Hợp đồng tiền hôn nhân của Taylor Swift - Travis Kelce: Cầu thủ 1m96 chịu thiệt ký thỏa thuận "3 không"?

Taylor Swift - Travis Kelce phủ sóng truyền thông và MXH trong ngày 27/8 (giờ Việt Nam) sau khi thông báo đính hôn. Theo các chuyên gia pháp lý, trước khi tổ chức đám cưới linh đình, Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục chắc chắn sẽ ngồi lại với nhau để bàn về các điều khoản trong hợp đồng tiền hôn nhân. Trong mối quan hệ này, Travis Kelce đang lép vế hơn Taylor Swift về tài sản lẫn danh tiếng. Dù có yêu nhau đến mức nào, cặp đôi này cũng cần phải ký thỏa thuận để bảo vệ tài sản và hình ảnh, hạn chế những tranh chấp về sau.

Taylor Swift - Travis Kelce được nhận định chắc chắn sẽ phải ký thỏa thuận tiền hôn nhân

Điều khoản "3 không" phải có trong hợp đồng tiền hôn nhân của Taylor Swift - Travis Kelce

Luật sư Morgan Mazor nói với tờ Page Six rằng Taylor Swift và Travis Kelce cần phải soạn thảo 1 bản hợp đồng tiền hôn nhân cực kỳ chặt chẽ. Theo thống kê mới nhất, Taylor hiện sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ USD (hơn 40.000 tỷ đồng), trong khi Travis chỉ có khoảng 90 triệu USD (gần 2.300 tỷ đồng). Với tỷ lệ chênh lệch khổng lồ như vậy việc tồn tại 1 thỏa thuận sẽ giúp cả hai bước vào hôn nhân an tâm hơn.

"Một hợp đồng tiền hôn nhân sẽ bảo vệ những gì họ đã gây dựng từ trước. Nó giúp phân định rõ ràng cái gì là ‘của anh, của em và của chung’, tránh những nhầm lẫn dẫn đến các vụ kiện tụng rắc rối, tốn kém nếu hôn nhân không suôn sẻ, Với những người ở đẳng cấp của Taylor và Travis, việc lập hợp đồng hôn nhân không phải chuẩn bị cho việc ly hôn, mà là để có sự an tâm và giữ kín đời tư" , luật sư Morgan Mazor nhận định.

Theo bà Morgan Mazor, ngoài khối tài sản kiếm được trước hôn nhân, Taylor Swift sẽ muốn ngăn cấm Travis Kelce đụng đến doanh thu từ tour diễn và các hợp đồng thương hiệu của cô. Trong khi Travis Kelce cũng cần đảm bảo tiền từ việc thi đấu, thỏa thuận quảng cáo và các dự án kinh doanh như podcast New Heights, vẫn là tài sản riêng của anh sau khi bước vào hôn nhân. Tuy nhiên, hai bên sẽ phải bàn bạc về việc phân chia nguồn thu nhập phát sinh trong thời gian hôn nhân nếu chẳng may ly hôn. 1 vấn đề cần chú ý khác là họ phải cân nhắc chọn luật bang nào để áp dụng cho hợp đồng hôn nhân, vì điều này có thể ảnh hưởng đến việc chia tài sản.

Tài sản của Taylor Swift và Travis Kelce có sự chênh lệch quá lớn

Trong khi đó, luật sư Kara Chrobak dự đoán "quyền sử dụng tên, hình ảnh và thương hiệu cá nhân" chắc chắn cũng sẽ được đề cập trong hợp đồng tiền hôn nhân của Taylor Swift và Travis Kelce: "Họ vừa là con người, vừa là thương hiệu nên hợp đồng hôn tiền hôn nhân cần đảm bảo không ai có thể khai thác tên tuổi, hình ảnh của người kia nếu chia tay".

Ngoài ra, thỏa thuận NDA (thỏa thuận bảo mật), không bôi nhọ và giữ bí mật đời tư cũng được nhận định sẽ là điều khoản quan trọng trong hợp đồng tiền hôn nhân của cặp sao hàng đầu Hollywood. Theo luật sư Morgan Mazor, Swift vốn nổi tiếng với việc biến trải nghiệm cá nhân thành ca khúc và điều khoản này sẽ ngăn cô biến cuộc hôn nhân với Travis Kelce thành niềm cảm hứng viết nhạc. Ngược lại, Taylor Swift cũng sẽ ngăn được Travis Kelce viết hồi ký bóc phốt hay bán tin đời tư cho các tờ báo lá cải nếu chẳng may họ tan vỡ.

