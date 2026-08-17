Honda tung CB300F 2027 phuộc ngược Showa và phanh ABS hai kênh khiến fan Yamaha Exciter phải ghen tị

Việc loại bỏ hoàn toàn phanh CBS để nâng cấp lên ABS hai kênh, bổ sung kiểm soát lực kéo HSTC cùng cặp phuộc ngược Showa SFF-BP cao cấp đã biến mẫu nakedbike này thành một chiến mã đáng gờm.

Thị trường xe máy Nam Mỹ vừa chứng kiến một bước đi đầy chiến lược từ gã khổng lồ Nhật Bản khi Honda CB300F Twister 2027 chính thức xuất hiện.

Được đánh giá là đợt nâng cấp lớn nhất kể từ khi khối động cơ 293,5cc được đưa lên dòng xe này, phiên bản mới không chỉ đơn thuần là "bình mới rượu cũ" mà mang đến những thay đổi mang tính cốt lõi về trải nghiệm vận hành và độ an toàn.

Honda CB300F Twister 2027 ra mắt thị trường Brazil với đợt nâng cấp lớn nhất kể từ khi ứng dụng khối động cơ 293,5cc.

Điểm ăn tiền nhất trên CB300F Twister 2027 chính là việc hãng xe Nhật Bản đã lắng nghe người dùng để loại bỏ hoàn toàn hệ thống phanh liên kết CBS vốn gây nhiều tranh cãi.

Thay vào đó, toàn bộ các phiên bản bán ra đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn. Đối với những người mới nhập môn mô tô phân khối lớn, phanh CBS thường mang lại cảm giác phanh thiếu tự nhiên, đặc biệt là khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt hoặc khi cần phanh gấp. Sự xuất hiện của ABS hai kênh giúp người lái hoàn toàn chủ động kiểm soát lực phanh ở cả bánh trước và bánh sau.

Loại bỏ hoàn toàn phanh liên kết CBS để thay bằng ABS hai kênh, tích hợp thêm kiểm soát lực kéo HSTC, hệ thống đèn phanh khẩn cấp ESS và chìa khóa chip chống trộm HISS.

Chưa dừng lại ở đó, Honda còn chơi lớn khi tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC - tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe phân khối lớn đắt tiền.

Hệ thống này đóng vai trò như một người bảo vệ thầm lặng, can thiệp kịp thời để ngắt lực kéo khi phát hiện bánh sau có dấu hiệu trượt văng lúc siết ga thoát khúc cua hoặc di chuyển qua những đoạn đường mưa ướt.

Kết hợp với tính năng cảnh báo phanh khẩn cấp ESS - tự động chớp đèn cảnh báo ở tần số cao khi phanh đột ngột - rủi ro bị đâm từ phía sau trong điều kiện giao thông đông đúc được giảm thiểu đáng kể.

Trang bị phuộc trước hành trình ngược Showa SFF-BP màu vàng kèm chảng ba nhôm rèn; màn hình LCD nền đen công nghệ dán kính quang học chống chói; toàn bộ hệ thống đèn LED chiếu sáng.

Nâng cấp đáng chú ý tiếp theo nằm ở dàn chân phía trước. Khác với những mẫu xe trong cùng tầm giá thường chỉ dùng phuộc ống lồng truyền thống, Honda trang bị cho CB300F Twister 2027 cặp phuộc hành trình ngược Showa SFF-BP kích thước 38mm với hành trình 130mm. Đi kèm với đó là chảng ba trên và dưới làm từ hợp kim nhôm rèn giúp gia tăng độ cứng cáp.

Sự kết hợp này không chỉ đem lại diện mạo hầm hố, thể thao mà còn nâng cao độ ổn định của xe khi vào cua ở tốc độ cao, triệt tiêu tối đa tình trạng dồn trọng lực gây sàng lắc đầu xe. Giảm xóc đơn phía sau có hành trình 120mm cũng được tinh chỉnh lại để tạo nên sự đồng bộ hoàn hảo với dàn chân trước.

Động cơ xi-lanh đơn 293,5cc SOHC làm mát bằng không khí, cho công suất 24,5 mã lực.

Ở khía cạnh tiện nghi, mặt đồng hồ LCD nền đen đã được xử lý bằng công nghệ dán kính quang học hiện đại. Lớp nhựa đặc biệt được điền vào khoảng trống giữa màn hình và mặt kính bảo vệ giúp loại bỏ hiện tượng phản xạ ánh sáng, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gay gắt mà không cần người lái phải dùng tay che chắn.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED tiết kiệm điện năng. Đèn xinhan phía trước được cài đặt chế độ sáng mờ liên tục đóng vai trò như đèn định vị ban ngày, tăng khả năng nhận diện từ xa. Đặc biệt, hệ thống khóa từ chống trộm HISS nổi tiếng của Honda cũng xuất hiện như một trang bị tiêu chuẩn.

Gồm bản tiêu chuẩn ABS và bản S cao cấp, giá dao động từ 26.880 - 27.680 Real

Trái tim của CB300F 2027 vẫn là khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 293,5cc, SOHC, 4 van, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 24,5 mã lực khi dùng xăng thông thường và đạt 24,7 mã lực khi chạy bằng nhiên liệu ethanol.

Đây là khối động cơ thiên về sự bền bỉ, mượt mà và tối ưu chi phí bảo dưỡng - đúng chất của dòng xe đi lại hàng ngày.

Tại thị trường Brazil, CB300F 2027 được phân phối với hai phiên bản: bản tiêu chuẩn ABS có giá 26.880 Real và bản S cao cấp có giá 27.680 Real (tương đương khoảng 135 triệu đến 139 triệu đồng). Mức giá này đi kèm chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số km được đánh giá là cực kỳ cạnh tranh tại Nam Mỹ.

Tuy nhiên, nếu đặt mức giá này vào bức tranh toàn cảnh của thị trường xe máy Việt Nam hay Trung Quốc, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Tâm lý tiêu dùng của biker Việt vốn rất chuộng các dòng xe Nhật Bản nhưng cũng cực kỳ khắt khe về mặt giá thành và trang bị. Trong tầm giá hơn 130 triệu đồng, người tiêu dùng trong nước hiện có vô vàn lựa chọn từ xe 2 xi-lanh cho đến xe nhập khẩu nhiều công nghệ.

Nếu mẫu xe này được đưa về thị trường Việt Nam theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc, rào cản lớn nhất chính là khối động cơ làm mát bằng không khí - vốn bị người tiêu dùng Việt đánh giá là lép vế hơn so với dung dịch trong điều kiện thời tiết nắng nóng giao thông đô thị.

Bên cạnh đó, mức giá dự kiến khi gánh thêm các khoản thuế phí có thể đẩy CB300F chạm ngưỡng các dòng xe 400cc. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng với tệp khách hàng thực dụng, cần một chiếc xe thương hiệu Honda bền bỉ, trang bị tận răng từ phuộc Showa, ABS, TCS cho đến khóa HISS thì CB300F 2027 vẫn là một cái tên rất đáng cân nhắc.

Tham khảo: Moto Fine