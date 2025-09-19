Sau khi nghỉ hưu, người đàn ông họ Lý bất ngờ nhận được lời mời họp lớp cấp 3. Đã nhiều năm không gặp lại bạn học cũ, ông Lý phấn khởi, chuẩn bị quà cho các bạn và lên đường về quê. Người đàn ông này có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa hồi tưởng quá khứ, vừa lo lắng về lần gặp gỡ đặc biệt này. Hầu hết các bạn sau khi tốt nghiệp cấp 3 đều học đại học địa phương và làm việc tại quê nhà, chỉ ông Lý và một vài người thành tích học tập tốt hơn có cơ hội học đại học trọng điểm tại thành phố lớn.

Các bạn học cũ chào mừng sự xuất hiện của ông Lý. Họ trò chuyện rôm rả về công việc cũ, cuộc sống hiện tại, mối quan hệ gia đình. Có người hỏi: “Lão Lý thì sao, mấy năm nay ông sống thế nào?”. Ông Lý hơi bất ngờ, mỉm cười trả lời: “Cũng tạm được”. Thế nhưng người bạn này vẫn tiếp tục hỏi: “Nghe nói ông từng làm công ty lớn đúng không, lương hưu chắc cũng khá lắm nhỉ?”.

Người đàn ông do dự một lúc, trả lời thật: “Khoảng 8.000 NDT/tháng (gần 30 triệu đồng”. Ông Lý vừa dứt lời, cả phòng bỗng im bặt. Ông phải nói thêm: “Chỉ đủ sống cơ bản thôi, không có gì đặc biệt”. Có người tỏ vẻ ghen tỵ, có người bắt đầu xì xào. Ông Lý lúc này mới nhận ra mức lương hưu của mình là mơ ước của đa số các bạn, thậm chí bằng 2, 3 tháng làm việc bình thường của họ.

Người đàn ông nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự khen ngợi, tán dương từ những người bạn nhưng thực tế lại ngược lại. Mọi người tiếp tục nói cười rôm rả, nhưng người đàn ông cảm nhận bầu không khí không còn sôi động như trước. Vài người lén nhìn ông Lý với vẻ mặt phức tạp, ông Lý không thoải mái nên xin phép về trước khi tiệc tàn với lý do kịp chuyến tàu cuối về thành phố.

Trở về nhà, ông Lý vẫn nghĩ về những chuyện xảy ra trong bữa tiệc. Lúc này, người đàn ông cũng phát hiện mình bị loại khỏi nhóm chat của lớp. Ông Lý bối rối, vội nhắn tin cho những người bạn thân thiết nhất để hỏi chuyện. Không thấy ai trả lời, ông Lý vội gọi cho người bạn đã rủ ông đi họp lớp tên Trương Cường.

“Lão Lý, thật ra chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ có vài người bạn không thoải mái, cho rằng ông đã khoe khoang trong tối nay nên đã bồng bột xoá ông khỏi nhóm chat thôi. Để hôm sau tôi giải thích và thêm ông trở lại”, Trương Cường nói.

Người bạn giải thích thêm: “Ông biết đấy, hoàn cảnh mỗi người khác nhau. Lương hưu của họ còn ít hơn nửa lương ông, nên họ cũng có phần ghen tỵ, chạnh lòng. Tôi hiểu ông chỉ nói thật, không có ý khoe khoang. Nghỉ ngơi đi đừng quá để tâm”.

Ông Lý thở dài, không nghĩ cuộc gặp gỡ các bạn sau nhiều năm lại trở nên như vậy chỉ vì một con số. Vợ ông Lý ban đầu trách ông nên khéo léo hơn khi nói về tình hình tài chính: “Lẽ ra anh chỉ nên nói lương hưu khoảng 1.000 NDT (hơn 3 triệu đồng) thôi, bạn học không thân thiết chúng ta không nên quá thành thật”. Sau đó, vợ ông an ủi rằng những người bạn như vậy cũng không phù hợp để tiếp tục giao lưu về lâu dài. “Do các bạn quá nhạy cảm rồi. Anh cũng không làm gì sai, đừng tự trách mình nữa”, bà Lý nói.

Sau vài ngày, ông Lý dần bình tĩnh lại. Dù được Trương Cường thêm lại tài khoản vào nhóm chat, ông cũng không bận tâm. Ông Lý nhận ra bản thân cần tập trung cho gia đình và cuộc sống riêng, thay vì dằn vặt do thái độ từ những người bạn cũ. “Dù sao tôi cũng có một bài học, không nên dễ dàng tiết lộ tài chính cá nhân. Không phải ai cũng ngưỡng mộ nếu bạn có điều kiện tốt hơn họ, khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn”.