Họp lớp, lớp trưởng thanh toán hết hoá đơn 100 triệu đồng cho cả nhóm: Sáng hôm sau vợ anh nhắn 1 câu khiến ai cũng đứng hình

Hơn 30 cựu học sinh một trường trung học tại Trung Quốc tổ chức gặp mặt sau hơn 10 năm ra trường. Người đứng ra kết nối là lớp trưởng họ Lý, hiện kinh doanh trong lĩnh vực thương mại. Trong nhiều năm, anh duy trì liên lạc với một số bạn học cũ và nhiều lần bày tỏ mong muốn có một buổi hội ngộ đông đủ.

Buổi họp lớp được tổ chức tại một nhà hàng lớn, với chi phí dự kiến chia đều giữa các thành viên. Tuy nhiên, khi kết thúc bữa tiệc, anh Lý đã chủ động thanh toán toàn bộ hóa đơn, với tổng số tiền khoảng 30.000 NDT (tương đương hơn 100 triệu đồng).

Quyết định này khiến không ít người bất ngờ. Một số thành viên đề nghị gửi lại phần chi phí của mình, song đều nhận được lời từ chối. Lớp trưởng chỉ nói ngắn gọn rằng, đây là dịp hiếm hoi để mọi người gặp lại nhau đầy đủ, và anh muốn giữ trọn ý nghĩa của buổi gặp mà không bị chi phối bởi chuyện tiền bạc.

Buổi tối khép lại trong không khí cởi mở, nhiều người cho biết họ đã lâu không có cảm giác gần gũi như vậy với bạn học cũ. Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý xảy ra vào sáng hôm sau, khi tất cả các thành viên trong lớp chia sẻ lại đoạn tin nhắn mà họ nhận được từ vợ của lớp trưởng.

Theo đó, người vợ gửi lời cảm ơn vì các bạn đã tham dự buổi gặp mặt. Đồng thời cô cho biết chồng mình đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. “Anh ấy chuẩn bị cho buổi họp lớp này nhiều tháng. Với anh ấy, những người bạn thời đi học rất quan trọng”, nội dung tin nhắn viết.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là toàn bộ tin nhắn không hề nhắc đến khoản chi phí lớn của bữa tiệc, cũng không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Thay vào đó là lời nhắn mong mọi người giữ liên lạc thường xuyên hơn, bởi điều đó có ý nghĩa đặc biệt với chồng cô.

Sau khi được chia sẻ lại trong nhóm, đoạn tin nhắn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều thành viên thừa nhận họ đã nghĩ đến những phản ứng khác, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. “Điều khiến chúng tôi suy nghĩ không phải là số tiền, mà là cách họ nhìn nhận tình bạn”, một người tham dự cho biết.

Ngay sau đó, câu chuyện này được lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và nhận được nhiều ý kiến tích cực. Phần lớn bình luận cho rằng, hành động của lớp trưởng không đơn thuần là sự hào phóng, mà phản ánh sự coi trọng các mối quan hệ cá nhân.

Thực tế, việc chi tiêu trong những dịp này cũng dễ trở thành vấn đề nhạy cảm nếu không có sự đồng thuận giữa 2 vợ chồng. Trong trường hợp trên, sự rõ ràng trong cách hành xử của người tổ chức, cùng với sự thấu hiểu từ gia đình, đã giúp cân bằng các yếu tố này.

Sau buổi gặp, nhóm bạn tiếp tục duy trì liên lạc và lên kế hoạch cho những lần hội ngộ tiếp theo với quy mô đơn giản hơn. Theo chia sẻ từ một số thành viên, điều họ nhận lại không phải là một bữa tiệc đắt đỏ, mà là cảm giác kết nối được khôi phục sau nhiều năm.

Từ một câu chuyện cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng, giá trị của những cuộc gặp gỡ không nằm ở mức chi tiêu, mà ở cách con người đối xử với nhau. Khi sự tôn trọng và thiện chí được đặt lên hàng đầu, những khác biệt về điều kiện hay lựa chọn cá nhân sẽ không còn là rào cản, mà trở thành nền tảng để duy trì các mối quan hệ một cách bền vững.

Theo Toutiao