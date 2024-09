Hôn thê tỷ phú Amazon xuất hiện giản dị cùng người tình, gây chú ý với chi tiết trên ngực áo và túi xách

Khoảnh khắc cặp đôi bước xuống từ máy bay đã được ghi lại. Bà Lauren Sanchez, người điều khiển trực thăng, tự tin sải bước bên cạnh vị hôn phu. Họ nhanh chóng di chuyển vào chiếc xe chống đạn dưới sự hộ tống của đội ngũ an ninh của ông Bezos.

CEO Amazon Jeff Bezos xuất hiện với áo phông xanh hải quân, quần jean màu xanh bạc và kính râm còn bà Lauren Sanchez cũng chọn phong cách thoải mái và giản dị đồng điệu với vị hôn phu . Nữ doanh nhân kết hợp chiếc áo phông bó sát màu kem in hình cầu vồng và tên lửa với chiếc túi Hermès trị giá khoảng 28.000 bảng Anh (hơn 900 triệu đồng).

Hình ảnh trên ngực áo phông của bà Sanchez cũng chính là tranh minh họa cho cuốn sách thiếu nhi sắp ra mắt trong tháng này của bà. Cuốn sách mang tên "The Fly Who Flew To Space" được lấy cảm hứng từ chính cuộc chiến của Sanchez với chứng khó đọc và niềm đam mê bay lượn từ thời thơ ấu. Tình yêu với bầu trời của bà còn thể hiện qua vật trang trí hình máy bay trực thăng được treo ở quai chiếc túi. Đây cũng chính là điểm chung gắn kết tâm hồn giữa bà và vị hôn phu Jeff Bezos.

Tỷ phú Jeff Bezos, người đàn ông giàu thứ ba thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 165 tỷ USD, và Sanchez công khai mối quan hệ vào tháng 5/2019 sau khi cả hai ly hôn. Chuyện tình của họ từng gây xôn xao dư luận khi bị National Enquirer phanh phui vào tháng 1/2019, thời điểm cả hai vẫn đang trong mối quan hệ hôn nhân với người khác. Bezos khi đó đang là chồng của Mackenzie Scott - người phụ nữ đã đồng hành cùng ông trong suốt 25 năm và là mẹ của 4 đứa con chung. Còn Sanchez cũng đã kết hôn với Patrick Whitesell - đồng CEO của công ty giải trí WME.

Cặp đôi chính thức đính hôn vào tháng 5/2023 sau màn cầu hôn lãng mạn của Bezos trên du thuyền riêng. Trong cuộc phỏng vấn chung với Vogue, Sanchez tiết lộ cô đã "chóng mặt" khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương hồng khổng lồ. Nữ doanh nhân cho biết Bezos đã giấu chiếc nhẫn dưới gối và cô đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra nó

Theo Dailymail