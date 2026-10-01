Hơn một nửa linh kiện được xác định trong tên lửa Triều Tiên hóa ra là hàng giả

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều linh kiện điện tử giả mạo trong vũ khí của Nga, Iran và Triều Tiên bị thu giữ ở Ukraine.

Điều này được nêu trong một báo cáo của tổ chức quốc tế Nghiên cứu Vũ khí Xung đột (CAR). Tỷ lệ hàng giả cao nhất được ghi nhận ở dòng tên lửa đạn đạo Hwasong-11 (KN-23) của Triều Tiên, trong đó hơn một nửa số bộ phận theo xác định là hàng giả.

Từ tháng 1/2024, các chuyên gia của CAR đã kiểm tra những mảnh vỡ của 11 tên lửa Triều Tiên, thu giữ hàng trăm vi mạch, bộ chuyển đổi điện áp và các phần tử bộ nhớ.

Trong đó 147 yêu cầu xác định linh kiện gửi đến các nhà sản xuất cho thấy 10 công ty đã tuyên bố có khả năng, hoặc chắc chắn xảy ra hành vi làm giả nhãn hiệu của họ.

Tổng cộng trong số 81 linh kiện được truy vết nằm trong tên lửa Triều Tiên, 42 linh kiện (51,9%) được phát hiện là hàng giả hoặc nghi ngờ là hàng giả.

Biểu đồ cho thấy trong số 50 phản hồi mà CAR nhận được từ các nhà sản xuất, có 38 phản hồi xác nhận hoặc nghi ngờ là hàng giả.

Để so sánh, tỷ lệ hàng giả trong vũ khí của Iran là 16%, và trong các mẫu vũ khí của Nga là khoảng 20%.

Trong số thiết bị giả, các bóng bán dẫn hiệu ứng trường (MOSFET) nhãn hiệu Mỹ đã được tìm thấy trong tên lửa Hwasong-11 sau vụ tấn công vào khu vực Poltava hồi tháng 12/2024.

Nhà sản xuất Mỹ đã xác nhận hành vi làm giả, chỉ ra sự không nhất quán về hình dạng vỏ linh kiện, vị trí các ký hiệu và số serial.

Cụ thể, họ nhận biết hàng giả bằng các lỗi trong logo, phông chữ thiếu chính xác hoặc mã ngày tháng cho thấy thời kỳ mà công ty chưa tồn tại.

Việc sử dụng rộng rãi linh kiện làm nhái chứng tỏ hiệu quả từ các lệnh trừng phạt quốc tế, buộc Triều Tiên, Iran và Nga phải mua linh kiện trên thị trường chợ đen.

Việc sử dụng các linh kiện không đạt tiêu chuẩn ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy và độ chính xác của tên lửa. Điều này giải thích tỷ lệ hỏng hóc cao của tên lửa Triều Tiên vào đầu năm 2024.