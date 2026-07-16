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Hơn nửa triệu xe Subaru buộc triệu hồi vì một miếng nhãn dán

Thanh Nhã
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Sai lầm thông tin trên nhãn dán không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của phương tiện, chủ xe có thể tự dán nhãn mới lên xe theo hướng dẫn của hãng để khắc phục.

Subaru Mỹ vừa ban hành lệnh triệu hồi hơn 540.000 xe do lỗi in sai tem nhãn. Điều kỳ lạ hơn nữa là việc khắc phục một phần dựa vào sự tự thực hiện của chủ sở hữu. Khả năng xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong đợt triệu hồi liên quan đến an toàn này là rất thấp.

Hơn 540.000 xe Subaru tại Mỹ cần triệu hồi để thay tem dán. Ảnh: Carscoops

Lệnh triệu hồi ảnh hưởng đến các mẫu xe Ascent đời 2019-2026, Forester đời 2025-2026, Forester Hybrid đời 2025-2026 và Crosstrek Hybrid đời 2026. Tổng cộng có 541.237 xe nằm trong diện triệu hồi sau khi Subaru phát hiện ra tem chứng nhận theo yêu cầu liên bang ghi sai mức tải trọng trục tối đa (GAWR), đồng nghĩa không tuân thủ Tiêu chuẩn An toàn Xe cơ giới Liên bang 110.

Ngoài vấn đề trên, không có lỗi kỹ thuật nào ở các xe bị ảnh hưởng. Việc ghi sai trọng tải trục sau có thể khiến chủ sở hữu chở nhiều hàng hóa hoặc hành khách hơn khả năng chịu tải thực tế của trục, làm tăng nguy cơ tai nạn. Subaru cho biết họ không nhận được bất kỳ thông tin nào về tai nạn, thương tích, yêu cầu bảo hành hoặc báo cáo kỹ thuật liên quan đến vấn đề này.

Subaru chưa tiết lộ trọng tải trục sau ghi sai thực tế là bao nhiêu, hoặc con số chính xác sẽ là bao nhiêu. Do đó, không thể xác định từ hồ sơ triệu hồi liệu sự chênh lệch chỉ là vài kg hay lớn hơn đáng kể. Trong tài liệu triệu hồi, Subaru cho biết NHTSA (Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ) đã nêu lên những lo ngại về mức trọng tải ghi sai vào tháng 5.

Chủ xe có thể khắc phục sự cố này ngay tại nhà. Ảnh: Carscoops

Thay vì triệu hồi tất cả các xe bị ảnh hưởng đến đại lý, Subaru dự định đưa ra thêm phương án sẽ gửi cho chủ sở hữu nhãn chứng nhận bổ sung đã được sửa đổi cùng với hướng dẫn cách dán nhãn lên trên nhãn dán hiện có. Bất kỳ ai không cảm thấy không thoải mái khi tự làm điều đó vẫn có thể được đại lý dán nhãn miễn phí. Đây là biện pháp khắc phục lỗi thu hồi sản phẩm đơn giản nhất từ trước đến nay, tuy nhiên hoàn toàn hợp lý vì vấn đề nằm ở tem dán chứ không phải ở sản phẩm.

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