Hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý về nhạc sĩ Thanh Tùng

Hướng tới dấu mốc 10 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng (2016 - 2026), gia đình nhạc sĩ lần đầu giới thiệu Triển lãm Legacy of Love - không gian lưu giữ ký ức, âm nhạc và tinh thần sống của một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử tân nhạc Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 25/05 đến 08/06/2026 tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), triển lãm Thanh Tùng - Legacy of Love mở cửa tự do cho công chúng tham quan.

Legacy of Love không được thực hiện chỉ để nhìn lại một nhạc sĩ hay hoài niệm về một thời đã qua. Dự án được hình thành từ mong muốn tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần mà âm nhạc Thanh Tùng đã để lại trong đời sống nhiều thế hệ người Việt.

Con gái nhạc sĩ Thanh Tùng - chị Bạch Dương tại triển lãm và chia sẻ về cha.

Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ Thanh Tùng đã viết nên nhiều ca khúc trở thành ký ức tập thể của công chúng như: Một mình, Hoa tím ngoài sân, Hát với chú ve con, Giọt nắng bên thềm, Lời tỏ tình của mùa xuân, Ngôi sao cô đơn… Âm nhạc của ông không chỉ hiện diện trên sân khấu hay trong những bản thu âm nổi tiếng mà còn sống trong những căn nhà nhỏ, những chuyến xe đêm, những cuộc tình đầu và những ký ức riêng tư của nhiều thế hệ khán giả.

Triển lãm Legacy of Love sẽ giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, bản nhạc viết tay và nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng, đồng thời tiếp nhận nhiều tư liệu hiếm do bạn bè, nghệ sĩ, nhà sưu tầm và những người yêu mến âm nhạc Thanh Tùng trong và ngoài nước gửi về.

Không gian triển lãm được thiết kế như một hành trình đi qua ký ức và đời sống nghệ thuật của ông, từ thời kỳ du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, những năm tháng hoạt động âm nhạc sôi nổi sau ngày trở về nước, cho đến giai đoạn ông trở thành một trong những nhạc sĩ đại chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ thập niên 1980 đến 2000.

Một số tư liệu quý của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Đặc biệt, công chúng sẽ có dịp đắm chìm trong một không gian nghe - nhìn được tái hiện từ những chất liệu âm nhạc quen thuộc của nhiều thập kỷ trước: hàng loạt băng cassette, đĩa than, đĩa CD, tư liệu ghi âm và các đĩa phim mà nhạc sĩ Thanh Tùng tham gia sáng tác nhạc phim như Ván bài lật ngửa, Hòn đất…

Bên cạnh đó, hàng chục tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Thanh Tùng từ thập niên 70, 80 và 90 cũng được số hóa để khách tham quan có thể trực tiếp nghe lại qua hệ thống tai nghe cá nhân ngay tại triển lãm.

Không chỉ là một không gian trưng bày, triển lãm Legacy of Love được kỳ vọng trở thành nơi công chúng có thể lắng nghe, cảm nhận và đối thoại với những giá trị đẹp đẽ mà âm nhạc Thanh Tùng vẫn tiếp tục gìn giữ: tình yêu, sự tử tế, lòng trắc ẩn và khát vọng kết nối con người.

Cố nhạc sĩ Thanh Tùng và ba người con.

Thông qua triển lãm, gia đình nhạc sĩ cũng chính thức giới thiệu Thanh Tùng Foundation - dự án dài hạn hướng đến việc gìn giữ, lưu trữ, bảo tồn và tiếp tục phát triển di sản âm nhạc cùng tinh thần nhân văn mà ông để lại.

Triển lãm Legacy of Love đồng thời là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm hành trình một thập kỷ kể từ ngày nhạc sĩ Thanh Tùng đi xa. Tiếp nối triển lãm sẽ là chương trình ca nhạc đường phố Legacy of Love, diễn ra vào ngày 29/05/2026 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm - nơi các nghệ sĩ và khán giả sẽ cùng gặp gỡ trong một không gian âm nhạc mở, gần gũi và giàu tính cộng đồng.

Khép lại hành trình là đêm hoà nhạc Thanh Tùng - Legacy of Love vào ngày 28/06/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng dàn nhạc giao hưởng quy mô lớn, như một lời tri ân dành cho di sản âm nhạc bền bỉ của nhạc sĩ Thanh Tùng.