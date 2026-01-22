Nhiều năm sau khi rời ghế nhà trường, Lý Dương (Trung Quốc) lần đầu tham dự buổi họp mặt cựu học sinh trung học. Thời còn đi học, anh không được thầy cô lẫn bạn bè đánh giá cao vì thành tích học tập không tốt.

Buổi gặp mặt được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Khi bước vào, Lý Dương nhanh chóng nhận ra bàn chính giữa nơi quy tụ những cựu học sinh xuất sắc nhất năm xưa như Trương Quân, Lý Na và Vương Cường. Họ từng là những người đứng đầu lớp và hiện đều đã đạt được vị trí đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực của mình. Không khí ở bàn chính sôi nổi, đầy tiếng cười và những tràng vỗ tay.

Trong khi đó, theo sự sắp xếp của cựu lớp phó, Lý Dương ngồi tại một bàn nhỏ ở góc cùng những người từng có thành tích học tập trung bình. Bàn này gồm Triệu Khiên - cựu “cây hài” của lớp, hiện sở hữu một nhà hàng nhỏ; Lưu Yên - từng là “cây văn nghệ” nay là giáo viên mầm non và Trần Nam hiện làm nghề viết tự do.

Ban đầu, không khí tại bàn góc này khá trầm lắng. Sự im lặng chỉ được phá vỡ khi Triệu Khiên nhắc lại những câu chuyện cười quen thuộc của thầy giáo dạy toán năm xưa, nhanh chóng kéo mọi người trở về với ký ức thời học sinh. Từ đó, cuộc trò chuyện dần trở nên cởi mở hơn. Các thành viên chia sẻ kỷ niệm cũ, nói về cuộc sống hiện tại và những con đường riêng mà mỗi người đã lựa chọn.

Lý Dương cũng tham gia câu chuyện, kể lại quá trình từ thời điểm tốt nghiệp trung học đến lúc gây dựng sự nghiệp. Người đàn ông cũng thẳng thắn nhìn nhận quá khứ khi bản thân thiếu định hướng rõ ràng, chưa hiểu được ý nghĩa lâu dài của việc học nên không tập trung trau dồi kiến thức trong suốt năm tháng cấp 3.

Khi bước vào đại học, Lý Dương theo đuổi đúng chuyên ngành mà anh có đam mê, đồng thời tập trung rèn luyện kỹ năng thực tế. Anh cố gắng nắm bắt từng cơ hội công việc, kiên trì và nỗ lực liên tục để tự lập tại thành phố lớn.

Dù xuất phát điểm khác nhau, những người ngồi tại bàn góc nhận ra họ có nhiều điểm chung trong trải nghiệm và quan điểm sống. Tiếng cười xuất hiện ngày càng nhiều, không khí trở nên thoải mái và chân thành.

Khi buổi họp mặt gần kết thúc, mọi người cùng ra ngoài nhà hàng để chụp ảnh tập thể. Lý Dương đứng ở hàng sau, chuẩn bị hoàn tất nghi thức này một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, Trương Quân bất ngờ quay lại nói: “Lý Dương, chẳng phải cậu đã thành lập công ty riêng rồi sao? Lại đây đứng ở giữa cho sáng khung hình. Nãy giờ kiếm cậu mãi mà không thấy đâu”.

Lớp trưởng Trương Quân từng là khách hàng đối tác của công ty Lý Dương nên mới biết thông tin bạn học cũ sở hữu doanh nghiệp.

“Thật sao? Cậu là ông chủ rồi à?”, Triệu Khiên hỏi.

“Vâng, đó chỉ là một công ty nhỏ thôi”, Lý Dương giữ thái độ khiêm tốn.

Khoảnh khắc chụp ảnh diễn ra nhanh chóng, nhưng đủ để tạo ra sự thay đổi trong cách nhìn nhận giữa các cựu học sinh. Sau đó, Lý Na chủ động tiếp cận và bày tỏ mong muốn có thể hợp tác trong tương lai. Vương Cường cũng đùa rằng những “học sinh trung bình” năm nào giờ đã có thành công riêng. Cuộc trò chuyện không còn mang tính xã giao, mà dần chuyển sang trao đổi thông tin liên lạc đầy thiện chí.

Trở về nhà, Lý Dương dành thời gian suy ngẫm về buổi gặp mặt. Buổi họp mặt không chỉ là dịp để anh ôn lại kỷ niệm, mà còn là minh chứng cho việc quá khứ không thể hoàn toàn định nghĩa con người ở hiện tại.

Trong nhóm trò chuyện WeChat của lớp, các cựu học sinh tiếp tục chia sẻ hình ảnh và cảm xúc sau buổi gặp. Lý Dương đăng một bức ảnh chụp tại bàn góc kèm chú thích: “Dù ở góc nào, tôi vẫn có thể tỏa sáng”. Triệu Khiên nhanh chóng đáp lại: “Lần sau chúng ta gặp lại nhau ở bàn góc nhé!”.

Nhìn lại hành trình của bản thân, Lý Dương tin rằng mỗi người đều có lộ trình phát triển riêng. Thành công không nhất thiết đến sớm và những đánh giá trong quá khứ không phải là kết luận cuối cùng cho tương lai của một con người.