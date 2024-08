Con gái nhạc sĩ Thanh Tùng làm điều đặc biệt cho cha

Sáng 29/8, con gái nhạc sĩ Thanh Tùng - chị Bạch Dương cùng nhiều nghệ sĩ đã có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về dự án Legacy of love - Di sản tình yêu - làm mới các tác phẩm quen thuộc mà vị nhạc sĩ tài hoa Thanh Tùng đã để lại.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và chị Bạch Dương.

Các nghệ sĩ sẽ tham gia đêm nhạc: Lân Nhã, Uyên Linh, Quyền Thiện Đắc, Nguyễn Ngọc Anh...

Theo chị Bạch Dương chia sẻ, dự án với mở đầu là đêm hòa nhạc - Legacy of Love live concert sẽ được thực hiện theo hình thức classical crossover với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích hiện nay như: Uyên Linh, Lân Nhã, Nguyễn Ngọc Anh...

Hình thức classical crossover kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng với ban nhạc điện tử là một hình thức đã khá quen thuộc với rất nhiều khán giả trong nước những năm gần đây. Và Legacy of Love live concert chính là chương trình đầu tiên mà tất cả các tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ được thể hiện theo hình thức này.

Đây cũng là cách để nhắc lại một di sản khác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đó là thời kỳ ông hoạt động âm nhạc trong vai trò một chỉ huy, một nhà soạn nhạc của dàn nhạc Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình TPHCM.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc. Song hành với anh chính là nhạc trưởng tài năng người Pháp Olivier Ochanine, dàn nhạc Sun Symphony Orchestra và Sơn Thạch band.

Ngoài ra, trong Legacy of Love còn có sự góp mặt của những nhân tố hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ với nhiều cung bậc cảm xúc mới lạ như nghệ sĩ Saxophone Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ Piano Liao Hsin – Chiao, nghệ sĩ Cello Phan Đỗ Phúc.

Tiếp sau đêm hòa nhạc sẽ là các dự án như: Legacy of Love - dự án đĩa than; Legacy of Love - Hoài niệm về Thanh Tùng.

Chị Bạch Dương chia sẻ về chuỗi dự án và tình yêu dành cho cha.

Về chuỗi dự án Legacy of Love này, chị Nguyễn Bạch Dương - con gái của nhạc sĩ Thanh Tùng chia sẻ: "Là một người yêu nhạc giao hưởng và cũng rất yêu những bản tình ca của nhạc sĩ Thanh Tùng như một fan hâm mộ, tôi bắt đầu nung nấu ý tưởng tổ chức một live concert cổ điển giao thoa trên các tác phẩm của ba mình.

Khoảng 5 năm trước, tôi có duyên gặp được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - là một trong những nhạc sĩ tài năng ở thế hệ hiện tại, chuyên về chuyển soạn, phối khí nhạc giao hưởng. Từ đó, chúng tôi đã tìm thấy sự đồng điệu và quyết định thực hiện dự án này.

Các khán giả thường biết về ba chúng tôi trên cương vị là người nhạc sĩ với những bản tình ca đẹp. Là những người con chúng tôi còn tự hào hơn nữa với hình ảnh cha mình là người chỉ huy dàn nhạc được đào tạo bài bản và đã tiên phong trong việc chuyển soạn và hòa âm phối khí từ những năm ở thập niên 70.

Tôi hy vọng khán giả có thể biết thêm một khía cạnh khác về nhạc sĩ Thanh Tùng. Đồng thời, từ ý tưởng này, tôi cũng hi vọng sẽ mang những âm hưởng và hình ảnh hàn lâm của nhạc cụ cổ điển tiếp cận gần hơn với công chúng thông qua sự gần gũi và lan tỏa của những tác phẩm và âm nhạc Thanh Tùng".

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng tiết lộ, đêm hòa nhạc sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào tối 15/9.

Nhạc sĩ Thanh Tùng được khán giả yêu mến qua loạt bài hát như: Giọt nắng bên thềm, Mưa ngâu, Hoa tím ngoài sân, Phố biển, Ngôi sao cô đơn... và giúp nhiều giọng hát trở nên nổi tiếng suốt nhiều thập kỷ.