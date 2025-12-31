Honda HR-V hiện hành thuộc thế hệ thứ thứ ba (thứ hai với tên gọi Vezel) ra mắt từ tháng 4-2021. Như vậy, đến thời điểm trình làng thế hệ mới, mẫu xe này sẽ trải qua khoảng 6 năm vòng đời - phù hợp với chu kỳ nâng cấp toàn diện của Honda.

Theo thông tin được công bố tại các buổi đào tạo sản phẩm thường niên giữa hãng và đại lý vào dịp cuối năm, Honda đã thông báo rằng “Vezel/HR-V thế hệ tiếp theo dự kiến sẽ được giới thiệu trong năm tài chính 2027”. Ảnh minh họa: Đại lý

Honda HR-V hiện tại có thể "chạy hết vòng đời" mà không có nâng cấp lớn

Theo các nguồn tin từ Nhật Bản, Honda đã xác nhận HR-V thế hệ mới sẽ được giới thiệu trong năm tài chính 2027. Nhiều khả năng nằm trong khoảng tháng 4 - 6/2027, đúng giai đoạn đầu năm tài chính của Honda. Điều này đồng nghĩa từ nay đến thời điểm đó, HR-V hiện tại không có bản nâng cấp lớn nào.

Thực tế, mẫu xe này từng được facelift vào tháng 4-2024, tuy nhiên những thay đổi chủ yếu tập trung vào tinh chỉnh nhẹ, chưa mang tính đột phá về thiết kế nội - ngoại thất hay trang bị công nghệ.

Dự đoán trong năm tài chính 2026, Honda có thể chỉ thực hiện cải tiến nhỏ hoặc điều chỉnh giá bán, thay vì tung ra phiên bản đặc biệt. Đáng chú ý, từ khi ra mắt đến nay, Vezel vẫn chưa từng có phiên bản "Black Style" - gói trang trí quen thuộc trên nhiều mẫu xe Honda khác.

Tuy nhiên, với việc đã có các phiên bản thiên về thời trang như PLaY Package hay phong cách dã ngoại HuNT Package, khả năng Honda bổ sung thêm một bản đặc biệt mới được cho là không thực sự cần thiết.

Honda HR-V thế hệ mới chỉ còn bản hybrid?

Sự thay đổi đáng chú ý nhất trên Honda HR-V thế hệ mới sẽ nằm ở hệ truyền động. Theo thông tin ban đầu, mẫu xe này sẽ được trang bị hệ thống hybrid e:HEV thế hệ mới, tương tự như trên mẫu coupe Prelude.

Tháng 11-2025, Honda đã công bố nền tảng và xe thử nghiệm dành cho các mẫu hybrid thế hệ mới. Dự kiến động cơ này cũng sẽ xuất hiện trên HR-V mới. Ảnh: Honda

Cụ thể, xe dự kiến sử dụng động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh thẳng hàng thế hệ mới, kết hợp với hệ hybrid e:HEV. Ngoài ra, HR-V còn được cho là sẽ có Honda S+ Shift - công nghệ mô phỏng sang số, hướng tới việc gia tăng cảm giác lái thể thao, vốn từng được nhấn mạnh trên Prelude.

Hiện tại, Honda HR-V có hai tùy chọn động cơ: xăng 1.5L hút khí tự nhiên và hybrid e:HEV. Trong bối cảnh Honda đang dần tinh giản danh mục động cơ xăng, không loại trừ khả năng thế hệ mới sẽ chỉ bán phiên bản hybrid, tương tự định hướng trên một số mẫu xe khác.

Nâng cấp ADAS, khắc phục điểm yếu của ACC

Bên cạnh hệ truyền động, Honda Sensing trên Vezel mới cũng được kỳ vọng sẽ bước sang thế hệ tiếp theo. Một trong những điểm được người dùng phản ánh nhiều trên các mẫu Honda hiện nay là hoạt động chưa mượt của ga hành trình thích ứng (ACC). Với nền tảng mới, vấn đề này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể.

HR-V/Vezel thế hệ mới cũng được cho là sẽ nâng cấp Honda SENSING, qua đó khắc phục những điểm chưa tự nhiên của ga hành trình thích ứng hiện tại. Ảnh minh họa: Đại lý

Dù chưa rõ HR-V thế hệ mới có được trang bị Honda Sensing 360 hay các tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động như trên CR-V hay Accord hay không, nhưng nếu định vị sản phẩm được nâng cao, khả năng xuất hiện Honda Pilot Parking là điều có thể tính đến.

Ngoài ra, nhiều trang bị hiện chưa xuất hiện trên Vezel cũng được kỳ vọng sẽ có mặt trên thế hệ mới, bao gồm: ghế trước chỉnh điện, gương chiếu hậu kỹ thuật số, màn HUD, bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, màn hình trung tâm cỡ lớn (khoảng 12,3inch). Tuy nhiên, việc bổ sung loạt tiện nghi này có thể khiến giá bán Vezel vượt xa mặt bằng SUV hạng B, tiệm cận phân khúc cao hơn.

Một hình dung về Honda HR-V nâng cấp nhẹ trước khi bước sang thế hệ mới hoàn toàn. Ảnh: Autoya

Là mẫu xe có doanh số lớn và đóng vai trò quan trọng trong dải sản phẩm toàn cầu, Honda HR-V thế hệ mới được xem là “không được phép thất bại”. Vì vậy, những nâng cấp về nền tảng, công nghệ và trải nghiệm lái được kỳ vọng sẽ giúp mẫu SUV này tiếp tục duy trì sức hút khi bước sang giai đoạn mới.