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Hơn 30 chủ xe BYD khiếu nại trần kính bị rò rỉ nước, có xe gặp lỗi chỉ sau một tuần sử dụng

Thanh Nhã
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Một chủ xe cho biết đã được bộ phận dịch vụ hậu mãi của BYD liên hệ, đề nghị bồi thường nếu họ xóa khiếu nại.

Mẫu SUV BYD Fang Cheng Bao (FCB) Ti7 được cho là đang gặp phải nhiều vấn đề với trần kính toàn cảnh tại Trung Quốc. Chủ sở hữu cho rằng phần kính trên nóc xe bị lỏng ở góc sau bên trái, gây rò rỉ, tăng tiếng ồn do gió và đọng nước tại cổng sạc phía sau.

Cận cảnh trần kính trên một chiếc FCB Ti7 gặp lỗi. Ảnh: 12365auto

12365auto, một nền tảng tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng ô tô Trung Quốc, đã ghi nhận 300 khiếu nại về Ti7 kể từ khi mẫu xe này ra mắt vào tháng 9/2025. Các vấn đề về trần kính chỉ được báo cáo trên phiên bản Ti7 EV, với những khiếu nại liên quan đầu tiên xuất hiện sau khi phiên bản EV ra mắt vào ngày 30/4.

Các chủ xe cho biết cửa sổ trời toàn cảnh chỉ bị bung ra ở góc sau bên trái, vấn đề này xuất hiện trong vòng một tuần sau khi nhận xe. Các báo cáo cũng cho rằng tấm kính bị lỏng và chủ sở hữu chỉ có thể ấn nó xuống tạm thời.

3YC Ownership Report, một tài khoản tập trung vào BYD trên nền tảng WeChat của Trung Quốc, suy đoán rằng vấn đề này là do các sai sót trong quá trình sản xuất, chẳng hạn như độ bám dính không đều hoặc sự mất cân bằng lực trong quá trình lắp đặt mái kính.

Vì vấn đề liên quan đến lỗi này chỉ xuất hiện trên mẫu Ti7 EV, vì thế nhiều khả năng đây không phải là lỗi thiết kế của toàn bộ dòng xe Ti7. Cho đến nay, chưa có mẫu Ti7 PHEV nào báo cáo vấn đề về mái xe.

FCB Ti7 thuộc phân khúc SUV với 2 tùy chọn động cơ PHEV và EV. Ảnh: BYD

Trang Car News China cho biết BYD và các đại lý FCB đã phản hồi 99,2% trong số 300 khiếu nại, bao gồm cả những khiếu nại về vấn đề mái kính gần đây. Tuy nhiên, các chủ xe vẫn chưa hài lòng về những phản hồi này.

Một chủ xe cho biết họ đã được bộ phận dịch vụ hậu mãi của BYD liên hệ, đề nghị bồi thường nếu họ xóa khiếu nại. Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được thỏa thuận sau khi rút lại khiếu nại, và không có khoản bồi thường hoặc sửa chữa nào được đề nghị.

Tính đến thời điểm viết bài này, đã có 31 khiếu nại chính thức được gửi về vấn đề liên quan đến trần kính. BYD cho biết các vấn đề này đã được chuyển đến các cơ quan chức năng và chủ xe nên chờ liên hệ từ nhân viên của hãng.

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