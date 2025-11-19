Hơn 1 thập niên bền bỉ, đại dự án có doanh thu gần 100.000 tỷ cán mốc lịch sử

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) cho biết, vào lúc 12h38 ngày 13/11/2025, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 thuộc Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) cán mốc sản lượng 60 tỷ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện quốc gia sau 14 năm vận hành thương mại (tính từ 16/10/2011).

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vận hành với độ linh hoạt cao, duy trì hệ số phụ tải trung bình hơn 80%, qua đó luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện quốc gia. Với công suất 750 MW, nhà máy mỗi năm cung cấp khoảng 4,2 tỷ kWh cho lưới điện. Việc cán mốc 60 tỷ kWh sau 14 năm vận hành thương mại không chỉ là dấu ấn quan trọng trên thị trường điện mà còn khẳng định vai trò của NT2 trong việc bảo đảm an ninh năng lượng đất nước.

Trong suốt quá trình hoạt động, NT2 đặc biệt chú trọng công tác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa theo tiêu chuẩn cao. Doanh nghiệp liên tục đẩy mạnh các sáng kiến và cải tiến kỹ thuật nhằm tối ưu hiệu suất, đảm bảo nhà máy vận hành ổn định, liên tục và đạt sản lượng vượt trội, mang lại hiệu quả kinh doanh ngày càng tăng.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, tính đến hết tháng 10/2025, NT2 ghi nhận tổng doanh thu lũy kế gần 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10.233 tỷ đồng, đồng thời đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 3.847 tỷ đồng và dành 38,35 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội.

Cuối tháng 10 vừa qua, NT2 đã chốt danh sách cổ đông để chi trả phần cổ tức còn lại từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế. Theo nghị quyết đã công bố, NT2 trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương đương 700 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 31/10.

Hiện NT2 có gần 287,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ chi khoảng 201,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này. Nguồn tiền lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế.

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 thuộc Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch (Đồng Nai), cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 35km về hướng Đông - Nam. Công trình này được khởi công xây dựng vào ngày 27/6/2009.

Theo Petrovietnam, dự án có tổng vốn đầu tư trên 700 triệu USD. Dự án được đầu tư theo hình thức IPP (nhà máy điện độc lập), do các đơn vị ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư, đồng chủ sở hữu theo hình thức vốn góp của 6 cổ đông sáng lập.

Các cổ đông bao gồm: Petrovietnam, EVN, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Phát triển công nghệ và một số cổ đông khác. Trong đó, Petrovietnam giữ vai trò cổ đông chi phối với tỷ lệ vốn góp 51,8%, đảm bảo định hướng chiến lược và tính ổn định lâu dài cho dự án.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sử dụng nhiên liệu chính là khí thiên nhiên được khai thác từ bể Cửu Long và Nam Côn Sơn.

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 có công suất 750 MW có sản lượng điện trung bình khoảng 4,2 tỷ kWh/ năm, sử dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới, gồm 2 tua bin khí, 2 lò thu hồi nhiệt và 1 tua bin hơi.