jun Yeol vẫn chăm sóc bạn gái, gắp thức ăn cho cô, nhưng Han So Hee chỉ dán mắt vào điện thoại

Trong buổi hẹn hò, minh tinh họ Han liên tục cúi đầu bấm, nhìn điện thoại trong khi Ryu Jun Yeol chỉ nhìn Han So Hee trong im lặng

Suốt chặng đường về khách sạn, Han So Hee chỉ mải xem điện thoại với gương mặt đầy tập trung. Cô liên tục cắn móng tay, tỏ vẻ bồn chồn và lo lắng

Ryu Jun Yeol chỉ dõi theo từ xa

Han So Hee - Ryu Jun Yeol giữ khoảng cách rõ ràng trước ống kính. Nữ diễn viên họ Han còn lộ vẻ mặt buồn bã

Cặp đôi lặng lẽ trở về khách sạn, không có bất kỳ tương tác đặc biệt nào

Theo Dispatch, Ryu Jun Yeol có vẻ rất giận dữ. Nam diễn viên cảm thấy không công bằng và buồn bã vì chuyện tình cảm cá nhân bị phơi bày trên MXH theo cách tiêu cực. Nhưng trên thực tế, đây là chuyện nam nghệ sĩ phải chấp nhận khi làm người nổi tiếng. Ngày 17/3/2024, Ryu Jun Yeol về Hàn 1 mình, đổi kế hoạch ban đầu và tách rời khỏi bạn gái họ Han để tránh sự chú ý. Suốt thời gian lộ diện ở sân bay Hàn, nam diễn viên luôn cúi gằm mặt, từ chối trả lời truyền thông.

Dispatch cũng đã tìm hiểu được lần cuối Ryu Jun Yeol và Hyeri gặp gỡ, và phát hiện ra cặp đôi này vốn đã trở nên xa cách từ tháng 6/2023. Ryu thậm chí còn không đến sinh nhật của Hyeri vào tháng 6 dù cả hai vẫn chưa chia tay. "Thông thường cả hai không chia sẻ mấy về chuyện tình yêu. Nhưng kể cả khi họ không nói gì, tôi vẫn có thể cảm nhận thấy bầu không khí đó. Tôi liên lạc với họ thường xuyên, và để ý thấy càng ngày tần suất họ dán mắt vào điện thoại ngày càng giảm. Nhưng Ryu Jun Yeol không hề đến dự sinh nhật của Hyeri. Ai cũng có thể cảm nhận được rằng có gì đó không đúng ở đây", nguồn tin thân cận với cặp đôi hé lộ.

Tháng 1/2023, cặp đôi vẫn tham gia các buổi tiệc với bạn bè nhưng thái độ xa cách thấy rõ. Bạn bè để ý thấy tình huống này song không ai nói gì

Được biết, Hyeri và Ryu Jun Yeol đã trở nên xa cách từ tháng 6, trùng với thời điểm Han So Hee khẳng định cặp đôi chia tay trước đó. Cả mùa Hè và Thu trôi qua, đôi Reply 1988 gần như không liên lạc. Cho đến tháng 11/2023, họ mới quyết định công khai chia tay. Và theo Dispatch khẳng định, vào ngày 15/11 cùng năm, Han So Hee và Ryu Jun Yeol lần đầu gặp gỡ ở triển lãm tranh.

Ryu Jun Yeol - Han So Hee công khai hẹn hò vào ngày 16/3/2024, nhưng cặp đôi không được công chúng ủng hộ vì ồn ào ngoại tình. Minh tinh họ Han bị tố là tiểu tam vì xuất hiện ở triển lãm của Ryu Jun Yeol đúng 2 ngày sau khi tài tử tuyên bố chia tay tình cũ Hyeri. Giữa tâm bão ồn ào, cả Han So Hee và tài tử Reply 1988 đều mạnh mẽ phủ nhận nghi vấn ngoại tình.

Thế nhưng, lời giải thích của cặp đôi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội do những dữ kiện thời gian họ đưa ra bị bóc là sai khác so với thực tế. Cụ thể, nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân khẳng định Ryu Jun Yeol - Hyeri chia tay từ đầu năm 2023. Trên thực tế, tờ News1 vào cuộc và chỉ rõ vào tháng 8 năm ngoái, cặp đôi Reply 1988 vẫn gắn bó bên nhau. Chưa hết, Ryu Jun Yeol cho hay chỉ quen biết Han So Hee vào cuối năm 2023 sau khi đã kết thúc mối quan hệ với Hyeri. Nhưng truyền thông xứ Trung lại "đào" lên được hình ảnh Han So Hee và tài tử họ Ryu quay quảng cáo từ tận năm 2021. Hiện công chúng vẫn "bán tín bán nghi" trước thông tin Dispatch đưa ra về mốc thời gian Han - Ryu gặp nhau lần đầu.