Hong Kong (Trung Quốc) truy tố 7 người trong vụ cháy chung cư khiến 168 người thiệt mạng

7 người và 2 công ty đã bị truy tố liên quan đến vụ cháy chung cư khiến 168 người thiệt mạng tại Hong Kong (Trung Quốc).

Khói bốc lên từ vụ cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc), ngày 26/11/2025. (Ảnh: AP)

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) ngày 10/6 cho biết các nghi phạm bị truy tố với nhiều cáo buộc, trong đó có tội ngộ sát và thông đồng phạm tội. Đây là vụ cháy gây chết người nghiêm trọng nhất tại đặc khu hành chính này trong nhiều thập kỷ.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 26/11/2025, thiêu rụi 7 tòa chung cư và khiến 168 người thiệt mạng tại khu Wang Fuk Court ở quận Tai Po, vùng ngoại ô Hong Kong (Trung Quốc). Nhiều cư dân và thân nhân các nạn nhân đã chờ đợi câu trả lời trong nhiều tháng sau khi vụ cháy phá vỡ cuộc sống của cộng đồng dân cư gắn bó tại đây.

Theo thông báo của nhà chức trách, cảnh sát và Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hong Kong đã truy tố các nghi phạm với tổng cộng 25 tội danh. Ngoài tội ngộ sát và thông đồng phạm tội, các cáo buộc còn bao gồm rửa tiền, cản trở công lý và trốn thuế.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc), ngày 27/11/2025. (Ảnh: AP)

7 người bị truy tố được cho là đảm nhiệm các vai trò khác nhau trong dự án cải tạo lớn tại khu Wang Fuk Court. 2 công ty bị truy tố gồm đơn vị tư vấn dự án và nhà thầu chính tham gia công trình này.

Các vụ án dự kiến được đưa ra xét xử trong chiều 10/6.

Trước đó, hồi tháng 3, cảnh sát Hong Kong cho biết đã bắt giữ 38 người liên quan đến khu chung cư này với các cáo buộc như ngộ sát và gian lận... Trong số này, 9 người đã bị truy tố. Cùng thời điểm, cơ quan chống tham nhũng cũng thông báo bắt giữ 23 người vì nghi liên quan đến các hành vi như hối lộ và thông đồng gian lận.

Luật sư Victor Dawes, đại diện một ủy ban độc lập đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, từng cho biết gần như toàn bộ hệ thống phòng cháy tại khu chung cư - đã không hoạt động trong ngày xảy ra hỏa hoạn - do lỗi của con người.