Hơn 50 triệu người bị rối loạn trầm cảm vì COVID-19 năm 2020

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa The Lancet ngày 8/10, tác động của COVID-19 đã làm tăng tỷ lệ người bị trầm cảm lên gần 1/3.



Trong khi rối loạn tâm thần vốn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây gánh nặng cho sức khỏe toàn cầu từ trước đại dịch, sự lây lan của virus SARS-CoV-2 nguy hiểm cùng các biện pháp hạn chế để ngăn chặn virus lại càng khắc sâu vấn đề này.

Theo các nhà nghiên cứu, năm 2020 trên toàn cầu có thêm 53,2 triệu người, tức tăng 27,6%, mắc các chứng rối loạn trầm cảm chính cùng với khoảng 76,2 triệu người bị rối loạn lo âu.

Để đo lường tác động của đại dịch đối với bất kỳ khu vực nhất định nào, nhóm chuyên gia đã phân tích tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày, những biện pháp hạn chế đi lại và tỷ lệ tử vong vượt mức hàng ngày. Kết quả, những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất theo hai tiêu chí đầu tiên cũng chính là những nơi có tỷ lệ gia tăng người mắc chứng rối loạn trầm cảm và lo âu.

Nghiên cứu kết luận rằng việc gia tăng lây nhiễm và siết chặt hoạt động đi lại có liên quan đáng kể đến sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, họ phát hiện rằng tỷ lệ tử vong vượt mức lại không liên quan đến vấn đề này.

Họ cũng nhận thấy sức khoẻ tâm thần của phụ nữ chịu ảnh hưởng của đại dịch nhiều hơn so với đàn ông. Người trẻ tuổi cũng bị tác động nhiều hơn so với người lớn tuổi vì thiếu tương tác cùng trang lứa do trường học, công sở đóng cửa.

Hơn thế, người trẻ tuổi có nhiều khả năng trở thành thất nghiệp trong thời gian xảy ra dịch bệnh so với người lớn tuổi hơn.

Cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác và tự tử, nghiên cứu trên The Lancet kêu gọi các chính phủ trên thế giới tăng cường hành động để chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân.