Hồng Kông căng như dây đàn: Bắc Kinh lại họp báo, 12.000 cảnh sát TQ tập trận sát đặc khu

Tài khoản Weibo của cảnh sát Thâm Quyến thông báo, cuộc tập trận là một phần trong chương trình an ninh chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước CHND Trung Hoa ngày 1/10. Theo đó, hoạt động tập trận "được tổ chức nhằm củng cố tinh thần lực lượng, tập luyện và sẵn sàng bảo đảm an ninh cho lễ kỷ niệm, gìn giữ an ninh chính trị và ổn định xã hội của đất nước".

Trong các đoạn video phát trực tiếp ghi lại hoạt động tập trận, các sĩ quan cảnh sát Trung Quốc mặc áo chống đạn, mũ bảo hộ và mang khiên đối đầu với các nhóm người mặc áo màu đen mang theo cờ/biểu ngữ/gậy gộc,..., đội mũ lao động màu đỏ hoặc vàng - tương tự như trang phục của một số nhóm biểu tình tại Hồng Kông hiện nay.

"Cuộc huấn luyện được hoàn thành với những chiến thuật chống bạo động thành thạo. Lực lượng cảnh sát có thể thực hiện các đội hình chống bạo động linh hoạt, phù hợp cho nhiều tình huống khác nhau, với mục tiêu chính xác và kiểm soát hiệu quả," một người quan sát tập trận nhận xét.

Một hình ảnh từ video ghi lại cuộc tập trận của cảnh sát Trung Quốc tại Thâm Quyến (Nguồn: Weibo)

Được thông báo là sự kiện chuẩn bị cho lễ Quốc khánh trung Quốc, tuy nhiên theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), cuộc tập trận lớn ở Thâm Quyến được cho là có thông điệp nhằm vào tình trạng bạo lực tiếp tục kéo dài trên đường phố Hồng Kông, với hai vụ quốc kỳ Trung Quốc bị ném xuống biển ở cảng Victoria vào các ngày 3 và 5/8.

Hồng Kông đã rơi vào trạng thái hỗn loạn trong hai tháng qua, kể từ khi làn sóng biểu tình nổ ra hồi tháng 6 nhằm phản đối dự luật dẫn độ. Trưởng đặc khu Hồng Kông bà Carrie Lam đã tuyên bố đình chỉ vô thời hạn quá trình thông qua dự luật này, song các cuộc biểu tình không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong thời gian qua, chính phủ Trung Quốc đã nhấn mạnh "sự ủng hộ bất biến" đối với bà Carrie Lam và kêu gọi chính quyền cùng cảnh sát Hồng Kông hành động quyết đoán, cứng rắn nhằm lập lại trật tự ở đặc khu.

Ở một diễn biến khác, chiều nay (6/8), Văn phòng sự vụ Hồng Kông và Macau, thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp báo lớn thứ hai kể từ hôm 29/7 để thông báo riêng về tình hình Hồng Kông.

Phát biểu tại cuộc họp, phát ngôn viên Văn phòng Dương Quang nói: "Trong tình hình hỗn loạn hiện nay ở Hồng Kông, đi đầu là bộ phận phần tử bạo lực quá khích, ở giữa là nhóm người dân lương thiện bị dẫn dắt sai lầm hoặc cưỡng ép, còn kẻ đứng sau kích động, ủng hộ phần tử bạo lực là thế lực 'phản Trung loạn Cảng'".

Ông Dương cáo buộc các thế lực đứng sau tổ chức biểu tình đã tuyên truyền sai lệch thông tin, tô vẽ cho các hành vi bạo lực nhằm "gấy sức ép tối đa", có ý đồ lôi kéo toàn bộ người dân Hồng Kông vào vướng mắc chính trị, kích động mâu thuẫn trong xã hội.

Đề cập đòi hỏi của phe đối lập Hồng Kông buộc Trưởng đặc khu từ chức, người phát ngôn khẳng định Bắc Kinh "hoàn toàn ủng hộ bà Carrie Lam" và "ý đồ lật đổ bà Lam sẽ không thực hiện được".

Trả lời câu hỏi về khả năng can thiệp của Quân giải phóng nhân dân (PLA), ông Dương Quang nói quân đội Trung Quốc là một lực lượng văn minh, trung thành với đảng Cộng sản Trung Quốc và tuân thủ luật pháp. Theo ông Dương, chính quyền và cảnh sát Hồng Kông - với sự ủng hộ của Bắc Kinh - có đủ khả năng gìn giữ trật tự và luật pháp tại đặc khu này.