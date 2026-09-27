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Honda CR-V hybrid mới sẽ tiết kiệm xăng hơn

Lê Tuấn
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Honda đang đẩy nhanh tiến độ phát triển thế hệ xe hybrid tiếp theo. Theo một báo cáo mới, mẫu xe đầu tiên sử dụng hệ truyền động này sẽ là CR-V Hybrid.

Honda đã và đang dành nhiều thời gian để phát triển hệ thống truyền động hybrid mới, được kỳ vọng thay thế cấu hình hiện đang được sử dụng trên các mẫu như Accord, Civic, CR-V, HR-V cỡ nhỏ và cả Prelude thế hệ mới.

Những mẫu xe sử dụng hệ truyền động mới được cho là sẽ xuất hiện sớm hơn dự kiến, bắt đầu với CR-V Hybrid bản mới. Mẫu xe này được cho là sẽ đi vào sản xuất tại Canada từ tháng 2/2027, trước khi tiếp tục được lắp ráp tại Mỹ.

Theo Nikkei Asia, hệ truyền động hybrid mới hứa hẹn giúp cải thiện hơn 10% khả năng tiết kiệm nhiên liệu so với hệ thống hiện tại. Với mẫu CR-V hybrid hiện hành, mức tiêu hao nhiên liệu ở điều kiện đường hỗn hợp là 5,2 lít/100km. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất được cho là sẽ giảm khoảng 30%.

- Ảnh 1.

Trọng tâm của hệ truyền động hybrid thế hệ thứ năm của Honda là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sử dụng phun nhiên liệu trực tiếp, kết hợp với một cặp mô-tơ điện mới.

Tương tự Prelude, các mẫu xe sử dụng hệ thống này được dự kiến trang bị công nghệ S+ Shift của Honda, mô phỏng cảm giác chuyển số của hộp số truyền thống.

Không chỉ được trang bị hệ thống hybrid mới, CR-V thế hệ tiếp theo và các mẫu Honda khác cũng sẽ sử dụng nền tảng cỡ trung thế hệ mới của hãng, được giới thiệu vào cuối năm ngoái.

Khi kết hợp với hệ truyền động hybrid mới, nền tảng này sẽ nhẹ hơn khoảng 90 kg so với cấu hình tương đương trên một mẫu Honda thế hệ hiện tại. Ngoài ra xe còn có hệ thống quản lý chuyển động mới, hứa hẹn sẽ được cải thiện đáng kể khả năng vận hành của CR-V mới.

- Ảnh 2.

Theo Nikkei, Honda có thể ra mắt mẫu CR-V thế hệ mới sớm nhất vào đầu năm sau. Tính tới thời điểm hiện tại, CR-V đang là dòng xe bán chạy hàng đầu của Honda tại nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2026, đã có tổng cộng 4.205 chiếc Honda CR-V được bàn giao tới khách hàng Việt. Đáng chú ý, các phiên bản CR-V hybrid được lắp ráp trong nước từ đầu năm nay, chiếm tỷ trọng doanh số 53%.

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Tags

hybrid

Canada

tiết kiệm nhiên liệu

honda

honda cr-v

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