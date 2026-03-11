HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Honda lộ chiến lược xe máy điện giá rẻ: Thiết kế tối giản để phổ cập cho số đông

Văn Chế |

Honda vừa hé lộ một bằng sáng chế mới cho thấy hãng đang nghiên cứu mẫu xe máy điện giá rẻ với thiết kế tối giản, hướng tới mục tiêu phổ cập phương tiện điện cho người dùng trên toàn cầu.

Ngành xe máy đang chuyển sang điện hóa nhưng nhiều hãng truyền thống vẫn chưa tìm được hướng đi hiệu quả. Một số dự án chưa đạt kỳ vọng, như LiveWire của Harley-Davidson. Các hãng Nhật như Honda, Yamaha hay Suzuki mới dừng ở thử nghiệm, do xe điện còn đắt và hiệu năng chưa cạnh tranh xe xăng.

Mới đây, một bằng sáng chế mới cho thấy Honda đang nghiên cứu phát triển một mẫu xe máy điện giá rẻ với cấu trúc cực kỳ đơn giản, hướng tới mục tiêu phổ cập phương tiện điện cho số đông người dùng. Thay vì tập trung vào hiệu suất cao hay công nghệ phức tạp, hãng xe Nhật Bản dường như quay lại triết lý quen thuộc: tạo ra phương tiện bền bỉ, dễ tiếp cận và chi phí thấp.

Honda lộ chiến lược xe máy điện giá rẻ: Thiết kế tối giản để phổ cập cho số đông - Ảnh 1.

Thiết kế trong bản vẽ cho thấy chiếc xe sử dụng khung backbone truyền thống tương tự nhiều mẫu xe xăng phổ thông, với mô-tơ điện đặt ở vị trí động cơ. Ngoại hình khá giống các dòng xe phổ thông như Honda Shine 100. Điểm đáng chú ý là hai viên pin tháo rời gắn hai bên thân xe, có khung bảo vệ giống thanh chống va chạm.

Trang bị trên xe được tối giản, gồm đồng hồ analog và phanh tang trống nhằm giảm chi phí sản xuất. Mẫu xe được cho là nhắm tới các thị trường đang phát triển, nơi nhu cầu về phương tiện giá rẻ, dễ sửa chữa vẫn rất lớn. Tuy nhiên, hiện đây mới chỉ là bằng sáng chế và chưa có kế hoạch thương mại hóa cụ thể.

403 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm một lỗi có mức phạt lên đến 22 triệu đồng
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

xe điện

báo mới

honda

Honda Shine 100

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại