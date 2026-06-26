Hơn 4.000 mẫu vật liên tiếp được đưa lên từ đáy đại dương sau 3 tuần khảo sát, các nhà khoa học đang tìm kiếm điều gì?

Đoàn thám hiểm của tập đoàn AOMC vừa hoàn thành khảo sát tại 53 địa điểm ở quần đảo Cook và thu thập hơn 4.000 mẫu vật đáy biển nhằm hỗ trợ các nghiên cứu môi trường sâu.

Tập đoàn American Ocean Minerals Corporation (AOMC) - chuyên khai thác khoáng sản biển sâu vừa hoàn tất một chiến dịch nghiên cứu môi trường biển sâu quy mô lớn tại quần đảo Cook. Trong khuôn khổ chương trình khảo sát kéo dài ba tuần mang tên "Chuyến thám hiểm 7", các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 53 địa điểm trong khu vực giấy phép EL3 của Moana Minerals.

Trong quá trình làm việc ngoài khơi, nhóm nghiên cứu thu hồi 60 mẫu lõi hộp và 62 mẫu lõi đa lõi từ đáy biển, tạo ra tổng cộng 4.059 mẫu vật phục vụ phân tích trong phòng thí nghiệm.

Theo AOMC, nguồn dữ liệu này sẽ được sử dụng để củng cố các nghiên cứu môi trường nền, đồng thời hỗ trợ cập nhật các đánh giá về tiềm năng tài nguyên khoáng sản trước những cột mốc phát triển dự án dự kiến diễn ra trong hai năm tới.

Các nghiên cứu môi trường được xem là yêu cầu bắt buộc trước khi bất kỳ hoạt động khai thác khoáng sản biển sâu nào có thể được triển khai. Vì vậy, Chuyến thám hiểm 7 tập trung vào việc ghi nhận hiện trạng môi trường tự nhiên và đánh giá các đặc điểm sinh thái trong khu vực dự án.

Các nhà khoa học đã thu thập nhiều mẫu trầm tích và vật liệu sinh học từ đáy biển để nghiên cứu các nhóm sinh vật không xương sống kích thước lớn, sinh vật không xương sống cỡ nhỏ, trùng lỗ và DNA môi trường (eDNA). Những dữ liệu này giúp xây dựng bức tranh toàn diện hơn về hệ sinh thái biển sâu tại quần đảo Cook.

Thăm dò đáy biển là hoạt động cần thiết trước khi bắt đầu khai thác khoáng sản.

Ngoài hoạt động lấy mẫu, đoàn khảo sát còn thực hiện các nghiên cứu bổ sung như lập bản đồ địa hình đáy biển, quan trắc cột nước và đánh giá sinh khối biển tại một số khu vực phù hợp.

AOMC cho biết các kết quả khoa học thu được sẽ hỗ trợ quá trình xây dựng Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (EIA), dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2027. Dữ liệu này cũng sẽ phục vụ các cuộc trao đổi với cơ quan quản lý của quần đảo Cook trong những giai đoạn xem xét tiếp theo của dự án.

Toàn bộ chiến dịch được triển khai trên tàu nghiên cứu MV Anuanua Moana do AOMC sở hữu và vận hành. Con tàu dài 60 mét này được thiết kế chuyên dụng cho các hoạt động khảo sát môi trường và thăm dò khoáng sản biển sâu.

Hệ thống thiết bị trên tàu cho phép thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ trong cùng một chuyến khảo sát, bao gồm lấy mẫu sinh học, đo đạc độ sâu đáy biển, thu thập trầm tích và nghiên cứu các nốt sần đa kim loại dưới đáy đại dương.

Ông Tom Albanese, Chủ tịch AOMC và cựu Tổng giám đốc Rio Tinto, cho biết việc sở hữu tàu khảo sát riêng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong công tác thu thập dữ liệu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài.

Theo ông, các chương trình đánh giá môi trường và khảo sát tài nguyên cần được triển khai song song để bảo đảm việc nghiên cứu khoáng sản biển sâu được thực hiện một cách có trách nhiệm và dựa trên cơ sở khoa học.

Ban điều hành dự án đánh giá Chuyến thám hiểm 7 đã đạt kết quả vượt kỳ vọng. Ông Hans Smit, Giám đốc điều hành Ocean Minerals LLC, cho biết đoàn khảo sát đã hoàn thành 53 địa điểm nghiên cứu, vượt mục tiêu ban đầu là 45 địa điểm ưu tiên.

Việc kết hợp đồng thời các dữ liệu địa chất, hóa học, vật lý và sinh học giúp nâng cao hiểu biết về cấu trúc hệ sinh thái trong toàn bộ khu vực nghiên cứu. Hiện toàn bộ mẫu vật và dữ liệu thu thập được đã được chuyển tới các phòng thí nghiệm trên đất liền để phục vụ quá trình phân tích chi tiết.



