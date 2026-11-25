Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại Cù Lao Chàm đến năm 2030, tầm nhìn 2050 vừa được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, xác định 18 điểm du lịch với tổng diện tích 509,75ha, cùng 12 tuyến du lịch sinh thái dài gần 40km.

18 điểm du lịch sinh thái trên diện tích hơn 509ha

UBND TP Đà Nẵng phê duyệt Đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí trong Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo nội dung đề án, khu vực này được định hướng tổ chức 18 điểm du lịch sinh thái với tổng diện tích 509,75ha. Trong đó, hợp phần rừng có diện tích 257,38ha, bố trí tại 12 điểm trải nghiệm sinh thái. Hợp phần biển có diện tích 252,37ha, phân bổ tại 6 điểm hoặc vùng du lịch sinh thái.

Đề án đồng thời xác định 12 tuyến du lịch sinh thái với tổng chiều dài 39,8km. Các tuyến được tổ chức dựa trên hệ thống đường thủy, đường bộ ven bán đảo, đường tuần tra bảo vệ rừng và các đường mòn hiện hữu.

Các hoạt động được định hướng gồm tham quan, khám phá hệ sinh thái rừng và biển, trải nghiệm cảnh quan tự nhiên, tìm hiểu đa dạng sinh học và các giá trị văn hóa bản địa. Việc tổ chức hoạt động du lịch phải gắn với yêu cầu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tại Cù Lao Chàm.

Đáng chú ý, đề án đưa ra những giới hạn cụ thể về mật độ xây dựng. Tại phân khu phục hồi sinh thái, diện tích xây dựng công trình không vượt quá 2% diện tích khu vực thực hiện hoạt động du lịch. Tại phân khu dịch vụ - hành chính, tỷ lệ này không vượt quá 5%.

Đối với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, đề án không tổ chức hoạt động nghỉ dưỡng và giải trí. Riêng khu vực biển, không xây dựng công trình kiên cố dưới đáy biển.

Những quy định này là cơ sở quan trọng để kiểm soát hoạt động đầu tư, khai thác du lịch trong khu bảo tồn, tránh việc phát triển công trình lưu trú và dịch vụ vượt quá khả năng chịu tải của hệ sinh thái.

Đặt mục tiêu đón 350.000 lượt khách mỗi năm, thu hút 3-5 nhà đầu tư

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, Cù Lao Chàm đạt năng lực phục vụ khoảng 350.000 lượt khách/năm, gồm 140.000 lượt khách quốc tế và 210.000 lượt khách nội địa. Trong đó, khoảng 35.000 lượt khách dự kiến lưu trú qua đêm.

Tổng thu từ hoạt động du lịch dự kiến đạt khoảng 350 tỷ đồng/năm. Nguồn thu từ hợp tác, liên kết, cho thuê môi trường rừng và các hoạt động liên quan dự kiến đạt khoảng 5 tỷ đồng/năm. Thành phố đặt mục tiêu thu hút từ 3-5 nhà đầu tư, đối tác tham gia phát triển du lịch sinh thái, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 400 lao động địa phương.

Tầm nhìn đến năm 2050, năng lực phục vụ và quản lý của hệ thống du lịch sinh thái Cù Lao Chàm dự kiến nâng lên khoảng 400.000 lượt khách/năm, với tổng thu du lịch khoảng 600 tỷ đồng/năm.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tổng kinh phí định hướng triển khai đề án đến năm 2030 là 346,5 tỷ đồng. Đây là khoản kinh phí khái toán nhằm định hướng huy động nguồn lực, không phải tổng mức đầu tư của một dự án riêng lẻ đã được phê duyệt.

Theo phương án phân kỳ, giai đoạn 2026-2028 dự kiến bố trí 150,5 tỷ đồng, giai đoạn 2029-2030 là 196 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn đầu tư, xã hội hóa dự kiến chiếm 294,6 tỷ đồng, tương đương 85,02%; các nguồn hợp pháp khác chiếm 51,9 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm chủ trì triển khai đề án, tổ chức kêu gọi và lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia hợp tác, liên kết hoặc thuê môi trường rừng theo quy định. Đơn vị này cũng có trách nhiệm giám sát lượng khách, doanh thu và tác động của hoạt động du lịch đến hệ sinh thái rừng, biển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đề án. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp phát triển sản phẩm, liên kết các tour, tuyến và quảng bá du lịch; Sở Xây dựng tham gia quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình phục vụ hoạt động du lịch.

Đáng chú ý, việc phát triển du lịch tại Cù Lao Chàm được đặt trong yêu cầu kiểm soát sức chịu tải của hệ sinh thái. Cơ quan quản lý có trách nhiệm theo dõi các chỉ số môi trường để làm căn cứ điều chỉnh sức chứa, thu hẹp phạm vi hoặc tạm dừng hoạt động nếu phát hiện dấu hiệu vượt ngưỡng chịu tải.