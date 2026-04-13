Hòn đảo ở Việt Nam từng lọt top 13 địa điểm du lịch bí ẩn nhất thế giới: Sắp thành thiên đường nghỉ dưỡng

Từ hòn đảo bí ẩn đến điểm đến khác biệt của du lịch Việt Nam

Từng được Business Insider xếp vào nhóm 13 hòn đảo du lịch bí ẩn nhất thế giới, Côn Đảo từ lâu đã mang một sức hút rất riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Nơi đây không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp biệt lập, hoang sơ giữa biển khơi, mà còn bởi chiều sâu lịch sử, không gian tâm linh và hệ sinh thái đặc biệt hiếm có. Giờ đây, hòn đảo này lại đứng trước một cột mốc mới khi được định hướng trở thành "thiên đường du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và tâm linh".

Theo các nguồn du lịch trong nước, Côn Đảo là quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, có diện tích khoảng 76 km2, nằm cách đất liền khá xa nên vẫn giữ được cảm giác tách biệt, trầm lắng và khác biệt so với nhiều điểm đến biển đảo khác. Chính vị trí ấy, cùng hệ sinh thái rừng - biển phong phú và bề dày ký ức lịch sử, đã tạo nên bản sắc rất riêng cho Côn Đảo suốt nhiều năm qua.

Điểm khiến Côn Đảo được nhắc nhiều trở lại trong thời gian gần đây là định hướng phát triển mới từ TP.HCM. Theo kết luận chỉ đạo điều hành được công bố, thành phố xác định phát triển Côn Đảo theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và tăng trưởng, tuyệt đối không đánh đổi môi trường, di sản và các giá trị lịch sử lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn. Trong tầm nhìn đó, Côn Đảo được kỳ vọng trở thành "thiên đường du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và tâm linh", dựa trên ba trụ cột: đảo xanh, đảo thông minh và đảo đáng sống.

Việc Business Insider từng đưa Côn Đảo vào nhóm 13 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới không chỉ đến từ yếu tố cảnh quan biệt lập. Sức hút của nơi này còn nằm ở chỗ đây là một điểm đến mang nhiều lớp giá trị cùng lúc: thiên nhiên nguyên sơ, biển xanh, rừng nhiệt đới, không gian yên tĩnh và những dấu ấn lịch sử đặc biệt. Chính sự giao thoa ấy khiến Côn Đảo không giống một thiên đường nghỉ dưỡng đơn thuần, mà giống một vùng đất để du khách vừa khám phá, vừa cảm nhận, vừa lắng lại.

Côn Đảo là quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, có diện tích khoảng 76 km2.

Không ồn ào như nhiều điểm đến biển nổi tiếng khác, Côn Đảo hấp dẫn theo cách kín đáo hơn. Đó là những bãi biển trong xanh, những cung đường ven biển thưa vắng, những mảng rừng nguyên sinh kéo dài và nhịp sống chậm rãi hiếm thấy. Với nhiều người, hành trình đến đây không chỉ để ngắm cảnh hay nghỉ ngơi, mà còn để tìm kiếm cảm giác tách khỏi sự náo nhiệt thường ngày.

Bên cạnh vẻ đẹp sinh thái, Côn Đảo còn là vùng đất mang chiều sâu tinh thần rất rõ. Nơi đây gắn với hệ thống di tích lịch sử nổi tiếng, với nhiều địa danh đã in đậm trong ký ức nhiều thế hệ người Việt. Vì thế, một chuyến đi đến Côn Đảo thường không dừng ở trải nghiệm nghỉ dưỡng, mà còn là hành trình tưởng niệm, chiêm nghiệm và kết nối với lịch sử. Đây cũng là lý do cụm từ "du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và tâm linh" được xem là khá phù hợp khi nhắc tới vùng đất này.

Ba trụ cột cho tương lai mới của Côn Đảo

Trong định hướng mới, "đảo xanh" được đặt làm nền tảng. Điều đó đồng nghĩa việc bảo vệ hệ sinh thái rừng, biển, cảnh quan tự nhiên và hệ thống di tích sẽ không phải phần việc đi sau phát triển, mà là điều kiện tiên quyết để phát triển. Với một nơi có tính nhạy cảm cao về môi trường và bảo tồn như Côn Đảo, cách tiếp cận này cho thấy địa phương sẽ không đi theo mô hình du lịch đại trà hay phát triển bằng mọi giá.

Côn Đảo được kỳ vọng trở thành "thiên đường du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và tâm linh", dựa trên ba trụ cột: đảo xanh, đảo thông minh và đảo đáng sống.

Trụ cột thứ hai là "đảo thông minh", hướng đến ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và du lịch thông minh. Nói cách khác, Côn Đảo trong tương lai không chỉ được kỳ vọng đẹp hơn mà còn phải hiện đại hơn trong quản lý, vận hành dịch vụ và phục vụ người dân, du khách. Với một điểm đến có tính đặc thù cao, đây là yếu tố rất quan trọng để vừa phát triển được kinh tế, vừa giữ được bản sắc.

Còn "đảo đáng sống" là mục tiêu gắn trực tiếp với đời sống cư dân địa phương. Theo định hướng được nêu, các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu cơ chế đặc thù về nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà công vụ và các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với điều kiện riêng của Côn Đảo. Chi tiết này cho thấy câu chuyện phát triển ở đây không chỉ xoay quanh việc hút khách, mà còn nhắm đến việc nâng chất lượng sống cho người dân trên đảo.

Không chỉ là điểm du lịch, mà còn là hình mẫu phát triển bền vững

Để hiện thực hóa tầm nhìn nói trên, TP.HCM đã giao các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược phát triển đặc khu Côn Đảo đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời điều chỉnh quy hoạch chung và các quy hoạch chi tiết để làm cơ sở thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng. Trong quá trình này, thành phố cũng yêu cầu tính toán không gian cho các công trình điểm nhấn như mở rộng bảo tàng, quảng trường trung tâm, nhà máy lọc nước biển, trung tâm thương mại dịch vụ hiện đại và các khu đất hỗn hợp.

Nhìn rộng hơn, điều làm định hướng mới dành cho Côn Đảo trở nên đáng chú ý là nó đặt ra một bài toán không dễ như làm sao để một hòn đảo từng nổi tiếng bởi vẻ bí ẩn, biệt lập và chiều sâu lịch sử vẫn có thể bước vào giai đoạn phát triển mới mà không đánh mất chính những giá trị làm nên sức hút của mình. Nếu làm được điều đó, Côn Đảo không chỉ là điểm sáng mới của du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam, mà còn có thể trở thành hình mẫu phát triển biển đảo theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm.

Từ một hòn đảo từng lọt top 13 địa điểm bí ẩn nhất thế giới, Côn Đảo nay đang đứng trước cơ hội khoác lên mình vai trò mới. Nhưng có lẽ, điều khiến nơi đây tiếp tục được chờ đợi không chỉ nằm ở những mỹ từ quy hoạch, mà ở khả năng giữ được vẻ nguyên sơ, tĩnh lặng và chiều sâu tinh thần vốn đã khiến Côn Đảo trở nên khác biệt suốt nhiều năm qua.

Theo Vietnamtourism, Côn Đảo Park, Vietnam +