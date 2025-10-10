Hơn 2,3 tỷ cổ phiếu của TCBS được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities, TCBS) .

Mã chứng khoán được chấp thuận niêm yết là TCX, số lượng cổ phiếu niêm yết hơn 2,3 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị tính theo mệnh giá là hơn 23.113 tỷ đồng.

TCBS được UBCKNN ghi nhận là công ty đại chúng từ ngày 18/9/2025, sau khi hoàn tất đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Trong đợt chào bán này, TCBS đã phát hành thành công 231,15 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ công ty theo đó sẽ tăng từ 20.802 tỷ đồng lên hơn 23.113 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu lên hơn 41.000 tỷ đồng (chưa tính đến lợi nhuận để lại của quý 3).

Sức hút của thương vụ IPO TCBS vượt ngoài dự kiến khi tổng lượng đăng ký mua của nhà đầu tư đạt hơn 575,16 triệu cổ phiếu , cao gấp 2,5 lần so với lượng chào bán. Trên cơ sở này TCBS đã công bố tỷ lệ phân bổ (Prorata) ở mức 40,188% .

Về cơ cấu cổ đông, 2 cổ đông lớn của TCBS là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) sở hữu 79,82% và ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT TCBS sở hữu 5,34%. Số cổ đông nước ngoài là 89, với tỷ lệ sở hữu 6,38%.

Tạm tính theo mức giá IPO, vốn hóa TCBS đạt khoảng 110.000 tỷ đồng (~ 4,2 tỷ USD), vượt Chứng khoán SSI và đứng số 1 toàn ngành chứng khoán về quy mô vốn hóa.

Cổ phiếu của TCBS dự kiến sẽ sớm được giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán trong tháng 10 năm nay. Đáng chú ý, tiến trình niêm yết cổ phiếu TCBS còn được hỗ trợ bởi những thay đổi tích cực từ khung pháp lý. Nghị định 245/2025 của Chính phủ mới ban hành đã rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn còn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ , đồng thời tháo gỡ rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đây được xem là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để dòng vốn ngoại tham gia mạnh mẽ hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời gia tăng kỳ vọng về thanh khoản và sức hút của cổ phiếu TCBS ngay sau khi niêm yết.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2026, lợi nhuận trước thuế của TCBS ghi nhận ở mức kỷ lục 1.733 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý 1/2025 và 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.043 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.