Honda ra mắt mẫu xe số mới, chỉ tốn 1,5 lít/100km, nặng 88kg, giá khoảng 53,5 triệu đồng

Không sở hữu công suất nổi bật hay danh sách trang bị cầu kỳ, Honda Pop110i ES 2027 chọn cách chinh phục người dùng bằng sự nhẹ nhàng, tiết kiệm và bền bỉ.

Ra đời tại Brazil từ năm 2007, mẫu xe này được phát triển với mục tiêu trở thành phương tiện di chuyển đô thị có chi phí thấp, dễ sử dụng và bền bỉ. Sau khi đạt doanh số cộng dồn hơn 2,2 triệu xe, dòng Pop tiếp tục được Honda làm mới bằng Pop110i ES phiên bản 2027.

Mẫu xe số mang đậm dấu ấn Nam Mỹ

Honda Pop110i ES 2027 là thế hệ thứ 6 của dòng Pop. Khác với những mẫu xe số thường được xây dựng theo hướng đa dụng hoặc thiên về phong cách, Pop110i ES tập trung khá rõ vào nhu cầu đi lại hàng ngày.

Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng chỉ 88kg và chiều cao yên 747mm. Đây là những thông số giúp chiếc xe dễ tiếp cận với nhiều người dùng, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Tại Brazil, Pop110i ES được định vị ở nhóm xe số nhập môn, với giá bán quy đổi khoảng 53,5 triệu đồng. Mức giá này đưa mẫu xe vào nhóm phương tiện thực dụng thay vì cạnh tranh bằng những trang bị cao cấp.

So với Super Cub, Pop110i ES có định hướng bình dân và thực dụng hơn. Xe được phát triển để trở thành một phương tiện di chuyển dễ sử dụng, trong đó sự đơn giản của kết cấu đóng vai trò quan trọng.

Động cơ 109,5cc, tiêu thụ chỉ 1,5 lít/100km

Honda Pop110i ES sử dụng động cơ xi-lanh đơn nằm ngang, làm mát bằng không khí, cùng nền tảng với động cơ trên Honda CUB. Tuy nhiên, phiên bản này đã loại bỏ cần khởi động bằng chân.

Động cơ có dung tích thực 109,5cc, công suất tối đa 6,17kW và mô-men xoắn cực đại 9,27Nm. So với CC110, các thông số sức mạnh có phần nhỉnh hơn theo hướng tương đối mạnh mẽ, nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu lại gần như tương đương.

Theo thông tin giới thiệu, Pop110i ES chỉ tiêu thụ khoảng 1,5 lít/100km. Đây chính là một trong những điểm đáng chú ý nhất của mẫu xe.

Động cơ có tỷ số nén thấp, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và không quá kén nhiên liệu. Mô-men xoắn được tập trung ở khoảng 5.000 vòng/phút, giúp xe có phản ứng nhẹ nhàng khi di chuyển ở tốc độ thấp.

Tốc độ tối đa của Pop110i ES vào khoảng 85-90km/h. Con số này cho thấy rõ định hướng của mẫu xe: phục vụ giao thông đô thị thay vì chạy đường dài ở tốc độ cao.

Với nhu cầu đi làm, đi học, giao hàng hoặc di chuyển trong những tuyến đường đông đúc, một chiếc xe nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu và phản hồi ga dễ kiểm soát có thể thực dụng hơn nhiều so với việc sở hữu động cơ mạnh.

Bánh trước 17 inch, phía sau 14 inch

Honda Pop110i ES có chiều dài tổng thể 1.843mm, chiều dài cơ sở 1.232mm và trọng lượng không tải 88kg.

Điểm đáng chú ý nằm ở cấu hình bánh xe. Nếu nhiều mẫu xe số khung võng thường sử dụng bánh 17 inch ở cả hai phía, Pop110i ES lựa chọn bánh trước 17 inch và bánh sau 14 inch.

Cách bố trí này giúp mẫu xe vẫn duy trì bánh trước lớn, đồng thời hạ thấp chiều cao yên xuống còn 747mm. Đổi lại, khoảng sáng gầm xe cũng thấp hơn đôi chút.

