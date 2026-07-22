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Hơn 5.000 ô tô VinFast được đưa lên 2 tàu khủng, chuẩn bị sang cả châu Âu

Bảo Lâm
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VinFast xuất khẩu ô tô điện với hơn 5.000 xe trên hai tàu Sea Patris và Silver Queen tới châu Âu, Philippines và Indonesia, đánh dấu chuyến hàng quốc tế thứ 37 và 38 của hãng.

Trong hai ngày 20-21/7, VinFast tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ô tô điện khi hai tàu vận tải chuyên dụng Sea Patris và Silver Queen lần lượt cập cảng MPC (Hải Phòng) để nhận hơn 5.000 xe. Lô hàng này sẽ được vận chuyển tới các thị trường châu Âu, Philippines và Indonesia, đánh dấu các chuyến tàu quốc tế thứ 37 và 38 của hãng kể từ cuối năm 2022.

Hơn 5.000 ô tô điện VinFast xuất khẩu tại cảng Hải Phòng trên hai tàu biển quốc tế. Ảnh: VinFast

Việc VinFast xuất khẩu ô tô điện bằng tàu RO-RO chuyên dụng diễn ra trong bối cảnh hãng tiếp tục mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường nước ngoài, đồng thời gia tăng sản lượng phục vụ các đối tác vận tải và kinh doanh.

VinFast xuất khẩu ô tô điện sang châu Âu bằng tàu Sea Patris

Theo thông tin từ VinFast, tàu Sea Patris (quốc tịch Luxembourg) cập cảng Hải Phòng vào sáng 20/7 để tiếp nhận khoảng 1.500 chiếc VinFast VF 6. Đây là lô xe được sản xuất dành riêng cho đối tác GSM nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng dịch vụ Green SM tại thị trường châu Âu.

Tàu Sea Patris nhận 1.500 xe VinFast VF 6 xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Ảnh: VinFast

Sau khi hoàn tất việc bốc xếp, Sea Patris rời cảng trong ngày 21/7. Theo lộ trình dự kiến, tàu sẽ ghé cảng Nansha (Trung Quốc), sau đó đi qua Ma-rốc trước khi cập cảng Koper (Slovenia) vào cuối tháng 8/2026 nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Từ đây, xe sẽ tiếp tục được vận chuyển tới các quốc gia châu Âu.

Toàn bộ số xe trên tàu Sea Patris được sản xuất theo đơn đặt hàng của GSM. Đây là một trong những lô xe phục vụ kế hoạch mở rộng dịch vụ gọi xe điện tại châu Âu trong thời gian tới.

Hơn 3.500 xe tiếp tục được vận chuyển tới Philippines và Indonesia

Song song với Sea Patris, tàu Silver Queen (quốc tịch Panama) cũng tiến vào khu vực Vịnh Lan Hạ để nhận hơn 3.500 xe VinFast các loại.

Sau khi rời Việt Nam, tàu dự kiến cập cảng Batangas (Philippines) và Jakarta (Indonesia) trong tháng 8 để bàn giao xe tới các thị trường này.

Tàu Silver Queen vận chuyển hơn 3.500 ô tô điện VinFast tới Philippines và Indonesia. Ảnh: VinFast

Silver Queen là tàu vận tải RO-RO được VinFast thuê dài hạn. Theo doanh nghiệp, kể từ chuyến xuất khẩu đầu tiên vào cuối năm 2022, con tàu này đã thực hiện 20 chuyến vận chuyển xe VinFast tới nhiều quốc gia. Chuyến cập cảng Hải Phòng lần này là lần thứ 21 Silver Queen nhận xe của hãng.

Ngoài Silver Queen, VinFast cũng cho biết đã thuê thêm 16 chuyến tàu RO-RO khác nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển xe sang các thị trường quốc tế.

VinFast tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế

Theo thông tin từ doanh nghiệp, hiện VinFast đã hiện diện tại hơn 10 thị trường, bao gồm Mỹ, Canada, nhiều quốc gia châu Âu, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Hoạt động bốc xếp ô tô điện VinFast lên tàu vận tải quốc tế tại cảng Hải Phòng. Ảnh: VinFast

Trong khi đó, GSM cũng đang mở rộng hoạt động tại Lào, Philippines, Indonesia, Kazakhstan và Ấn Độ, đồng thời có kế hoạch tiếp tục mở rộng sang một số quốc gia châu Âu.

Việc VinFast xuất khẩu ô tô điện với quy mô lớn cho thấy hoạt động vận chuyển quốc tế của hãng đang được duy trì thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu tại các thị trường nước ngoài. Đây cũng là một trong những đợt xuất khẩu có quy mô lớn nhất của VinFast trong năm 2026.

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