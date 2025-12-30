Hơn 55.000 chiếc Toyota Camry, Corolla Cross hybrid có thể bị ‘mất điện’ vì nguyên nhân này nhưng hãng vẫn chưa có cách khắc phục

Toyota vốn được biết đến là hãng xe có dải sản phẩm hybrid phong phú và ổn định, tuy nhiên một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng hiện đang nằm trong diện triệu hồi quy mô lớn. Theo thông báo chính thức, Toyota sẽ triệu hồi 51.644 xe Camry phiên bản mới do nguy cơ mất công suất liên quan đến cụm biến tần của hệ thống hybrid. Ngoài ra, đợt triệu hồi này cũng ảnh hưởng tới 3.761 xe Corolla Cross.

Lượng xe Toyota Camry nằm trong diện triệu hồi tới hơn 55.000 xe. Ảnh: Toyota

Corolla Cross hybrid cũng bị ảnh hưởng nhưng ở một lượng nhỏ hơn. Ảnh: USCar

Theo hồ sơ được Toyota nộp lên Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vào đầu tháng này, các xe nằm trong diện triệu hồi bao gồm Camry đời 2025–2026 và Corolla Cross đời 2026. Nguyên nhân xuất phát từ cụm biến tần, bộ phận có nhiệm vụ chuyển đổi điện năng từ pin hybrid sang động cơ điện. Trong quá trình sử dụng, một bu-lông bên trong cụm này có thể bị lỏng, dẫn tới hiện tượng mạch hở.

Sự cố trên có thể khiến xe chuyển sang chế độ vận hành giới hạn hoặc mất hoàn toàn công suất. Đồng thời, hệ thống sẽ kích hoạt đèn cảnh báo trên bảng điều khiển. Trong một số tình huống nhất định, bu-lông bị lỏng còn có thể gây ra hiện tượng chập điện, làm tăng nguy cơ cháy xe.

Lỗi có thể khiến xe mất công suất từ động cơ điện, thậm chí có khả năng gây cháy. Ảnh: Carbuzz

Toyota cho biết đã ghi nhận 34 trường hợp liên quan tới lỗi này, cùng với 15 yêu cầu bảo hành từ khách hàng. Trên cơ sở đó, hãng quyết định thực hiện triệu hồi tự nguyện nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Hiện tại, Toyota chưa công bố giải pháp kỹ thuật cụ thể để khắc phục triệt để sự cố. Hãng cho biết sẽ thông báo chi tiết tới chủ xe ngay khi phương án sửa chữa được hoàn tất. Trong thời gian chờ đợi, Toyota sẽ gửi thư thông báo triệu hồi tới các chủ xe trước ngày 13/2/2026. Toàn bộ chi phí sửa chữa liên quan sẽ được hãng chi trả theo chế độ bảo hành.

Đợt triệu hồi lần này cho thấy ngay cả với những dòng xe hybrid vốn được đánh giá cao về độ tin cậy, các rủi ro kỹ thuật vẫn có thể phát sinh, đòi hỏi nhà sản xuất phải theo dõi sát sao và phản ứng kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dùng.