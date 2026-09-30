Thiết kế lỗ nhỏ trên ghế nhựa mang đến nhiều lợi ích tiện dụng mà có thể bạn chưa từng để ý.

Bạn có bao giờ ngồi trên một chiếc ghế nhựa và tự hỏi: “Tại sao trên ghế lại có một chiếc lỗ nhỏ?” Đây là chi tiết xuất hiện trên rất nhiều loại ghế nhựa quen thuộc, từ ghế trong gia đình, quán ăn cho đến trường học, hội trường. Thế nhưng, dù đã nhìn thấy nhiều lần, không phải ai cũng biết chiếc lỗ nhỏ này thực sự có tác dụng gì. Nhiều người có thể nghĩ đó chỉ là một chi tiết để trang trí hoặc đơn giản là phần được tạo ra trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, chiếc lỗ tưởng chừng như không đáng chú ý này lại được thiết kế khá hữu ích. Nó không chỉ giúp việc sử dụng ghế trở nên thuận tiện hơn mà còn phát huy tác dụng khi cần di chuyển, xếp chồng, cất giữ hoặc cố định ghế.

Lỗ nhỏ giúp dễ dàng di chuyển ghế

Công dụng dễ nhận thấy nhất của chiếc lỗ nhỏ là tạo điểm để cầm nắm và di chuyển ghế. Thay vì phải cúi xuống nắm vào mép ghế hoặc dùng hai tay để bê cả chiếc ghế, người dùng chỉ cần luồn tay hoặc ngón tay qua lỗ là có thể kéo ghế về phía mình. Điều này đặc biệt tiện lợi khi cần di chuyển ghế thường xuyên. Chẳng hạn, khi muốn kéo ghế ra khỏi bàn để ngồi, dọn dẹp căn phòng hoặc sắp xếp lại vị trí các món đồ, chiếc lỗ nhỏ giúp thao tác nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thiết kế này cũng tạo ra một điểm bám chắc chắn hơn. Khi cầm trực tiếp vào mặt ghế, tay có thể bị trượt, đặc biệt nếu bề mặt ghế trơn hoặc đang bị ướt. Trong khi đó, một chiếc lỗ vừa đủ rộng sẽ tạo vị trí để ngón tay móc vào, từ đó kéo ghế thuận tiện hơn.

Lỗ nhỏ giúp dễ tách ghế khi xếp thành chồng

Đây có lẽ là một trong những công dụng ít được chú ý nhất của chiếc lỗ. Ghế nhựa thường được thiết kế để có thể xếp chồng lên nhau khi không sử dụng. Cách này giúp tiết kiệm rất nhiều diện tích, đặc biệt ở những nơi có số lượng ghế lớn như nhà hàng, trường học, hội trường hay các khu vực tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, khi nhiều chiếc ghế được xếp sát vào nhau, việc lấy một chiếc ra không phải lúc nào cũng dễ dàng. Các bề mặt ghế nằm rất sát nhau, khiến chúng ta khó tìm được chỗ để cầm. Nếu cố kéo bằng mép ghế, thao tác có thể mất nhiều thời gian và đôi khi còn khiến ngón tay bị kẹt. Lúc này, chiếc lỗ nhỏ trở thành một điểm cầm nắm rất hữu ích. Chỉ cần đưa ngón tay vào lỗ, người dùng có thể kéo chiếc ghế ra khỏi chồng dễ dàng hơn. Nhờ đó, việc xếp ghế, lấy ghế và cất giữ sau khi sử dụng cũng trở nên nhanh chóng hơn.

Có thể dùng để xỏ dây hoặc móc

Không chỉ dùng để cầm, chiếc lỗ trên một số loại ghế còn có thể tận dụng để xỏ dây, luồn dây buộc hoặc móc vào khi cần cố định và di chuyển ghế. Ví dụ, khi cần gom nhiều ghế lại với nhau để vận chuyển hoặc cất giữ, người dùng có thể tận dụng lỗ có sẵn để luồn dây qua và cố định chúng. Với những chiếc ghế được sử dụng ở sân trường, sân vườn, khu vực tổ chức sự kiện hoặc ngoài trời, chi tiết này cũng có thể giúp ghế dễ dàng được buộc, treo hoặc cố định vào một vị trí nhất định khi cần.

Giúp ghế thông thoáng và thoát nước

Tùy vào thiết kế, những chiếc lỗ trên ghế nhựa còn có thể góp phần tăng độ thông thoáng. Với những mẫu ghế có lỗ ở phần tựa lưng hoặc mặt ghế, không khí có thể lưu thông qua khoảng trống này, giúp giảm cảm giác bí khi ngồi trong thời gian dài. Nếu ghế được sử dụng ở ngoài trời và bị dính nước mưa, các lỗ cũng có thể giúp nước thoát đi thay vì bị giữ lại trên bề mặt. Đây là một lợi ích khá đơn giản nhưng hữu ích trong quá trình sử dụng và bảo quản ghế.