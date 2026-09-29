Hơn 90% người dùng không biết công dụng của phần răng cưa trên cây kéo

Phần răng cưa trên cây kéo có công dụng riêng nhưng không phải ai cũng từng sử dụng.

Trong ngăn bếp của nhiều gia đình thường có ít nhất một cây kéo dùng để cắt bao bì, rau củ, thực phẩm hay xử lý những việc lặt vặt. Thế nhưng, nếu để ý kỹ một số mẫu kéo nhà bếp, ngoài hai lưỡi kéo quen thuộc, ở khu vực giữa hai tay cầm còn xuất hiện một phần lõm với những đường răng cưa khá thô. Chi tiết này nằm ở vị trí khá kín nên nhiều người dùng kéo suốt nhiều năm mà chưa từng động tới. Thậm chí, nếu không để ý, chúng ta rất dễ nghĩ phần răng cưa trên cây kéo chỉ là một chi tiết tạo hình hoặc giúp hai tay cầm trông chắc chắn hơn. Thực tế, trên một số mẫu kéo nhà bếp đa năng, phần răng cưa được nhà sản xuất chủ động tích hợp để cây kéo đảm nhiệm thêm những công việc ngoài cắt. Tuy nhiên, cần nói ngay rằng không phải cây kéo nào cũng có phần răng cưa này và công dụng cụ thể còn phụ thuộc vào thiết kế của từng sản phẩm.

1. Phần răng cưa trên cây kéo giúp tăng độ bám khi kẹp

Nhìn kỹ phần răng cưa nằm giữa hai tay cầm, mọi người sẽ thấy nó thường gồm hai mặt đối diện nhau. Khi bóp tay cầm kéo, hai phần này tiến lại gần và tạo thành một vùng kẹp nhỏ. Nếu bề mặt hoàn toàn trơn, vật được kẹp có thể dễ trượt ra ngoài. Những đường răng cưa giúp tăng độ bám, nhờ đó người dùng có thể giữ chắc một số vật có kích thước phù hợp hơn. Đây cũng chính là cơ sở để phần răng cưa trên một số cây kéo nhà bếp được tích hợp thêm các chức năng như hỗ trợ xử lý nắp vặn hoặc vỏ hạt. Tuy nhiên, phần răng cưa trên mỗi cây kéo có thể khác nhau về kích thước, hình dạng và khoảng mở. Vì vậy, không nên nhìn thấy răng cưa rồi mặc định cây kéo nào cũng có thể dùng giống nhau.

2. Phần răng cưa trên một số cây kéo có thể hỗ trợ mở nắp vặn

Một trong những công dụng khá thú vị của phần răng cưa trên một số loại kéo nhà bếp đa năng là hỗ trợ kẹp và xoay nắp. Khi đặt một loại nắp có kích thước phù hợp vào giữa hai phần răng cưa rồi bóp tay cầm, bề mặt có gờ giúp tăng độ bám. Người dùng sau đó có thể tận dụng tay cầm của kéo để tạo lực xoay thay vì phải dùng các đầu ngón tay giữ trực tiếp vào chiếc nắp trơn. Tính năng này có thể hữu ích khi tay đang ướt hoặc gặp loại nắp hơi khó vặn. Dù vậy, không phải phần răng cưa trên cây kéo nào cũng được thiết kế để mở nắp. Nếu khoảng kẹp không vừa hoặc nhà sản xuất không hướng dẫn sử dụng theo cách này, không nên cố bóp hoặc xoay mạnh vì có thể làm hỏng kéo, hỏng nắp hoặc khiến vật đang kẹp trượt ra.

