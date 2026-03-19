Hơn 60.000 nhân sự Samsung dọa đình công 18 ngày, yêu cầu được tăng lương và thưởng: Chuỗi cung ứng chip lại gián đoạn?

Căng thẳng lao động tại tập đoàn công nghệ Samsung Electronics đang leo thang sau khi công đoàn đại diện người lao động tại Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua kế hoạch đình công. Điều này làm dấy lên nguy cơ gián đoạn sản xuất đối với nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới.

Theo công đoàn, 93% trong tổng số 66.019 người tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ đình công. Nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận, người lao động dự kiến sẽ tiến hành đình công kéo dài 18 ngày kể từ ngày 21/5, sau một cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào 23/4.

Công đoàn nhấn mạnh kết quả bỏ phiếu áp đảo này là “lời cảnh báo mạnh mẽ” buộc ban lãnh đạo phải đáp ứng các yêu cầu về tiền lương và thưởng.

Phía Samsung cho biết sẽ nỗ lực để hoàn tất các cuộc đàm phán tiền lương năm 2026 các cuộc đàm phán lương năm 2026 một cách hòa giải. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai bên vẫn còn lớn, đặc biệt liên quan đến cơ chế tiền thưởng.

Nguy cơ đình công tại Samsung không chỉ là vấn đề nội bộ mà còn có thể tác động lan rộng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh nhu cầu chip tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể khiến tình trạng thiếu hụt bán dẫn thêm trầm trọng, ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp từ ô tô, máy tính đến điện thoại thông minh.

Công đoàn của Samsung, hiện đại diện cho gần 90.000 lao động, tương đương hơn 70% lực lượng lao động của hãng tại Hàn Quốc, đang yêu cầu công ty loại bỏ mức trần thưởng hiện tại (50% lương năm) và gắn tiền thưởng với lợi nhuận hoạt động.

Động thái này chịu ảnh hưởng từ việc đối thủ SK Hynix chấp nhận cải cách chế độ đãi ngộ cho người lao động hồi tháng 9, làm gia tăng sự bất mãn trong nội bộ Samsung.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Samsung cho rằng việc dỡ bỏ trần thưởng sẽ gây khó khăn cho kế hoạch đầu tư dài hạn và lợi ích cổ đông, đặc biệt trong ngành bán dẫn vốn có tính chu kỳ và đòi hỏi vốn lớn.

Theo dữ liệu từ Counterpoint, Samsung hiện sản xuất 100% chip DRAM và khoảng 2/3 chip NAND tại Hàn Quốc, cho thấy mức độ phụ thuộc rất lớn vào các cơ sở trong nước.

Các chuyên gia nhận định, khả năng đạt được thỏa thuận là không dễ dàng. Việc nâng trần thưởng có thể làm gia tăng chênh lệch thu nhập giữa mảng chip và các lĩnh vực khác như điện thoại hay TV, vốn đang chịu áp lực cạnh tranh và lợi nhuận suy giảm.

Theo Reuters﻿