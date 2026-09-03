Hơn 88.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 8 tháng

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, hơn 88.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, trong khi hơn 40.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/9, trong 8 tháng đầu năm, cả nước có gần 206.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, hơn 88.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 7,3%; gần 28.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 40,3%; hơn 40.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 125,5%.

Tính bình quân, mỗi tháng có khoảng 25.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong khi 19.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Riêng trong tháng 8, cả nước có gần 12.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 14,4% so với tháng trước và giảm 40,5% so với cùng kỳ năm 2025. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt gần 9.500 doanh nghiệp, giảm lần lượt 6,5% và 23,8%.

Trong tháng, có 5.322 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 39% so với tháng trước và giảm 18,5% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 7.566, giảm 27,1% so với tháng trước nhưng tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, có 9.631 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 8, tăng 33,6% so với tháng trước và tăng 151,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ở khu vực đầu tư nước ngoài, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/8 đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện trong 8 tháng ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% và là mức cao nhất trong 8 tháng của 5 năm qua.

Trong 8 tháng, có 2.771 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký 21,72 tỷ USD, tăng 9,4% về số dự án và tăng 96,8% về vốn so với cùng kỳ.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn FDI cấp mới với 12,15 tỷ USD, chiếm 55,9% tổng vốn đăng ký.

Hoạt động thương mại hàng hóa tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 109,7 tỷ USD, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 770,14 tỷ USD, cao nhất trong 8 tháng từ trước đến nay và tăng 28,7% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tăng 22,4%, nhập khẩu tăng 35,3%, khiến cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD.

Trong khi đó, mặt bằng giá tiếp tục chịu sức ép, chủ yếu từ diễn biến giá nhiên liệu. CPI tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, tăng 3,57% so với tháng 12/2025 và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%.



