Hơn 1.200 lít dầu diesel tại biên giới bị bắt giữ, hé lộ thủ đoạn tinh vi

Đ.Nghĩa |

Lực lượng chức năng phát hiện tài xế xe đầu kéo dùng thủ đoạn tinh vi để đưa hơn 1.200 lít dầu diesel qua biên giới.

Ngày 10-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới với thủ đoạn tinh vi.

Bắt giữ dầu diesel tinh vi tại biên giới Quảng Trị với hơn 1 . 200 Lít bị phát hiện - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện bên dưới xe đầu kéo được gia cố thêm một thùng kim loại, chứa hơn 1.200 lít dầu diesel. Ảnh: Anh Tuấn

Bắt giữ dầu diesel tinh vi tại biên giới Quảng Trị với hơn 1 . 200 Lít bị phát hiện - Ảnh 2.

Trước đó, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), đơn vị này phối hợp lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra xe ô tô đầu kéo mang BKS Lào 9295 kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS Lào 5579 do Hồ Viết Kham (SN 2000, ngụ xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên dưới phương tiện được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ nhằm cất giấu hàng hóa.

Bên trong thùng kim loại này chứa 1.290 lít dầu diesel, ước tính trị giá gần 50 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu diesel nói trên.

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
