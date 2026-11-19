Một chiếc taxi có thể làm nhiều hơn việc đưa hành khách từ điểm này đến điểm khác. Với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, việc thành lập GSM và phát triển Green SM từ năm 2023 còn mở ra một cách tiếp cận thị trường xe điện: biến mỗi chuyến đi thành cơ hội để người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm của VinFast.

Mở hãng taxi không chỉ để kinh doanh vận tải, mà còn để người Việt đi thử xe điện

Ngày 6/3/2023, tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp được xây dựng với hai mảng hoạt động chính là cho thuê ô tô, xe máy điện và kinh doanh taxi điện.

Điểm đáng chú ý nằm ở mục tiêu mà GSM công bố ngay từ thời điểm thành lập: phổ cập trải nghiệm di chuyển bằng điện hóa, đưa xe điện đến gần hơn với người dân thông qua hoạt động vận tải và cho thuê phương tiện.

Thời điểm đó, xe điện vẫn là một khái niệm tương đối mới với phần đông người tiêu dùng Việt Nam. Những băn khoăn về quãng đường di chuyển, thời gian sạc, độ bền pin hay chi phí sử dụng khiến không ít người còn dè dặt khi cân nhắc mua xe.

Tổng giám đốc GSM khi đó, từng chia sẻ rằng mong muốn trước hết của doanh nghiệp là để khách hàng được trực tiếp trải nghiệm xe điện với mức giá hợp lý. Theo ông, khi đã được sử dụng thực tế các tính năng thông minh và sự tiện dụng của phương tiện, nhiều người có thể mong muốn sở hữu xe điện thay vì chỉ nghe giới thiệu về sản phẩm.

Đây là một cách tiếp cận khác với hoạt động bán ô tô thông thường. Thay vì chờ khách hàng đến showroom, tìm hiểu thông số kỹ thuật rồi cân nhắc mua xe, GSM đưa VinFast vào những chuyến đi hàng ngày. Chỉ với một lần gọi taxi, người dùng đã có thể trải nghiệm khả năng vận hành, độ êm, không gian nội thất và các tính năng trên xe.

Nói cách khác, mỗi chuyến xe Xanh SM không chỉ tạo ra doanh thu vận tải mà còn là một lần đưa sản phẩm VinFast tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Sau một năm, Green SM công bố đã phục vụ hơn 50 triệu lượt khách hàng, hiện diện tại 36 tỉnh, thành phố và thực hiện hơn 300 triệu km di chuyển. Đáng chú ý, doanh nghiệp còn hợp tác với hơn 30 đơn vị vận tải để đưa xe điện vào khai thác.

Biến mỗi chuyến xe thành một lần giới thiệu sản phẩm

Với cách làm này, hoạt động vận tải trở thành một cách tiếp cận khách hàng có tính thực tế cao. Người tiêu dùng không cần bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua xe chỉ nhằm kiểm chứng những gì nhà sản xuất quảng cáo. Họ có thể trải nghiệm trước khi đưa ra quyết định.

Đặc biệt, xe kinh doanh dịch vụ thường có tần suất hoạt động cao, phục vụ nhiều nhóm khách hàng và xuất hiện liên tục trên đường phố. Một mẫu xe được đưa vào đội taxi có thể tiếp cận lượng người dùng lớn hơn nhiều so với việc chỉ trưng bày tại showroom.

Lợi ích không chỉ nằm ở việc quảng bá sản phẩm. Khi xe được khai thác thường xuyên, doanh nghiệp còn có cơ hội thu thập phản hồi thực tế về khả năng vận hành, mức tiêu hao năng lượng, độ bền, chi phí bảo dưỡng và những bất tiện mà người sử dụng gặp phải. Đây là nguồn thông tin hữu ích để hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ hậu mãi.

Cách tiếp cận này tạo ra một vòng kết nối giữa sản xuất ô tô, vận tải và tiêu dùng: VinFast cung cấp phương tiện, GSM đưa xe vào khai thác, còn hành khách có cơ hội trải nghiệm sản phẩm trong đời sống hàng ngày.

Xe dịch vụ trở thành hướng tiếp cận thị trường không thể bỏ qua

Sau hơn 3 năm, Green SM ghi dấu ấn khi trở thành thương hiệu số 1 thị trường taxi và gọi xe 4 bánh tại Việt Nam. Tính đến quý 2/2026, Green SM chiếm 58,3% tổng giá trị giao dịch (GMV) thị trường taxi và gọi xe bốn bánh, trong khi đó Grab chiếm 35,2% và Be chiếm 6,5%. Khoảng cách giữa hai doanh nghiệp đứng đầu là Green SM và Grab đạt 23,1 điểm phần trăm.

Mô hình Green SM triển khai đang trở thành động lực thúc đẩy các thương hiệu khác thay đổi chiến lược kinh doanh.

Tháng 5/2026, Grab Việt Nam và Tasco Auto ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới khuyến khích tài xế chuyển sang xe năng lượng mới, trong đó có ô tô điện và xe hybrid. Các tài xế được tiếp cận phương tiện với chính sách ưu đãi và hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ vận hành.

Bản thân Tasco cũng đang có ý định mở một dịch vụ taxi có tên VETC Go với đội xe là những chiếc xe điện Geely do hãng phân phối tại Việt Nam.

Đến tháng 11/2026, BYD và Grab tiếp tục triển khai chương trình dành cho tài xế công nghệ. Hai mẫu xe điện BYD Dolphin và BYD M6 được áp dụng mức giá ưu đãi lần lượt 499 triệu đồng và 731 triệu đồng, giảm tối đa 70 triệu đồng so với giá niêm yết. Ngoài ra, tài xế đủ điều kiện còn được hưởng chính sách bảo hành pin mở rộng, hỗ trợ thu nhập và ưu đãi sạc điện.

Mới đây, ngày 16/11/2026, TMT Group cũng tổ chức lễ ký kết hợp tác với Grab Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh. Đây tiếp tục là một dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất ô tô đang quan tâm hơn đến kênh vận tải công nghệ.

Điểm chung trong các động thái này là doanh nghiệp không chỉ tìm cách bán xe cho khách hàng cá nhân mà còn muốn đưa phương tiện vào hoạt động dịch vụ, nơi xe được khai thác thường xuyên và có cơ hội tiếp cận đông đảo người tiêu dùng.

Nhìn lại quyết định thành lập GSM năm 2023, có thể thấy ông Phạm Nhật Vượng đã sớm lựa chọn một hướng đi đáng chú ý: dùng chính dịch vụ vận tải để phổ cập trải nghiệm xe điện, thay vì chỉ trông chờ vào hoạt động quảng bá và bán hàng truyền thống.

Khi các hãng xe khác bắt đầu đẩy mạnh hợp tác với nền tảng gọi xe, mô hình này càng cho thấy giá trị của việc đưa sản phẩm đến tay người dùng trước khi thuyết phục họ xuống tiền mua xe.