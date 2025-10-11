Honda chính thức ra mắt ‘xe máy điện quốc dân’ mới: Thiết kế nhỏ gọn, đi 100 km sau một lần sạc đầy mà giá chỉ hơn 10 triệu đồng

Cuối tháng 9, Honda Wuyang – liên doanh của Honda tại Trung Quốc – đã chính thức trình làng mẫu xe máy điện U-be 2026, phiên bản nâng cấp toàn diện của dòng U-be từng được ưa chuộng tại thị trường nội địa.

Mẫu xe được định vị trong phân khúc xe tay ga đô thị cỡ nhỏ, có giá bán từ 3.599 - 4.599 Nhân dân tệ (tương đương 13,3 - 17 triệu đồng ), hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là phụ nữ và người dùng di chuyển trong đô thị. Khi nhập khẩu về Việt Nam, giá xe có thể dao động khoảng 20-25 triệu đồng, tùy thuộc vào nguồn nhập khẩu và địa phương bán hàng.

Honda U-be 2026 có kích thước 1.667 x 727 x 1.072 mm, trọng lượng chỉ 63 kg, giúp việc điều khiển dễ dàng và linh hoạt trong các khu phố đông đúc.

So với thế hệ trước, lớp vỏ ngoài đã được thay thế hoàn toàn bằng hợp kim nhôm – magiê, mang lại cảm giác chắc chắn và hiện đại hơn. Các tấm ốp kim loại sáng bóng không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn quốc gia mới của Trung Quốc, đồng thời tạo lợi thế rõ rệt trước các mẫu xe cùng tầm giá.

U-be 2026 được trang bị hệ thống bảo vệ pin thông minh, với khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP67. Bộ pin có nhiều lớp bảo vệ như chống sạc quá mức, chống quá nhiệt, đoản mạch và thiếu điện áp. Xe cũng sử dụng bộ điều khiển đa chức năng giúp tự động ngắt điện khi phát hiện sự cố, đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.

Đáng chú ý, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS nâng cấp cùng phanh đĩa piston kép ở cả bánh trước và sau giúp xe giữ ổn định khi di chuyển trong điều kiện mưa trơn trượt. Khung xe được sản xuất theo quy trình kiểm soát kỹ thuật số toàn phần, bảo đảm độ chính xác và độ bền cao – vốn là đặc trưng trong triết lý sản xuất của Honda.

Honda cũng chú trọng đến trải nghiệm lái của người dùng. Yên xe cao 730 mm được thiết kế phù hợp với vóc dáng người châu Á, đi kèm giảm xóc sau 5 cấp độ cho phép tùy chỉnh theo trọng lượng người lái. Hãng cũng tích hợp nhiều tiện ích nhỏ như móc treo đồ phía trước, cổng sạc USB và sàn để chân rộng, hướng tới nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Điểm nhấn của U-be 2026 là hệ thống mở khóa không cần chìa truyền thống. Người dùng có thể chọn giữa mở khóa NFC, ứng dụng di động, Bluetooth hoặc chia sẻ khóa điện tử. Thông qua ứng dụng đi kèm, người lái có thể kiểm tra tình trạng pin, tìm xe, cài đặt màn hình, nhận thông báo rung hoặc phát hiện chuyển động lạ – mang đến trải nghiệm quản lý phương tiện hiện đại, tương tự các mẫu xe cao cấp.

Honda cung cấp ba tùy chọn pin cho Honda U-be 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau: Phiên bản axit chì 48V12Ah có tầm hoạt động 40 km . Phiên bản lithium-ion 24Ah đi được 80 km. Phiên bản lithium-ion 30Ah đạt tối đa 105 km cho mỗi lần sạc. Tất cả đều có tốc độ tối đa 25 km/h, phù hợp cho di chuyển ngắn trong đô thị.

U-be 2026 có bốn tùy chọn màu gồm Bạc, Trắng, Đen cổ điển và Trắng mơ sữa, trong đó màu trắng mơ sữa được nhiều người dùng nữ yêu thích nhờ vẻ nhẹ nhàng, hiện đại.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế thời trang và loạt tiện ích công nghệ, Honda U-be 2026 được xem là lựa chọn mới đầy cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện mini tại Trung Quốc – nơi nhu cầu phương tiện cá nhân nhỏ gọn, tiết kiệm và thân thiện môi trường đang ngày càng tăng cao.