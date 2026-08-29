Hòn đảo đẹp nhất châu Á tại Việt Nam sở hữu 3 kỷ lục Guinness, được cả Vingroup và Sun Group tìm tới đầu tư hàng loạt dự án

Phú Quốc đang dần trở thành trung tâm du lịch - giải trí quốc tế khi quy tụ loạt công trình độc đáo, trong đó có 3 công trình được Guinness xác lập kỷ lục.

Từ bàn ăn, thực khách có thể chiêm ngưỡng Cầu Hôn và show diễn Symphony of the Sea. (Ảnh: Sun Group).

Không chỉ nổi tiếng với biển xanh và hệ sinh thái đa dạng, Phú Quốc còn sở hữu hàng loạt công trình du lịch, giải trí quy mô lớn. Hòn đảo này từng được độc giả tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn là đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới.

Một trong những công trình nổi bật là tuyến cáp treo 3 dây nối thị trấn An Thới với Hòn Thơm. Với chiều dài gần 8km, tuyến cáp treo được Guinness công nhận là cáp treo 3 dây dài nhất thế giới.

Tuyến cáp treo Hòn Thơm (Ảnh: Sun Group).

Từ cabin, du khách có thể ngắm toàn cảnh các đảo nhỏ, làng chài và vùng biển phía Nam Phú Quốc. Điểm cuối hành trình là Hòn Thơm, nơi tập trung các sản phẩm vui chơi giải trí như công viên nước Aquatopia và khu trò chơi Exotica Village.

Phú Quốc còn sở hữu kỷ lục Guinness thứ hai tại sân khấu của show diễn Nụ hôn của biển cả. Công trình được xác lập danh hiệu nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước cố định và sức chứa lớn nhất thế giới.

Sân khấu hướng ra biển, kết hợp màn nước, ánh sáng, lửa, âm nhạc và các màn biểu diễn của nghệ sĩ quốc tế, trở thành một trong những sản phẩm giải trí nổi bật của đảo ngọc.

Mới đây, Phú Quốc tiếp tục có thêm kỷ lục Guinness với Sun Bavaria GastroPub. Công trình có diện tích 6.825m2, sức chứa khoảng 5.000 khách, được Guinness World Records xác lập là nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới.

Chỉ sau 2 năm hoạt động, Sun Bavaria GastroPub đã mở rộng quy mô gấp 5 lần. (Ảnh: Sun Group).

Từ nhà hàng bia Sun Bavaria GastroPub, du khách có thể chứng kiến những màn “khiêu vũ” đỉnh cao trên mặt nước của các vận động viên hàng đầu thế giới ở bộ môn jetski, flyboard, jetsurf, với từng chuyển động được đẩy lên cao trào theo nhịp điệu của những bản nhạc huyền thoại và laser sống động.

Trong suốt màn trình diễn, hàng nghìn hiệu ứng pháo hoa, pháo nước liên tục bung nở, đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm và mở ra không khí lễ hội rực rỡ của điểm đến 365 ngày pháo hoa.

Ngoài Sun Group, Vingroup cũng sớm đầu tư quy mô lớn tại Phú Quốc. Năm 2014, Vinpearl phát triển quần thể Vinpearl Phú Quốc rộng 300 ha. Đến năm 2021, Vingroup đưa vào khai thác Trung tâm Giải trí nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center r rộng khoảng 1.000 ha. Ngoài hệ thống khách sạn hạng sang còn có loạt hoạt động giải trí khác như Vinpearl Safari Phú Quốc, VinWonders Phú Quốc và Grand World Phú Quốc.

Sự xuất hiện của các công trình kỷ lục, những show diễn quy mô lớn và các điểm đến có kiến trúc độc đáo đang góp phần thay đổi diện mạo du lịch Phú Quốc, đưa đảo ngọc từ một điểm đến nổi tiếng với thiên nhiên trở thành tổ hợp trải nghiệm du lịch - giải trí quy mô quốc tế.

Phú Quốc là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan, cách Rạch Giá khoảng 120km và Hà Tiên 45km. Với diện tích khoảng 580 km2, đảo có hình dáng tựa một con cá đang vẫy đuôi và là một trong những đảo lớn nhất Việt Nam.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tại giải thưởng “Top Islands: Readers’ Choice Awards 2025” của tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler, Phú Quốc (tỉnh An Giang) được vinh danh là hòn đảo đẹp nhất châu Á. Với 95,51 điểm từ độc giả toàn cầu, đảo ngọc vượt qua Langkawi của Malaysia (92,99 điểm), Koh Samui của Thái Lan (92,7 điểm), Boracay của Philippines (90,54 điểm) và quần đảo Andaman của Ấn Độ (85,33 điểm) để dẫn đầu bảng xếp hạng.