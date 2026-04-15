Hơn 250 người mất tích trong thảm họa lật tàu đi Malaysia: Nhân chứng kể về khoảnh khắc bị nhốt trong khoang tàu và cái chết cận kề

Phạm Trang |

Con tàu chở người Rohingya và người Bangladesh bị lật giữa biển trong điều kiện thời tiết xấu, khiến hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng hoặc mất tích.

Khoảng 250 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, hiện đang mất tích sau khi một con tàu chở người di cư bị lật trên biển Andaman, theo thông tin từ Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR).

Theo đó, con tàu chở người Rohingya và công dân Bangladesh được cho là đã gặp nạn do gió mạnh, biển động và tình trạng quá tải. Trong thông báo đưa ra ngày 14/4, cơ quan này nhấn mạnh đây là một trong những thảm kịch mới nhất liên quan đến hành trình vượt biển đầy rủi ro của người Rohingya.

Họ thường lên những con thuyền thô sơ, hướng đến các quốc gia Đông Nam Á với hy vọng tìm kiếm cuộc sống tốt hơn.

Ảnh: Reuters

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Bangladesh cho biết một tàu của họ khi trên đường di chuyển đến Indonesia đã phát hiện và cứu được 9 người sống sót, trong đó có một phụ nữ. Theo người phát ngôn, các nạn nhân được tìm thấy đang bám vào thùng phuy và khúc gỗ giữa biển sâu.

Theo hãng tin Anadolu, trong số 9 người được cứu có 6 người bị nghi là đối tượng buôn người và hiện đã bị tạm giữ để điều tra.

Một trong những người sống sót, Rafiqul Islam, kể lại rằng anh bị các đối tượng môi giới dụ dỗ lên tàu với lời hứa có việc làm tại Malaysia.

“Nhiều người trong chúng tôi bị nhốt trong khoang tàu, một số đã chết ngay tại đó. Tôi còn bị bỏng do dầu tràn ra từ tàu”, anh cho biết. Theo lời kể, con tàu đã di chuyển suốt 4 ngày trước khi bị lật.

Người này nói thêm rằng những người sống sót phải trôi dạt trên biển gần 36 giờ trước khi được cứu. Ước tính có khoảng 25 đến 30 người đã tử vong do ngạt thở và tình trạng chen chúc trên tàu.

Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) nhận định vụ việc phản ánh “những hậu quả nghiêm trọng của tình trạng di dời kéo dài và việc thiếu các giải pháp bền vững cho người Rohingya”.

Biển Andaman nằm dọc theo bờ biển phía tây của Myanmar, Thái Lan và bán đảo Mã Lai. Trong đó, Malaysia từ lâu là điểm đến phổ biến của người Rohingya do đây là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo và đã hình thành cộng đồng người Rohingya sinh sống.

Trước đó, vào năm 2017, quân đội Myanmar đã tiến hành một chiến dịch quân sự khiến ít nhất 730.000 người Rohingya phải rời bỏ nhà cửa sang Bangladesh lánh nạn. Nhiều người trong số họ đã kể lại các vụ giết người, cưỡng hiếp hàng loạt và đốt phá làng mạc.

Nhặt viên đá có hoa văn lạ trên bãi biển, người đàn ông sững sờ khi chuyên gia định giá hơn 500 tỷ đồng
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
