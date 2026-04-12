Hôn nhân viên mãn gần 6 thập kỷ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa

Nam diễn viên luôn giữ lối sống kín tiếng

Nhắc đến Mã Đức Hoa, nhiều khán giả lập tức nhớ đến hình tượng Trư Bát Giới trong Tây du ký 1986. Với lối diễn xuất duyên dáng, ông đã khắc họa nhân vật ham ăn, hài hước nhưng chân thành, trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Nam diễn viên Mã Đức Hoa.

Mã Đức Hoa trong vai diễn kinh điển "Trư Bát Giới".

Sinh năm 1945 tại Sơn Đông. Tuổi nhỏ hiếu động, ông được gửi đi học võ, sau đó bén duyên với nghệ thuật kinh kịch và có nhiều năm rèn luyện tại các đoàn lớn, tích lũy nền tảng diễn xuất vững chắc.

Bước ngoặt sự nghiệp đến vào năm 1982 khi ông được đạo diễn Dương Khiết lựa chọn vào vai Trư Bát Giới. Trong quá trình ghi hình kéo dài nhiều năm, ông phải mang lớp hóa trang nặng nề, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, thậm chí da bị tổn thương do keo dán. Đặc biệt, Mã Đức Hoa còn đảm nhận thêm nhiều vai phụ khác nhưng chưa từng than phiền.

Nhiều người đã nhầm tưởng bà xã của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa là Cao tiểu thư trong phim nhưng sự thật không phải vậy.

Không ít khán giả đã lầm tưởng vợ của nghệ sĩ Mã Đức Hoa là nữ diễn viên Ngụy Tuệ Lệ – người từng vào vai Cao tiểu thư trong Tây du ký. Thực tế, bà xã của ông là Hầu Ngọc Mẫn, kém chồng 3 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Bà sống kín tiếng, là người phụ nữ truyền thống, chịu thương chịu khó và luôn hết lòng vì gia đình.

Nghệ sĩ Mã Đức Hoa từng chia sẻ, ông và vợ quen nhau qua sự mai mối của hàng xóm. Tuy nhiên, ngay lần gặp đầu, ông không có thiện cảm với đối phương. Sau vài câu hỏi xã giao thường thấy trong những buổi xem mắt, cả hai chỉ trao đổi thông tin liên lạc rồi gần như không giữ liên hệ.

Không lâu sau, một người khác lại vô tình giới thiệu ông với Hầu Ngọc Mẫn. Trong lần gặp lại, "Trư Bát Giới" đã cố tình thử lòng bà bằng cách mặc chiếc quần có hai miếng vá lớn.

Mã Đức Hoa và vợ nên duyên nhờ mai mối.

Tuy nhiên thay vì chê bai, bà Mẫn thậm chí còn khen miếng vá rất đều và đẹp. Câu nói đấy khiến Mã Đức Hoa nhanh chóng có cảm tình với bà xã. Sau một năm tìm hiểu, cả hai quyết định về chung nhà. Đến năm 1973, vợ chồng ông chào đón con trai đầu lòng.

Trong thời gian quay phim Tây du ký dài tới 4 năm, vợ ông một mình gánh vác gia đình. Cả hai chủ yếu liên lạc bằng thư tay. Đáng chú ý, bà từng gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng vẫn giấu chồng để ông yên tâm làm việc.

Gia đình Mã Đức Hoa.

Sau khi nổi tiếng, Mã Đức Hoa vẫn giữ lối sống kín tiếng, không vướng ồn ào và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Con trai ông cũng tự lập xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông sau khi du học tại Singapore đạt được thành công riêng mà không dựa vào danh tiếng của bố.

Hôn nhân viên mãn hơn nửa thế kỷ

Ở tuổi 81, cuộc sống đời thường của nam nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm. Khác hẳn hình tượng đào hoa trên màn ảnh, ngoài đời ông nổi tiếng chung thủy, có cuộc hôn nhân kéo dài hơn nửa thế kỷ bên vợ là bà Hầu Ngọc Mẫn.

"Trư Bát Giới" có cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 6 thập kỷ.

Trong cuốn tự truyện ra mắt năm 2019, Mã Đức Hoa dành lời cảm ơn chân thành đến bà xã Hầu Ngọc Mẫn. Ông gọi vợ là "một nửa quan trọng nhất của đời mình". Nam diễn viên U80 chia sẻ tuy vợ kém ông 3 tuổi nhưng lại chín chắn, tháo vát và luôn chu toàn mọi việc.

"Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng bền chặt hơn, chúng tôi không còn là mối quan hệ phù hợp với nhau như thuở ban đầu mà từ lâu đã trở thành tình yêu đích thực của nhau", ông tâm sự.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân suốt 54 năm, nghệ sĩ kỳ cựu bộc bạch: "Tôi nghĩ cách để vợ chồng hòa thuận là không được làm những chuyện sai trái với đối phương. Đôi khi hai người phải biết cách tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn, ấm áp dù là nhỏ".

Tuy vậy bản thân Mã Đức Hoa vẫn luôn áy náy khi để vợ trải qua những năm tháng nhọc nhằn, vất vả, một tay gánh vác cả gia đình chồng. Ông luôn mong muốn dành phần đời còn lại để bù đắp cho người bạn đời của mình.

Nam diễn viên và vợ thường xuyên đi du lịch ở tuổi xế chiều.

Ở tuổi xế chiều, Mã Đức Hoa vẫn thỉnh thoảng tham gia hoạt động văn hóa, lồng tiếng cho phim hoạt hình và giao lưu với khán giả. Phần lớn thời gian, ông tận hưởng cuộc sống bình dị bên vợ và gia đình.

Cuộc đời của nam nghệ sĩ được xem là viên mãn khi vừa có sự nghiệp ghi dấu ấn, vừa có mái ấm bền chặt kéo dài hơn nửa thế kỷ. Tuy tuổi tác đã cao, nhưng Mã Đức Hoa vẫn rất khoẻ mạnh, sung sức. Ông cũng giữ tinh thần yêu đời, lạc quan, thậm chí trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi.

Trong đời thường, "Trư Bát Giới" yêu thích quay TikTok, thường xuyên đăng tải những clip vui nhộn lên mạng xã hội.