3. Phần răng cưa trên cây kéo còn có thể dùng để kẹp vỏ hạt cứng

Trên một số mẫu kéo nhà bếp đa năng, phần răng cưa giữa hai tay cầm còn được thiết kế giống một chiếc kẹp nhỏ để hỗ trợ làm nứt vỏ một số loại hạt. Cách hoạt động cũng khá dễ hiểu. Vỏ hạt có hình dạng tròn hoặc cong nên nếu kẹp giữa hai bề mặt nhẵn sẽ dễ trượt. Các đường răng cưa giúp giữ vỏ ổn định hơn, trong khi lực bóp từ hai tay cầm được truyền vào vật nằm ở giữa. Khi lực đủ lớn và loại hạt phù hợp với thiết kế của kéo, phần vỏ có thể nứt ra mà không cần sử dụng thêm một dụng cụ riêng. Tuy nhiên, đây vẫn là chức năng phụ thuộc vào từng loại kéo. Không nên thử với vật quá lớn, quá cứng hoặc không vừa phần kẹp. Việc cố bóp thật mạnh không những có thể làm hỏng cây kéo mà còn khiến vỏ hạt bật ra ngoài.

4. Đừng nhầm phần răng cưa trên tay cầm với răng cưa trên lưỡi kéo

Ngoài phần răng cưa lớn nằm giữa hai tay cầm, một số cây kéo nhà bếp còn có những chiếc răng rất nhỏ chạy dọc theo một bên lưỡi kéo. Hai loại răng cưa này không có cùng công dụng. Phần vi răng cưa trên lưỡi kéo giúp tăng khả năng giữ vật liệu trong quá trình cắt, đặc biệt với những thứ có bề mặt dễ trượt. Nhờ đó, thực phẩm hoặc vật liệu ít bị đẩy trượt về phía đầu kéo khi hai lưỡi khép lại. Trong khi đó, phần răng cưa nằm giữa hai tay cầm kéo trên một số mẫu đa năng lại hoạt động giống một vùng kẹp, từ đó có thể được nhà sản xuất thiết kế để hỗ trợ xử lý nắp vặn, vỏ hạt hoặc những công việc cụ thể khác. Cùng là răng cưa và cùng nằm trên một cây kéo nhưng hai chi tiết lại đảm nhiệm những nhiệm vụ khác nhau.

5. Cách nhận biết phần răng cưa trên cây kéo nhà mình dùng để làm gì

Không phải cứ có một khoảng răng cưa giữa hai tay cầm là chúng ta nên mang mọi thứ trong bếp ra thử. Trước tiên, hãy quan sát hình dạng của phần răng cưa và tìm thông tin đi kèm cây kéo. Nhiều loại kéo đa năng sẽ ghi rõ các chức năng bổ sung trên bao bì hoặc hướng dẫn sử dụng. Nếu cây kéo không còn bao bì, người dùng có thể tìm theo tên hãng và mã sản phẩm nếu còn nhìn thấy trên thân kéo. Điều này đáng tin cậy hơn việc chỉ dựa vào hình dáng rồi tự suy đoán công dụng. Đồng thời, nếu phần răng cưa đã mòn, cây kéo bị lỏng hoặc xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, không nên cố sử dụng nó để kẹp những vật cứng.

Không phải cây kéo nào có răng cưa cũng sử dụng giống nhau

Kéo nhà bếp ngày nay không chỉ có nhiệm vụ cắt. Một số mẫu được thiết kế như dụng cụ đa năng, ngoài lưỡi kéo còn có thêm phần kẹp, răng cưa, dụng cụ mở nắp hoặc những chức năng khác. Bởi vậy, nếu cây kéo trong nhà có phần răng cưa nằm giữa hai tay cầm, rất có thể chi tiết đó không hề được làm ra chỉ để trang trí. Tùy thiết kế, nó có thể giúp tăng độ bám khi kẹp, hỗ trợ xoay một số loại nắp hoặc làm nứt vỏ hạt phù hợp.

Điều quan trọng là không áp dụng một công dụng cho tất cả các loại kéo. Hãy kiểm tra đúng thiết kế của cây kéo đang sử dụng trước khi thử các chức năng phụ. Lần tới khi lấy kéo trong ngăn bếp, mọi người có thể thử nhìn kỹ khu vực giữa hai tay cầm. Biết đâu phần răng cưa đã nằm ở đó suốt nhiều năm nhưng cả gia đình vẫn chưa từng biết nó được thiết kế để làm gì.