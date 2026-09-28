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Hôm qua - 27/9, sân bay Phú Quốc ghi nhận 1 máy bay đặc biệt hạ cánh

Thu Phương
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Chiếc máy bay này có gì mà được đánh giá là đặc biệt?

Sáng 27/9, khu vực ga quốc tế Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận một chuyến bay đáng chú ý xuất phát từ Krasnoyarsk, thành phố nằm sâu trong vùng Siberia của Liên bang Nga.

Theo thông tin được Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đăng tải, đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ Krasnoyarsk trong chương trình hiện tại đã hạ cánh xuống đảo Phú Quốc. Hiểu đầy đủ hơn, đây là chuyến bay đầu tiên trong dịp mùa đông 2026 - 2027.

Được biết, chuyến bay mang số hiệu VJ2867 do Vietjet Air khai thác, đưa 370 du khách Nga tới đảo ngọc của Việt Nam. Giờ hạ cánh cụ thể vào khoảng 7h30 sáng, chính thức mở đầu mùa cao điểm du lịch Đông 2026-2027 tại Phú Quốc.

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- Ảnh 2.

Những hành khách được chào đón với nón lá Việt Nam tại sân bay Phú Quốc (Ảnh Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Krasnoyarsk nằm ở Siberia, cách Việt Nam hàng nghìn km và là một trong những đô thị lớn của khu vực này. Thay vì phải nối chuyến qua một trung tâm hàng không khác, hơn 370 hành khách có thể đi thẳng tới Phú Quốc.

Theo Báo Xây dựng, chuyến bay được thực hiện trong chương trình hợp tác giữa Anex Tour Vietnam và Vietjet Air, hướng tới thị trường khách Nga trong mùa Đông 2026-2027. Khi tới sảnh quốc tế Phú Quốc, đoàn khách được chào đón bằng múa lân, hoa, quà lưu niệm và nón lá Việt Nam.

Quy mô hơn 370 hành khách cũng khiến chuyến bay nổi bật so với nhiều đường bay thông thường. Vietjet hiện sử dụng Airbus A330 cho các hành trình đường dài; tài liệu chính thức của hãng cho biết A330 trong đội bay có cấu hình tới 377 ghế, gồm 12 ghế thương gia và 365 ghế phổ thông, đồng thời có khả năng khai thác những chặng trung và dài.

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Máy bay thân rộng của Vietjet thực hiện chuyến bay (Ảnh Vietjet Air)

Bởi vậy, việc một chuyến bay đưa hơn 370 người từ Siberia tới thẳng một hòn đảo của Việt Nam không đơn thuần là một hoạt động vận chuyển hành khách, mà còn cho thấy quy mô của dòng khách Nga đang quay trở lại các điểm nghỉ dưỡng biển trong khu vực.

Từ mùa đông Siberia tới biển nhiệt đới Việt Nam

Điểm thú vị của hành trình nằm ở sự đối lập giữa nơi đi và nơi đến. Krasnoyarsk thuộc Siberia, khu vực nổi tiếng với những mùa đông kéo dài và lạnh giá, trong khi những tháng cuối năm lại trùng với giai đoạn thời tiết thuận lợi cho du lịch tại Phú Quốc.

Vì thế, nhiều chương trình du lịch từ Nga tới Việt Nam thường được xây dựng theo hình thức nghỉ đông dài ngày. Thay vì chỉ thực hiện những chuyến tham quan ngắn, du khách có xu hướng lựa chọn các điểm đến có khí hậu ấm, bãi biển và hệ thống nghỉ dưỡng để lưu trú lâu hơn.

Phú Quốc đang trở thành một trong những điểm được đẩy mạnh trong xu hướng này. Theo ông Ozkan Liman, Giám đốc vận hành Anex Vietnam, được Tạp chí Hàng không dẫn lời, Phú Quốc là một trong những điểm đến nhận được sự quan tâm của khách quốc tế, trong đó du khách Nga có mức độ yêu thích đáng kể.

Trước mùa Đông 2026-2027, các doanh nghiệp đã lên kế hoạch tăng mạnh số chuyến từ Nga tới những điểm nghỉ dưỡng của Việt Nam.

- Ảnh 4.

Ảnh minh họa - Nguồn VTV

Theo VOV, Anex Vietnam dự kiến các chương trình charter từ Nga và các quốc gia thuộc khối CIS tới Phú Quốc kéo dài từ cuối tháng 9/2026 tới khoảng tháng 4/2027. Riêng lượng khách mà doanh nghiệp này dự kiến đưa tới đảo có thể đạt 13.000-15.000 lượt mỗi tháng. Sài Gòn Giải Phóng trước đó cho biết từ ngày 10/10, chương trình bay tới Phú Quốc dự kiến được triển khai với tần suất 6 chuyến/tuần, có sự tham gia của Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways.

Những kế hoạch trên diễn ra trong bối cảnh thị trường Nga đang tăng rất nhanh. Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 1 triệu lượt khách Nga, tăng 165,7% so với cùng kỳ năm trước. Khách Nga trở thành một trong những nguồn khách đóng góp đáng kể cho đà tăng của thị trường châu Âu.

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Tags

Phú Quốc

Vietjet Air

Krasnoyarsk

du khách Nga

Vietnam

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