HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Honda Super Cub mới giá cao nhất 90 triệu đồng tại Việt Nam

Đức Nam
|

Honda Việt Nam giới thiệu Super Cub phiên bản mới với hai màu Xám đen và Bạc trắng, động cơ 125cc đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4 cùng một số thay đổi về trang bị và tiện ích.

- Ảnh 1.

Honda Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản mới của Super Cub tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe được bổ sung hai màu Xám đen và Bạc trắng, đồng thời sử dụng động cơ 125cc đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4.

Ở phiên bản mới, Super Cub tiếp tục duy trì thiết kế đặc trưng với thân xe hình chữ S, tay lái vuốt cong, yếm xe và các đường nét bo tròn. Xe sử dụng cụm đèn pha tròn, các chi tiết mạ chrome và logo cánh chim tạo hình 3D ở hai bên thân xe.

Bên cạnh màu Đen nhám, Super Cub mới có thêm hai lựa chọn màu Xám đen và Bạc trắng. Hai màu mới được Honda Việt Nam đưa vào phiên bản Tiêu chuẩn.

Về vận hành, xe được trang bị động cơ 125cc tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Theo Honda Việt Nam, động cơ mới được tối ưu nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời lượng khí thải giảm 32% so với phiên bản trước.

Super Cub mới cũng được trang bị hệ thống đèn LED toàn phần và đèn phía trước luôn sáng AHO. Cụm đồng hồ dạng tròn kết hợp màn hình LCD trung tâm, hiển thị các thông tin như lượng nhiên liệu, quãng đường di chuyển và thời gian.

- Ảnh 2.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước. Xe sử dụng vành nhôm đúc 17 inch cùng lốp không săm. Yên xe sử dụng đệm Urethane, trong khi ghi-đông được tinh chỉnh nhằm tạo tư thế điều khiển tự nhiên hơn.

Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống khóa thông minh Smart Key với ba chức năng gồm cảnh báo chống trộm, xác định vị trí xe và khởi động hệ thống điện.

Honda Super Cub phiên bản mới sẽ được phân phối tại hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 12/9/2026.

Tại Việt Nam, phiên bản Đặc biệt màu Đen có giá bán lẻ đề xuất 88,353 triệu đồng, đã bao gồm 8% thuế GTGT, và 89,99 triệu đồng nếu tính theo mức thuế GTGT 10%.

Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn với hai màu mới Xám đen và Bạc trắng có giá bán lẻ đề xuất 87,372 triệu đồng, đã bao gồm 8% thuế GTGT, hoặc 88,99 triệu đồng với mức thuế GTGT 10%.

Tin vui cho tất cả người dân mua xe máy điện VinFast
Tags

honda

super cub

Honda Việt Nam

Euro 4

smart key

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại