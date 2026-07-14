Honda NW-F150 tung ra phiên bản đặc biệt: Nước đi trẻ hóa khôn ngoan hay chiêu trò 'bán hoài niệm' giá cao?

Wuyang-Honda bắt tay cùng bom tấn truyện tranh "Under One Person" trình làng phiên bản đặc biệt của dòng xe tay ga NW-F150 đang tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi, thách thức trực tiếp tư duy làm xe truyền thống của các thương hiệu gạo cội.

Trong dòng chảy của thị trường xe hai bánh đương đại, việc các hãng xe tung ra các phiên bản giới hạn hay liên danh không còn là câu chuyện mới. Tuy nhiên, phần lớn các thương hiệu thường chọn lối đi tắt dễ dàng: thay một bộ tem mới, thêm vài đường chỉ màu trên yên rồi đẩy giá bán lên cao để khai thác túi tiền của người hâm mộ.

Bản chất của những sản phẩm đó chỉ dừng lại ở việc "bán hoài niệm" thuần túy. Nhưng với Wuyang-Honda NW-F150 phiên bản "Under One Person", cái nhìn của giới chuyên môn đã phải thay đổi khi chứng kiến mức giá 18.780 Nhân dân tệ (tương đương 72,6 triệu đồng). Đây không đơn thuần là một sản phẩm thương mại ăn theo, mà là một tác phẩm cơ khí được tùy biến sâu sắc từ phần nhìn cho đến trải nghiệm kỹ thuật số.

Wuyang-Honda hợp tác với Tencent Animation ra mắt phiên bản liên danh đặc biệt cho dòng xe tay ga chủ lực là NWF150 dựa trên bộ truyện tranh quốc dân tại Trung Quốc là Under One Person.

Đi sâu vào chi tiết, chiếc xe mang đậm hơi thở của công ty chuyển phát Na Đô Thông (NDT) - một tổ chức đặc biệt trong cốt truyện. Toàn bộ thân xe là sự kết hợp tinh tế giữa hai tông màu xanh - trắng độc quyền, điểm xuyết bằng các dải họa tiết đường cảnh báo và logo NDT dập nổi sắc sảo trên yên xe.

Sự đầu tư nghiêm túc của hãng xe Nhật Bản còn thể hiện ở việc cá nhân hóa hệ thống hiển thị. Màn hình màu TFT kích thước lên tới 7 inch không dùng giao diện thông thường mà được thiết kế lại toàn bộ với UI mang phong cách anime rõ nét, tự động chuyển đổi chủ đề nhân vật theo chế độ ngày và đêm.

Ngay cả ứng dụng quản lý trên điện thoại thông minh cũng nhận được sự chăm chút tương tự, mang lại sự kết nối liền mạch và thỏa mãn tối đa cái tôi của những người trẻ thuộc thế hệ otaku.

Phiên bản NW-F150 liên danh có giá chính thức khoảng hơn 70 triệu đồng, sở hữu thiết kế ngoại hình độc quyền với logo công ty dịch vụ Na Đô Thông (NDT), yên xe riêng và giao diện UI tùy biến sâu trên màn hình TFT 7 inch.

Bỏ qua lớp áo rực rỡ mang tính biểu tượng của thế giới truyện tranh, giá trị cốt lõi giúp NW-F150 đứng vững trước những khách hàng lý trí chính là nền tảng cơ khí chín muồi. Trái tim của xe là khối động cơ làm mát bằng chất lỏng eW15, một người anh em cùng chung huyết thống với công nghệ eSP+ danh tiếng của Honda.

Với công suất tối đa đạt 11,4 kW và mô-men xoắn 14,4 Nm, chiếc xe tay ga này sở hữu lực máy dự trữ cực kỳ dồi dào, đảm bảo những cú thốc ga mạnh mẽ nhưng vẫn duy trì được sự êm ái đặc trưng nhờ hệ thống khởi động từ tính và ngắt động cơ tạm thời.

Đặc biệt, mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng chỉ 2,15 lít/100 km khi kết hợp cùng bình xăng dung tích lớn 8,3 lít sẽ mang lại tầm hoạt động thực tế vượt mốc 350 km, giải quyết triệt để nỗi lo trạm sạc hay cây xăng cho những chuyến hành trình dài ngày.

Mẫu NWF150 sử dụng động cơ làm mát bằng chất lỏng eW15 (chung nền tảng eSP+), sản sinh công suất 11,4 kW, mô-men xoắn 14,4 Nm, tiêu hao 2,15 lít/100 km và có bình xăng lớn 8,3 lít cho tầm hoạt động trên 350 km.

Xét về khía cạnh an toàn và tiện nghi, Wuyang-Honda đã mạnh tay trang bị những công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng scooter cao cấp đường trường. Hệ thống phanh đĩa cả hai bánh tích hợp chống bó cứng phanh ABS hai kênh, đi kèm hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và cặp lốp thể thao hiệu suất cao dạng bán hạn giúp xe bám đường tối ưu trong mọi điều kiện thời tiết.

Chưa dừng lại ở đó, việc tích hợp sẵn camera hành trình góc rộng độ phân giải 1080P ở phía trước cùng cảm biến áp suất lốp hiển thị trực tiếp lên màn hình trung tâm là những điểm cộng thực dụng tuyệt đối, giúp người lái tiết kiệm được một khoản chi phí nâng cấp không nhỏ sau khi rời đại lý.

Xe sở hữu hàm lượng công nghệ và an toàn vượt trội: ABS hai kênh, hệ thống TCS kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, lốp bán hạn, camera hành trình 1080P tích hợp sẵn và cổng sạc nhanh 24W.

Sự xuất hiện của dòng xe tay ga đô thị mang phong cách Under One Person này thể hiện một bước chuyển mình mang tính chiến lược của Wuyang-Honda. Từ trước đến nay, các liên doanh xe máy tại thị trường tỷ dân thường chọn giải pháp an toàn với tư duy làm xe có phần bảo thủ: bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giữ giá.

Những chiếc xe của họ rất tốt, rất bền nhưng lại thiếu đi cá tính để chinh phục gen Z. Trong bối cảnh các thương hiệu nội địa đang trỗi dậy mạnh mẽ, sẵn sàng khơi mào các cuộc chiến giá cả và nhồi nhét cấu hình thông minh để giành giật thị phần, việc Wuyang-Honda mượn sức mạnh từ một IP truyện tranh nổi tiếng tại Trung Quốc là một nước đi khôn ngoan.

Nếu đặt giả thuyết mẫu xe này được đưa về thị trường Việt Nam theo dạng nhập khẩu tư nhân, thách thức lớn nhất của nó chắc chắn sẽ là bài toán định giá. Mức giá quy đổi hơn 70 triệu đồng chưa tính các khoản thuế phí sẽ khiến mẫu xe tay ga này phải đối đầu trực tiếp với những cái tên sừng sỏ đã khẳng định vị thế như Honda Vario hay Honda Air Blade 160 nội địa.

Dù sở hữu hàm lượng công nghệ an toàn đầy ắp từ ABS hai kênh, TCS cho đến camera hành trình tích hợp, xe vẫn sẽ phải đối mặt với rào cản tâm lý từ phần lớn người tiêu dùng đại chúng - những người vốn chưa quen thuộc với văn hóa anime Trung Quốc.

Tuy nhiên, đối với một nhóm nhỏ khách hàng trẻ tuổi đang tìm kiếm sự khác biệt, không muốn sở hữu một phương tiện quá phổ thông và có niềm đam mê lớn với văn hóa đại chúng, đây chắc chắn sẽ là một làn gió mới đầy sức hút, chứng minh rằng xe máy giờ đây không chỉ là công cụ di chuyển mà còn là một tuyên ngôn cá tính mạnh mẽ.

Tham khảo: Moto Fine



