Ngày 24/11, một tàu bay chuyên dụng đã cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, di chuyển tới khu vực đang xây dựng một sân bay quốc tế mới tại tỉnh Bắc Ninh. Thay vì thực hiện hành trình giữa hai sân bay như những chuyến bay thương mại thông thường, chiếc máy bay liên tục thực hiện các bài bay ở nhiều độ cao, cự ly và hướng khác nhau.

Theo thông tin được Cục Hàng không Việt Nam công bố chiều 24/11, đây là chuyến bay kỹ thuật đầu tiên phục vụ công tác kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của sân bay này.

Ảnh Truyền thông phường Gia Bình, Bắc Ninh

Chiếc máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt gì?

Trong hai ngày 24 và 25/11, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình triển khai đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn đầu tiên đối với hệ thống dẫn đường DVOR/DME. Đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Theo thông tin được đăng tải trên chuyên trang hàng không quốc tế Routes Online, sau khi xuất phát từ Nội Bài, tàu bay chuyên dụng thực hiện bài bay vòng quanh đài dẫn đường tại Gia Bình ở cự ly 5 hải lý (khoảng 9,26 km), độ cao khoảng 760 m. Tàu bay cũng thực hiện bài kiểm tra tín hiệu ở cự ly lên tới 40 hải lý (hơn 74 km), độ cao khoảng 2.740 m.

Đáng chú ý, trong khung giờ từ 14h30 đến 15h15 chiều 24/11, chiếc máy bay thực hiện bài bay thấp dọc đường băng theo hai hướng, ở độ cao chỉ khoảng 213 m. Chương trình bay kiểm tra, hiệu chuẩn tiếp tục được thực hiện từ 8h đến 12h ngày 25/11.

Ảnh Truyền thông phường Gia Bình, Bắc Ninh

Để một sân bay có thể đi vào hoạt động, bên cạnh những công trình dễ dàng quan sát như đường băng, nhà ga hay sân đỗ máy bay, hàng loạt hệ thống thông tin, dẫn đường và giám sát hàng không cũng cần được lắp đặt, kiểm tra kỹ lưỡng.

Trong đó, DVOR/DME là tổ hợp thiết bị dẫn đường vô tuyến giúp phi công xác định phương vị và khoảng cách của máy bay so với đài dẫn đường đặt dưới mặt đất. Sau khi hoàn thành lắp đặt và chạy thử thiết bị, việc sử dụng tàu bay chuyên dụng để đo kiểm trong điều kiện thực tế là cần thiết nhằm đánh giá độ chính xác, tính ổn định và phạm vi hoạt động của tín hiệu.

Thực tế, công tác chuẩn bị cho chuyến bay ngày 24/11 đã được triển khai từ nhiều tuần trước. Theo ATTECH, ngay từ ngày 2/10, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm thống nhất kế hoạch bay hiệu chuẩn tại Gia Bình. Những ngày cuối tháng 10, đội ngũ kỹ sư, công nhân khẩn trương hoàn thiện hệ thống ăng-ten, tủ thiết bị, nguồn điện và các hạng mục phụ trợ.

Chuyến bay xuất phát từ Nội Bài ngày 24/11 đánh dấu thời điểm hệ thống dẫn đường tại Gia Bình bước vào quá trình kiểm tra thực tế trên không.

Ảnh Báo Chính phủ

Siêu sân bay gần 200.000 tỷ đồng hiện ra sao?

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 12/2025, với tổng mức đầu tư khoảng 196.370 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 1.880 ha. Sân bay được định hướng đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất 30 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và 50 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2050.

Hiện nay, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đang được triển khai đồng thời nhằm đáp ứng mục tiêu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Theo báo cáo của UBND thành phố Bắc Ninh ngày 26/10, công tác san nền đã đạt khối lượng hơn 1,62 triệu m³, tương đương 75,26% kế hoạch của hạng mục. Tại khu bay, các nhà thầu đã thi công hơn 231.000 cọc xi măng đất, đồng thời triển khai thi công các lớp kết cấu mặt đường.

Nhà ga VIP đã hoàn thành phần cọc, móng và tầng hầm. Theo cập nhật mới hơn từ Routes Online ngày 19/11, kết cấu mái thép của nhà ga đã hình thành, trong khi tháp kiểm soát không lưu cao 127 m, tương đương chiều cao một tòa nhà khoảng 35 tầng, đã đạt chiều cao thiết kế.

Song song với công tác xây dựng, chủ đầu tư cũng đã đặt hàng 30/31 hệ thống thiết bị hàng không chuyên dụng, bao gồm các thiết bị radar, thông tin liên lạc, dẫn đường và giám sát hoạt động bay.

Công trường sân bay Gia Bình (Báo Chính phủ)

Đáng chú ý, Công ty CP Hạ tầng Hàng không Masterise mới đây đã đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 214.240 tỷ đồng, tăng gần 18.000 tỷ đồng so với mức vốn ban đầu. Phương án này hiện vẫn đang trong quá trình xem xét.

Về thời điểm đưa sân bay vào hoạt động, thông tin giới thiệu trên Routes Online cho biết Gia Bình dự kiến bắt đầu khai thác với nhà ga VIP vào cuối tháng 5/2027, trước thềm Hội nghị cấp cao APEC. Trong khi đó, theo Cục Hàng không Việt Nam, dự án hướng tới mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm 2028.

Trước khi đón những chuyến bay chở hành khách, sân bay Gia Bình sẽ còn phải trải qua nhiều công đoạn hoàn thiện, kiểm tra và nghiệm thu. Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 24/11 là một trong những bước chuẩn bị cho mục tiêu này.