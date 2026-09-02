Cha mẹ “sụp đổ” nhưng cư dân mạng lại chê: “Là do lòng chị quá đen tối!”.

Một bà mẹ Trung Quốc mới đây tìm thấy một hộp quà màu hồng trong phòng cô con gái 18 tuổi. Chị lập tức như gặp phải chuyện hệ trọng, vừa quay video vừa lẩm bẩm: Trong tủ của con gái tôi, tôi tìm thấy một chiếc hộp như thế này.

Người mẹ mở hộp ra. Máy quay hướng thẳng vào bên trong, cho thấy một tấm áp-phích hình đôi môi màu hồng, một chiếc hộp tròn màu đen, một chiếc hộp tròn màu hồng và hai món đồ kim loại nhỏ trông giống như những chiếc móc.

Rất có thể cô con gái đang học ngành liên quan đến nha khoa hoặc vừa tham gia một buổi trải nghiệm về nha khoa nên mang những dụng cụ học tập này về nhà.

Giọng người mẹ lập tức trở nên khác hẳn. Cảm giác như “trời sập” ấy dường như có thể xuyên qua màn hình. Chị cho rằng con gái chắc chắn đang làm điều gì đó “không thể để người khác biết”, thậm chí có thể đã tự mình tưởng tượng ra đủ thứ tình huống mà theo chị là “lệch chuẩn”.

Chị lập tức khẳng định con đang yêu sớm, cho rằng đó là “vật định tình” con trai tặng, rồi ép con phải khai thật mọi chuyện.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác

Là mẹ của một cô gái 18 tuổi, chị hoảng loạn như vậy cũng có thể hiểu được. Trong mắt chị, những món đồ kia gần như đã là “bằng chứng rõ ràng” cho việc con gái đang giấu mình làm điều gì đó. Nhưng cú “quay xe” lại đến rất nhanh.

Nhiều cư dân mạng gần như lập tức nhận ra sự thiếu hiểu biết của người mẹ. Có người thẳng thắn nói: “Đây chẳng phải bộ dụng cụ làm răng đính đá hay sao? Có gì mà phải kinh ngạc đến thế?”. Nhìn kỹ hơn, chiếc hộp tròn màu hồng thực chất là kem đánh bóng. Chiếc hộp màu đen là mẫu răng dùng trong nha khoa, còn hai món đồ kim loại kia rõ ràng là dụng cụ thăm khám răng miệng, gồm đầu dò và gương nha khoa.

Rất có thể cô con gái đang học ngành liên quan đến nha khoa hoặc vừa tham gia một buổi trải nghiệm về nha khoa nên mang những dụng cụ học tập này về nhà. Bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất viết: “Xin hỏi vị phụ huynh này, chị có biết thế nào là quyền riêng tư không? Ít nhất chị cũng biết con gái mình đã 18 tuổi rồi chứ?".

Một số người cho rằng vấn đề không nằm ở chiếc hộp màu hồng, mà nằm ở cách người mẹ nhìn nhận con mình. Tâm lý người mẹ không trong sáng, cái gì cũng nghĩ theo hướng ấy: "Tôi quá hiểu những đứa trẻ lớn lên trong môi trường gia đình như vậy sẽ có tâm lý thế nào. Cha mẹ luôn cho rằng con mình mãi mãi là trẻ con. Họ nghĩ rằng chỉ cần là đồ của con thì mình có quyền lục xem. Mà một khi gặp món đồ mình không hiểu, phản ứng đầu tiên không phải là tò mò hay hỏi con, mà là lập tức mang theo sự nghi ngờ và đề phòng, rồi tự suy diễn theo hướng tồi tệ nhất".

Cách giáo dục lúc nào cũng “hoảng hốt” nghe như bảo vệ con, nhưng thực chất lại gieo một quả bom hẹn giờ

Một cách giáo dục quá nhạy cảm, lúc nào cũng nghi ngờ, nghe qua có vẻ là đang bảo vệ con. Nhưng thực chất, nó có thể âm thầm đặt một “quả bom hẹn giờ” trong thế giới tinh thần của trẻ.

Một cô gái đã 18 tuổi, nhưng ngay cả quyền cất giữ một món đồ riêng tư cũng không có. Cha mẹ không gõ cửa đã bước vào phòng, lục tung đồ đạc. Chỉ vì một vài dụng cụ nha khoa mà chính mình cũng không biết là gì, họ đã tùy tiện gán cho con một cái mác.

Vậy đứa trẻ sẽ nghĩ gì? Có lẽ con sẽ cảm thấy: Chỉ cần mình có một chút khác biệt, chỉ cần mình có một món đồ mà bố mẹ không hiểu, họ sẽ lập tức đối xử với mình như đang tra hỏi một người phạm lỗi.

Có một học sinh trung học rất hướng nội. Cha mẹ em cũng như vậy. Chỉ cần thành tích hơi sa sút, họ lập tức nghi ngờ con yêu sớm, chơi game, rồi thường xuyên lục phòng riêng. Sau đó, cậu bé mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nghiêm trọng. Thậm chí em không dám để bất kỳ món đồ cá nhân nào trong phòng, vì sợ lại vô tình chạm vào “dây thần kinh nhạy cảm” của cha mẹ.

Có những phụ huynh thường than phiền rằng từ khi con bước vào tuổi dậy thì, chẳng còn điều gì chịu nói với bố mẹ, lúc nào cũng im lặng, lạnh lùng. Nhưng hãy thử nghĩ xem, dưới ánh mắt luôn đầy cảnh giác và bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phán xét ấy, đứa trẻ còn dám nói gì? Khi ngay cả con người thật của mình cũng phải giấu đi, con lấy đâu ra tâm sức để đối mặt với áp lực học tập và những vấn đề ngoài xã hội?

Giáo dục con cái cần nhất là một tâm thế bình tĩnh, sự tin tưởng để con biết rằng cha mẹ luôn là nơi có thể quay về, đồng thời cũng cần ý thức rõ ràng về ranh giới riêng tư. Cô con gái 18 tuổi đã có gu thẩm mỹ, các mối quan hệ xã hội và không gian riêng của mình. Khoảnh khắc cha mẹ cảm thấy “trời sập” đôi khi không phải vì đứa trẻ thực sự làm điều gì sai mà chính là khoảnh khắc những giới hạn trong nhận thức của người lớn bị phơi bày.