Cặp sao cũng cần phải đưa ra điều khoản để bảo vệ danh tiếng, hình ảnh và đời tư của mình

Travis Kelce có thể đổi đời trong 1 đêm nhờ cưới Taylor Swift

Theo luật sư Morgan Mazor, Taylor chính là người cần bảo vệ nhiều hơn trong cuộc hôn nhân này, bởi tài sản của cô lớn gấp 18 lần so với Kelce. Tài sản của nữ ca sĩ bao gồm 400 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng) từ bản quyền âm nhạc, 160 triệu USD (hơn 4.000 tỷ đồng) từ hợp đồng streaming, 370 triệu USD (hơn 9.300 tỷ đồng) doanh thu tour diễn. Ngoài ra, nữ ca sĩ hàng đầu còn sở hữu khối bất động sản có tổng giá trị khoảng 80 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng) tại New York, Rhode Island và Florida (Mỹ). Gần đây, có thông tin cho biết Taylor đã cùng Kelce đi xem nhà tân hôn ở Cleveland (Mỹ).

Do đó, nếu không có hợp đồng tiền hôn nhân và tài sản bị hòa lẫn, các chuyên gia luật đánh giá chỉ 1 phần nhỏ tài sản của Taylor cũng đủ để thay đổi cuộc đời Travis Kelce. Trong khi số tiền mà Travis Kelce phải chia cho Taylor Swift như "đem muối bỏ biển", chẳng ảnh hưởng gì đến đế chế tỷ đô của Taylor.

Dù chỉ nhận được 1 phần tài sản rất nhỏ ở chỗ Taylor, cuộc đời của Travis Kelce cũng sang trang mới

Luật sư Holly Davis cũng khuyên Swift cần định nghĩa tài sản cá nhân càng sớm càng tốt, vì "nếu ly hôn, Travis có thể tranh luận rằng một phần tài sản Taylor đã có từ trước hôn nhân cũng được tính là tài sản chung để chia". Đáng chú ý, sự nghiệp vận động viên của Travis Kelce sắp bước qua bên kia sườn dốc. Do đó, khi kết hôn với Taylor Swift, Travis Kelce sẽ muốn thương lượng chi tiết hơn trong hợp đồng tiền hôn nhân nếu vận động viên này có định giải nghệ sớm.

"Sự nghiệp của Taylor không chỉ ổn định, mà còn đang thăng hoa. Cô ấy đang ở 'kỷ nguyên tỷ phú', thu về kỷ lục từ tour diễn, streaming và hợp đồng thương hiệu. Cô ấy như một nền kinh tế riêng. Vì Travis có khả năng chấm dứt sự nghiệp thể thao sớm, trong khi Taylor sẽ còn tiếp tục sản xuất âm nhạc nhiều năm nữa, nên Taylor sẽ là người thiệt hại nhiều nhất nếu không ký hợp đồng hôn nhân. Swift đã quá quen với các cuộc chiến pháp lý. Cô ấy từng mất rất nhiều thời gian mới giành lại quyền sở hữu bản gốc các album. Cho nên hợp đồng tiền hôn nhân sẽ đảm bảo cô ấy tiếp tục là chủ sở hữu duy nhất âm nhạc và tài sản của mình", luật sư Holly Davis nói.

Travis Kelce được cho là có thể sẽ giải nghệ sớm, trong khi sự nghiệp âm nhạc thăng hoa của Taylor vẫn sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa

Theo các luật sư, điều khoản trợ cấp ly hôn (spousal support) trong hợp đồng hôn nhân là không cần thiết với Taylor Swift và Travis Kelce, vì cả hai đều đã là triệu phú độc lập.

Phía Page Six đã liên hệ với đại diện của cặp đôi để hỏi về vấn đề hợp đồng tiền hôn nhân, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Tuy nhiên, nếu đã ngồi xuống nói chuyện pháp lý với nhau, Travis Kelce được cho là sẽ phải chấp nhận thiệt thòi, ký thỏa thuận "3 không" gồm không đụng vào tài sản, doanh thu từ hoạt động nghệ thuật thương mại của Taylor, không trục lợi trên danh tiếng và hình ảnh đối phương, không không bôi nhọ và giữ kín bí mật đời tư của nửa kia, nếu muốn cưới được nữ ca sĩ sinh năm 1989.

Nguồn: Page Six