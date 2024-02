Chiều 14/2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 71.382 trường hợp vi phạm; phạt tiền 182,3 tỷ đồng; tạm giữ 1.463 xe ô tô, 34.082 xe mô tô, 140 phương tiện khác; tước 18.899 giấy phép lái xe các loại.

Trong số này, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 843 trường hợp vi phạm; phạt tiền 1,11 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 401 trường hợp; tạm giữ 99 phương tiện. Lực lượng chức năng phát hiện 1.014 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát, lập biên bản 75 trường hợp, đã gửi thông báo vi phạm 939 trường hợp.

Về xử lý vi phạm về nồng độ cồn, đã phát hiện, xử lý 29.099 trường hợp (chiếm 41,25% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tăng 21.373 trường hợp (tăng 277,7%). Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là TP Hồ Chí Minh 2.576 trường hợp, Hà Nội 1.167 trường hợp, Đồng Nai 1.060 trường hợp, Bắc Giang 975 trường hợp, Nghệ An 886 trường hợp, Bình Phước 870 trường hợp...

Về xử lý phương tiện vi phạm tốc độ, đã phát hiện, xử lý 16.756 trường hợp (chiếm 23,75% tổng số vi phạm), so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, xử phạt tăng 14.609 trường hợp (tăng 680,4%).

Về xử lý lái xe dương tính với ma túy, đã phát hiện, xử lý 114 trường hợp (chiếm 0,16% tổng số vi phạm). Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm đạt cao như Hà Nội 20 trường hợp, Đắk Lắk 17 trường hợp, Đồng Nai 10 trường hợp, Tây Ninh 10 trường hợp, Sơn La và Cà Mau cũng 9 trường hợp, Bình Dương 6 trường hợp…

Trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương 504 người. So với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số người chết do tai nạn giao thông giảm 24,38%.