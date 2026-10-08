Honda ra mắt xe ga mới, giá rẻ hơn Vision, cực hiếm với chỉ 125 chiếc

Sundiro Honda vừa giới thiệu bộ ba xe ga phiên bản kỷ niệm 25 năm gồm FreeToday, NS125LA và NS150LA, tổng cộng chỉ 675 chiếc. Đáng chú ý nhất là FreeToday với giá hơn 24 triệu đồng, kiểu dáng hoài cổ và số lượng vỏn vẹn 125 xe.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm hoạt động, Sundiro Honda, liên doanh giữa Honda (Nhật Bản) và Tân Đại Lục (Sundiro) tại Trung Quốc, đã trình làng bộ ba xe ga phiên bản đặc biệt 25th Anniversary. Dòng sản phẩm gồm FreeToday, NS125LA và NS150LA, cùng chung ngôn ngữ thiết kế nhận diện nhưng nhắm tới những nhóm khách hàng khác nhau, từ người thích scooter nhỏ gọn đến người cần một mẫu xe ga trang bị hiện đại.

Trong bộ ba, FreeToday 25th Anniversary là mẫu xe có số lượng giới hạn thấp nhất, chỉ 125 chiếc. Xe hướng đến người dùng yêu thích scooter nhỏ gọn, phong cách cổ điển và có nhu cầu sưu tầm.

Về ngoại hình, FreeToday giữ kiểu dáng nhỏ nhắn với thân xe bo tròn và đèn pha tròn đặc trưng. Phiên bản kỷ niệm sử dụng màu bạc làm chủ đạo, điểm xuyết các chi tiết đỏ, xanh cùng logo và họa tiết 25 năm. Một số chi tiết hoàn thiện và giao diện khởi động cũng được Honda thiết kế riêng cho phiên bản này.

Về kỹ thuật, xe gần như giữ nguyên nền tảng của bản tiêu chuẩn. FreeToday sử dụng động cơ xi-lanh đơn 4 kỳ, dung tích 49cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, cho công suất 2,8kW tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn 3,5Nm tại 7.000 vòng/phút. Hộp số CVT giúp xe đạt tốc độ tối đa 50km/h.

Mẫu scooter này nặng 80kg, chiều cao yên 715mm, chiều dài cơ sở 1.187mm và khoảng sáng gầm 115mm. Bình xăng có dung tích 4,7 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố không quá 1,8 lít/100km. Hệ thống phanh tang trống được trang bị ở cả hai bánh.

Tại Trung Quốc, FreeToday bản tiêu chuẩn có giá khoảng 5.980 nhân dân tệ, tương đương hơn 23 triệu đồng, trong khi bản 25th Anniversary có giá khoảng 6.280 nhân dân tệ, tương đương hơn 24 triệu đồng. Mức chênh lệch không lớn, khác biệt chủ yếu đến từ thiết kế và yếu tố giới hạn số lượng. Với tầm giá này, FreeToday được đặt cạnh Honda Vision về chi phí sở hữu, dù hai mẫu xe khác nhau rõ rệt về dung tích động cơ và đối tượng sử dụng.

NS125LA 25th Anniversary được sản xuất 325 chiếc, nhiều nhất trong bộ ba. Xe sử dụng động cơ eSP 125cc, công suất 9,5 mã lực, mô-men xoắn 10Nm, đi kèm hộp số CVT và mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,9 lít/100km.

Điểm cộng của NS125LA nằm ở danh sách trang bị khá phong phú so với phân khúc, gồm phanh ABS, đèn LED hai thấu kính, màn hình TFT 5 inch, cảm biến áp suất lốp, khóa thông minh Smart Key và cổng sạc nhanh Type-C/A công suất 20W.

Đứng đầu bộ ba là NS150LA 25th Anniversary với 225 chiếc. Xe trang bị động cơ 149,7cc, làm mát bằng dung dịch, 4 van, cho công suất 15,5 mã lực và mô-men xoắn 14,4Nm. Bình xăng dung tích 8,2 lít, mức tiêu thụ khoảng 2,3 lít/100km, giúp xe đi được hơn 350km mỗi lần đổ đầy theo công bố của hãng.

Về an toàn, NS150LA được trang bị ABS 2 kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và hệ thống ABS Bosch thế hệ thứ 10, những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe ga cao cấp hơn.

Cả ba mẫu xe đều sử dụng màu bạc Millennium, kết hợp các chi tiết đỏ và xanh, yên xe có họa tiết riêng cùng mâm bạc viền chỉ đỏ. Một số chi tiết được khắc laser dạng điểm và xe có giao diện khởi động dành riêng cho phiên bản kỷ niệm.

Tổng cộng, Sundiro Honda chỉ sản xuất 675 chiếc thuộc bộ ba 25th Anniversary, gồm 125 chiếc FreeToday, 325 chiếc NS125LA và 225 chiếc NS150LA. So với bản tiêu chuẩn, sức hút của loạt xe này nằm chủ yếu ở thiết kế nhận diện, các chi tiết hoàn thiện và tính độc bản nhờ số lượng giới hạn. Hiện chưa có thông tin về việc bộ ba phiên bản đặc biệt này được phân phối ngoài thị trường Trung Quốc.