Bánh trước kích thước lớn có lợi thế nhất định khi xe đi qua những đoạn đường đô thị xuống cấp. Trong khi đó, trọng lượng 88kg giúp Pop110i ES dễ xoay trở, dắt xe và xử lý trong không gian hẹp.

Đây cũng là những đặc điểm phù hợp với một mẫu xe được thiết kế chủ yếu cho giao thông thành phố.

Đơn giản để giảm chi phí sử dụng

Honda không cố gắng biến Pop110i ES thành một mẫu xe chứa đầy công nghệ. Thay vào đó, hãng tập trung vào những trang bị phục vụ trực tiếp nhu cầu sử dụng.

Xe có hộp số bán tự động không cần bóp côn, qua đó giảm đáng kể độ khó đối với người mới học đi xe máy. Đây cũng là một trong những lý do Pop110i ES được xem như mẫu xe đầu tiên phù hợp với nhiều người dùng tại Nam Mỹ.

Yên xe rộng và có bề mặt chống trượt, đủ đáp ứng nhu cầu chở hai người trong những chuyến đi ngắn. Phiên bản 2027 còn được nâng cấp lên lốp không săm, giúp giảm nguy cơ phải dừng xe khi xảy ra sự cố thủng lốp.

Xe sử dụng phanh tang trống ở cả hai bánh kết hợp hệ thống CBS. Bên cạnh đó, kết cấu đơn giản và các chi tiết vỏ xe có chi phí thấp giúp việc thay thế phụ tùng sau những sự cố như đổ xe không quá tốn kém.

Pop110i ES cũng có vị trí chờ để lắp cổng USB-C, dù trang bị này không được lắp sẵn từ nhà máy. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng phù hợp với nhu cầu sử dụng xe trong cuộc sống hiện đại.

Nếu xuất hiện tại Việt Nam, điểm mạnh sẽ nằm ở tính thực dụng

Pop110i ES có một số đặc điểm khá phù hợp với nhu cầu sử dụng xe máy tại Việt Nam, đặc biệt là trọng lượng nhẹ, chiều cao yên thấp, động cơ dung tích nhỏ và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 1,5 lít/100km.

Tuy nhiên, mẫu xe cũng có định hướng rất rõ. Tốc độ tối đa khoảng 85-90km/h và hệ thống phanh tang trống kết hợp CBS cho thấy đây là phương tiện thiên về đi lại hàng ngày, thay vì một mẫu xe số hướng tới hiệu năng cao.

Nếu xuất hiện tại Việt Nam, Pop110i ES nhiều khả năng sẽ phù hợp với những người ưu tiên một chiếc xe nhẹ, dễ điều khiển và tiết kiệm chi phí sử dụng. Khả năng thay thế phụ tùng đơn giản cũng là đặc điểm đáng chú ý đối với nhóm người sử dụng xe thường xuyên cho công việc.

Mặt khác, thiết kế mang đậm đặc trưng của dòng Pop khiến mẫu xe có cá tính riêng. Đây không phải kiểu xe số được tạo ra để phô diễn công nghệ hay hiệu năng, mà hướng tới việc hoàn thành tốt những nhu cầu cơ bản nhất của một phương tiện đô thị.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,5 lít/100km, trọng lượng 88kg, chiều cao yên 747mm cùng hộp số bán tự động, Pop110i ES 2027 tiếp tục trung thành với công thức đã tạo nên thành công cho dòng Pop từ năm 2007: đơn giản, nhẹ, tiết kiệm và dễ sử dụng.

Trong thế giới xe máy ngày càng chạy đua về công suất và công nghệ, Honda Pop110i ES lại chọn một hướng đi khác. Nó không cần trở thành chiếc xe mạnh nhất hay nhiều trang bị nhất. Chỉ cần trở thành một phương tiện đủ rẻ để tiếp cận, đủ bền để sử dụng lâu dài và đủ tiết kiệm để người dùng gần như quên đi chi phí nhiên liệu, Pop110i ES đã hoàn thành đúng vai trò mà Honda đặt ra cho dòng xe này.