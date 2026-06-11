Hơn 1.153 cửa hàng, quán ăn và cơ sở dịch vụ tại Hà Nội bị xử phạt chỉ trong 1 tuần

Cuộc "truy quét" bằng AI và UAV tại Hà Nội đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp vi phạm chỉ trong 7 ngày, chủ yếu liên quan đến hoạt động kinh doanh lấn chiếm không gian công cộng.

Chỉ trong vòng một tuần đầu tháng 6, lực lượng chức năng Hà Nội đã ghi nhận và xử lý tới 1.153 trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, từ ngày 1/6 đến ngày 7/6/2026, các đơn vị chức năng đã tiếp nhận, xác minh và xử lý 1.153 trường hợp vi phạm thông qua hệ thống giám sát công nghệ và phản ánh từ người dân. Đây là một trong những đợt cao điểm ứng dụng công nghệ vào quản lý trật tự đô thị với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh các biện pháp tuần tra truyền thống, Công an TP Hà Nội đã triển khai thí điểm thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát tại các khu vực trọng điểm.

Hình ảnh từ UAV được truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy, giúp lực lượng chức năng phát hiện nhanh các hành vi vi phạm và đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Chỉ sau một tuần triển khai, hệ thống UAV đã phát hiện trực tiếp 40 trường hợp vi phạm. Trong khi đó, hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) ghi nhận thêm 68 trường hợp khác. Công nghệ AI được sử dụng để phân tích hình ảnh, nhận diện hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tập kết hàng hóa trái phép hoặc kinh doanh sai quy định.

Hình ảnh trước số 176 Yên Lãng, phường Đống Đa sử dụng trái phép vỉa hè bày bán hàng hóa (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội)

Tuy nhiên, nguồn dữ liệu lớn nhất vẫn đến từ chính người dân. Trong tổng số 1.153 trường hợp bị xử lý, có tới 1.045 trường hợp được ghi nhận thông qua phản ánh của người dân tại 77 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Qua thống kê, nhiều trường hợp vi phạm xuất phát từ các cửa hàng, quán ăn, điểm kinh doanh nhỏ lẻ và cơ sở dịch vụ sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa, đặt bàn ghế phục vụ khách hoặc tập kết vật dụng kinh doanh.

Trong số các lỗi phổ biến, hành vi chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống và buôn bán hàng hóa tiếp tục chiếm tỷ lệ cao.

Hàng loạt hình ảnh được hệ thống giám sát ghi nhận tại các khu vực như chợ: Long Biên, phố Hàng Lược, Yên Lãng, Xã Đàn, Lương Định Của, Tân Mai hay khu vực bến xe Yên Nghĩa cho thấy tình trạng lấn chiếm không gian công cộng vẫn diễn ra khá phổ biến.

Nhiều hộ kinh doanh tận dụng vỉa hè để mở rộng diện tích bán hàng, trong khi một số cơ sở dịch vụ còn sử dụng cả lòng đường làm nơi tập kết hàng hóa hoặc phục vụ khách.

Hình ảnh một số người dân sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội)

Đặc biệt, cơ quan chức năng đã ghi nhận 79 trường hợp vi phạm liên quan đến việc sử dụng trái phép hè phố, ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị cũng như an toàn giao thông. Đây là nhóm hành vi được Hà Nội xác định là cần xử lý quyết liệt trong thời gian tới nhằm lập lại trật tự đô thị tại các tuyến phố trung tâm.

Xét theo địa bàn, một số khu vực vẫn ghi nhận số lượng vi phạm ở mức cao. Phường Hà Đông đứng đầu với 32 trường hợp, tiếp theo là Ô Chợ Dừa với 29 trường hợp, Từ Liêm 28 trường hợp, Định Công 22 trường hợp và Bồ Đề 20 trường hợp. Đây đều là những địa bàn có mật độ kinh doanh cao, tập trung nhiều cửa hàng dịch vụ, quán ăn và chợ dân sinh.

Nhiều hộ kinh doanh sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội)

Theo Công an TP Hà Nội, việc ứng dụng đồng thời UAV, camera AI và hệ thống tiếp nhận phản ánh từ người dân đang tạo nên mạng lưới giám sát đa tầng, giúp phát hiện vi phạm nhanh hơn và giảm đáng kể tình trạng "né" lực lượng chức năng.

Trong thời gian tới, các giải pháp công nghệ này sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại và an toàn hơn.

*Theo Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội