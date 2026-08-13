Hơn 90% người dùng chưa biết công dụng thật của khe hở trên mặt thớt: Thì ra không chỉ dùng để treo

Dùng đã lâu nhưng không phải ai cũng biết hết công dụng của khe hở này trên những chiếc thớt.

Trên nhiều chiếc thớt, đặc biệt là thớt gỗ hoặc loại có kích thước lớn, thường xuất hiện một khe dài ở sát một đầu. Nhiều người quen dùng chi tiết này để móc, treo thớt sau khi sử dụng. Tuy nhiên, tài liệu của nhà sản xuất và các sáng chế cho thấy, trong nhiều thiết kế, chiếc khe này còn có nhiều công dụng hơn thế mà có thể người dùng chưa biết hết.

Ảnh minh họa

Khe dài ở đầu thớt không chỉ là “lỗ treo”

Cách dùng quen thuộc nhất của chiếc khe là luồn vào móc treo, vừa tiết kiệm diện tích, vừa thuận tiện khi cất giữ. Đây thực sự là một công dụng được nhà sản xuất xác nhận. Material Kitchen, chẳng hạn, mô tả mẫu MK Free Board có “hanging hole” để treo và cất giữ dễ dàng hơn. Một bằng sáng chế của Mỹ về thớt nhà bếp cũng mô tả lỗ trên phần tay cầm được dùng để treo thớt lên móc hoặc chốt khi không sử dụng.

Nhưng nếu chỉ gọi đây là “lỗ treo” thì chưa đầy đủ. Trong một số tài liệu sáng chế Trung Quốc, phần lỗ dài ở đầu thớt được mô tả như bộ phận tay cầm. Sáng chế CN202234982U đề cập một tay cầm có lỗ dài ở cạnh thớt nhỏ, để người dùng nắm và lấy thớt ra dễ dàng. Một thiết kế khác, CN205458265U, cũng mô tả lỗ tay cầm hình oval ở gần đầu thớt.

Về mặt sử dụng, thiết kế này khá dễ hiểu. Với những chiếc thớt dày hoặc nặng, khi thớt nằm sát mặt bàn, việc luồn tay xuống cạnh dưới để nhấc lên có thể bất tiện. Khe dài tạo ra một vị trí để luồn ngón tay, từ đó giúp cầm, nhấc hoặc mang thớt từ bàn sơ chế sang bồn rửa, khu vực nấu ăn dễ hơn. Một sáng chế khác của Trung Quốc về thớt cũng đặt vấn đề cải thiện sự bất tiện khi cầm, lấy thớt thông qua thiết kế tay cầm.

Ảnh minh họa

Một số thiết kế còn tận dụng tay cầm để hỗ trợ thao tác sau khi thái thực phẩm. Sáng chế CN202875132U mô tả chiếc thớt có hai tay cầm gập ở một cạnh, trên tay cầm có lỗ dài để đưa ngón tay vào. Khi cần, tay cầm được mở ra, giúp người dùng nhấc thớt cùng phần rau đã thái và thuận tiện hơn khi nghiêng thớt để đổ thực phẩm.

Như vậy, tùy từng mẫu sản phẩm, khe ở đầu thớt có thể đảm nhiệm nhiều vai trò: làm điểm cầm, hỗ trợ nhấc và di chuyển, giúp nghiêng thớt, đồng thời là vị trí để treo khi không dùng.

Một mẹo nhỏ có thể áp dụng với khe hở ở thớt

Trên mạng xã hội từng lan truyền một cách dùng khác: đặt bát ngay bên dưới hoặc sát chiếc khe, sau đó gạt hành, rau củ đã thái nhỏ xuyên qua lỗ để rơi thẳng vào bát Cách làm này cũng từng được nhiều người dùng áp dụng và nhận xét đem lại hiệu quả nhất định.

Cách hiểu hợp lý hơn là chiếc khe giúp người dùng kiểm soát chiếc thớt tốt hơn khi cầm, nâng hoặc nghiêng. Việc này đặc biệt hữu ích khi cần đưa thực phẩm đã thái từ thớt sang nồi, chảo hoặc đĩa.

Một cách ứng dụng khác với khe hở trên đầu những chiếc thớt đang được nhiều người dùng áp dụng (Ảnh minh họa

Ngoài khe ở đầu thớt, trên nhiều sản phẩm còn có một chi tiết khác là đường rãnh chạy gần sát mép. Trong tiếng Anh, bộ phận này thường được gọi là juice groove hoặc drip catcher. Chức năng của nó khác chiếc khe tay cầm: thu nước, mỡ và dịch từ thực phẩm, hạn chế chảy xuống bàn. ZWILLING mô tả rãnh trên một số thớt tre dùng để hứng mỡ và nước khi thái thịt; OXO cũng thiết kế mặt có rãnh dành cho thịt cùng phần drip catcher để giữ chất lỏng. Vì thế, loại thớt chuyên thái thịt hoặc thực phẩm nhiều nước thường dễ bắt gặp thiết kế này hơn.

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